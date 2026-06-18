真夏でも平均気温約20℃。北軽井沢で“避暑と睡眠を整える夏”あさま空山望、TENTIAL「BAKUNE」を導入した、ポラリスヴィラ1棟限定「サマーリカバリープラン」を提供開始

合同会社空山望くらぶ

合同会社空山望くらぶ（本社：群馬県吾妻郡）が運営する一棟貸しヴィラリゾート「あさま空山望（くうざんぼう）」は、2026年4月に開業5周年を迎え、アニバーサリーコンセプトとして「空と山と、五感が、息づくあさま、その奥へ。」を掲げました。この取り組みの一つとして、コンディショニングブランド「TENTIAL」を展開する株式会社TENTIAL（所在地：東京都品川区、代表取締役CEO：中西裕太郎、以下「テンシャル」）のリカバリーウェア「BAKUNE」をはじめとするリカバリーアイテムをプレジデンシャルスイート「ポラリス」の1棟限定で導入した「サマーリカバリープラン」を6月26日（金）より提供開始いたします。

予約サイト：https://x.gd/J6I3k

近年、日本各地で酷暑日や猛暑日が増加し、睡眠不足や疲労の蓄積が社会課題となっています。気象庁による2026年夏の気温予測でも全国的な高温傾向が見込まれており(※1)、夏の過ごし方そのものが見直されつつあります。

浅間山の麓、標高約1,100mの北軽井沢に佇む「あさま空山望」は、夏季の平均気温が約20℃前後(※2)と、都市部に比べて冷涼な気候が特徴です。高原ならではの澄んだ空気と静寂に包まれ、窓を開ければ心地よい風が吹き抜ける環境は、夏でも冷房に頼りすぎることなく快適にお過ごしいただけます。夜には虫の音や木々のざわめきが静かに響き、自然とともに過ごす豊かな時間を提供しております。

本プランでは、プレジデンシャルスイート「ポラリス」1棟限定で、TENTIALのコンディショニングアイテムを導入。浅間山を望む景色（視覚）、高原を吹き抜ける風や鳥のさえずり（聴覚）、北軽井沢の澄んだ空気（嗅覚）、地産地消の味わい（味覚）、そしてリカバリーアイテムによる心地よい休息（触覚）を通じて、五感を満たす夏の滞在をご提案します。

（※1）気象庁「3か月予報（2026年5月19日発表）の解説」 https://www.data.jma.go.jp/cpd/longfcst/kaisetsu/?term=P3M

（※2）群馬県 長野原町「長野原町について」https://www.town.naganohara.gunma.jp/administration/?content=182 (https://www.town.naganohara.gunma.jp/administration/?content=182)

また夕食には、群馬県産のブランド牛「上州牛」と嬬恋高原野菜を中心とした本格BBQほか、和・洋から選べる朝食をご用意。浅間山を望むプライベートなウッドデッキで、高原の涼風を感じながらゆったりとお食事をお楽しみいただけます。

■五感と休息を整える3つのコンディショニングアイテム

就寝時から客室でのリラックスタイム、敷地内の散策まで、あらゆる休養シーンに寄り添うTENTIALのコンディショニングサポートアイテムを3種を取り入れました。

対象となる客室は、約112平方メートル のゆとりある空間に大開口のリビング、ジェットバス、プライベートサウナ、シアタースクリーンを備えたプレジデンシャルスイート「ポラリス」1棟限定。食事・睡眠・休息を通じてコンディションを整える夏ならではの滞在をお楽しみいただけます。

1. 高原の夜を涼やかな眠りへ導く「BAKUNE Dry」

浅間山を望むジェットバスやプライベートサウナで温まった後のリラックスタイムから就寝時までご利用いただけるリカバリーウェア「BAKUNE Dry」（男女兼用・共通サイズ）をご利用いただけます。

身体から発せられる遠赤外線を輻射する特殊機能繊維「SELFLAME(R)」を採用し、質の高い休養環境づくりをサポート。吸汗速乾性に優れたさらりとした着心地は、北軽井沢の冷涼な夏の夜にも心地よく寄り添います。

BAKUNE Dry

2. 理想の温度で心地よい眠りへ誘う「BAKUNE 掛け布団 オールシーズン」

洋室のダブルベッドや和室のお布団には、「BAKUNE 掛け布団 オールシーズン」を導入。温度や湿度調整素材を独自の配合率で組み合わせた技術「Sleep Conditioning Technology(R)」に基づいて開発された掛け布団が、北軽井沢の冷涼な気候とともに快適な休息をサポートします。「ポラリス」のプライベートサウナや「天空スパ」で温まった身体をやさしく包み込み、心地よい眠りへと導きます。

BAKUNE Comforter All Seasons

3. 足元からリラックス「Recovery Sandal」

愛犬との朝の散策やウッドデッキでコーヒーを楽しむ時間、BBQを味わうひとときなど、滞在中を通してご利用いただけるリカバリーサンダル。適度なクッション性とアーチサポート構造により歩行時の負担を軽減し、足元からリラックスした滞在をサポートします。

Recovery Sandal

＜プラン概要＞

「サマーリカバリープラン」

提供期間 ：2026年6月26日（金）から9月30日（水）まで

部屋タイプ ：ポラリス「プレジデンシャルスイート」※1棟限定

含まれるもの ：室料、夕朝食、サービス料、テンシャルアイテム（ルームウェア、サンダル、掛け布団）、 宿泊税

＜1泊1室4名利用の場合＞※全て税込

・プレジデンシャルスイート「ポラリス」（定員：8名）：51,390円/名～

予約サイト：https://booking.kuzanbo.jp/booking/result?code=0194b004-2297-774c-b386-c9819f6bd753&search_type=undated(https://booking.kuzanbo.jp/booking/result?code=0194b004-2297-774c-b386-c9819f6bd753&search_type=undated)

■あさま空山望開業5周年企画について

あさま空山望は2026年4月26日（日）に開業5周年を迎え、アニバーサリーイヤーのコンセプトとして、「空と山と、五感が、息づくあさま、その奥へ。」を掲げました。1年を通し、北軽井沢の自然や季節を五感で感じていただく体験をお届けしてまいります。今回の「サマーリカバリープラン」もその取り組みの一つとして、自然の涼しさと休息の時間を通じて、五感を満たす夏の滞在をご提案いたします。

■株式会社TENTIALについて

株式会社TENTIALは、「健康に前向きな社会を創り、人類のポテンシャルを引き出す。」をミッションに掲げ、コンディショニングブランド『TENTIAL』を運営しています。代表取締役CEO中西裕太郎は、プロサッカー選手を目指した高校時代に病気で夢を絶たれた原体験から、自身のポテンシャルを最大限に発揮するためには健康と日々のコンディショニングが不可欠であると痛感。この経験から株式会社TENTIALを創業し、世の中に「コンディショニングを実装する」ことを目指しています。

コンディショニングブランド『TENTIAL』は、アスリートの知見と最新技術・研究に基づき、機能性を追求した製品・サービスを提供。24時間365日、日常生活のあらゆるシーンで心身を整え、疲労回復やパフォーマンス向上をサポートするコンディショニング活動を推進しています。すべては個人のコンディションとポテンシャルを引き出すという信念のもと、株式会社TENTIALは、健康に前向きな社会の実現のため、コンディショニングの社会実装に取り組んでまいります。

【「あさま空山望」概要】[動画: https://www.youtube.com/watch?v=L0BbWZtUxE4 ]

世界的デザイナー・コシノジュンコ氏の監修により誕生した「あさま空山望」は、北軽井沢の大自然の中に佇む一棟貸しヴィラリゾートです。60,000平方メートル を超える広大な敷地には、全16棟の宿泊ヴィラやレストラン「天空柁イニング」、温浴施設「天空スパ」、ラウンジ、ドッグランを贅沢に配置。全棟からは雄大な”浅間山ビュー”の絶景を一望でき、大自然に溶け込んだグランピングのような空間で愛犬も一緒に非日常を堪能いただけます。まるで別荘を訪れたかのようなプライベートなひと時をお過ごしください。

所在地：群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢2032－2577

敷地面積：約62,000平方メートル

HP：https://www.kuzanbo.jp/

INSTAGRAM：@asamakuzanbo_official

【会社概要】

会社名： 合同会社空山望くらぶ

代 表： 尾立 源幸

住 所： 〒377-1412 群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢2032-2577

設 立： 2020年1月

事業内容：リゾートホテルの開発および管理・運営