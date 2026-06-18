ポケットカード発行のZOZOCARDにJCBブランド限定ディズニー・デザインが登場！
ポケットカード株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：高垣 晴雄、以下「ポケットカード」）と、株式会社ジェーシービー（本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 執行役員社長：二重 孝好、以下JCB）は、 「ZOZOCARD（ディズニー・デザイン）」の申し込みを2026年6月18日（木）より開始します。
※カードのお届けは2026年6月18日より順次
ZOZOCARD（ディズニー・デザイン） (C)▲Disney/Pixar
ZOZOCARDに、待望の「トイ・ストーリー」デザインが登場しました。『トイ・ストーリー』のキャラクターが顔をのぞかせる、箱を開ける際のワクワク感を表現したデザインです。
今回発行する「ZOZOCARD（ディズニー・デザイン）」は、ZOZOTOWNのご利用でZOZOポイントが5％貯まる、大変おトクなカードです。また、ZOZOTOWN以外でのショッピングご利用金額の1％もZOZOポイントにて還元となりますので、ZOZOTOWNを利用してお買い物をされる方は必見です。
そして入会・発行特典として、申し込み後、ZOZOTOWNでカードをご利用の方にはもれなくトイ・ストーリーデザイングッズもプレゼント！
■お申込みはコチラ
https://zozo.jp/_card/disney/
■トイ・ストーリーグッズがもらえる新規入会・利用キャンペーン
１．トイ・ストーリーデザインタオルを条件達成者全員にプレゼント！
【期間】
・2026年6月18日～2026年8月31日
【条件】
・ZOZOCARD（ディズニー・デザイン）に新規申し込み
・申し込みから30日以内にZOZOTOWNで1円（税込）以上カードをご利用の方
２．トイ・ストーリーデザインTシャツを抽選で500名様にプレゼント！
【期間】
・2026年6月18日～2026年8月31日
【条件】
・ZOZOCARD（ディズニー・デザイン）に新規申し込み
・申し込みから30日以内にZOZOTOWNで10,000円（税込）以上カードをご利用の方から抽選
■ZOZOCARD（JCB）通常デザインはコチラ
※ディズニー・デザインを除く通常デザインにご入会の方は
トイ・ストーリーデザイングッズがもらえる新規入会・利用キャンペーン対象外です。
ZOZOCARD（BLACK）
ZOZOCARD（RAINBOW）
ZOZOCARD（CORAL PINK）
ZOZOCARD（OFF WHITE）
【ZOZOCARD（ディズニー・デザイン）概要】
今後もポケットカードでは、お客様に喜んでいただける付加価値の高いサービス・商品の提供に
努めてまいります。