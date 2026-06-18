ポケットカード発行のZOZOCARDにJCBブランド限定ディズニー・デザインが登場！

ポケットカード株式会社

ポケットカード株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：高垣 晴雄、以下「ポケットカード」）と、株式会社ジェーシービー（本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 執行役員社長：二重 孝好、以下JCB）は、 「ZOZOCARD（ディズニー・デザイン）」の申し込みを2026年6月18日（木）より開始します。

※カードのお届けは2026年6月18日より順次

ZOZOCARD（ディズニー・デザイン） (C)▲Disney/Pixar

ZOZOCARDに、待望の「トイ・ストーリー」デザインが登場しました。『トイ・ストーリー』のキャラクターが顔をのぞかせる、箱を開ける際のワクワク感を表現したデザインです。

今回発行する「ZOZOCARD（ディズニー・デザイン）」は、ZOZOTOWNのご利用でZOZOポイントが5％貯まる、大変おトクなカードです。また、ZOZOTOWN以外でのショッピングご利用金額の1％もZOZOポイントにて還元となりますので、ZOZOTOWNを利用してお買い物をされる方は必見です。

そして入会・発行特典として、申し込み後、ZOZOTOWNでカードをご利用の方にはもれなくトイ・ストーリーデザイングッズもプレゼント！

■お申込みはコチラ

https://zozo.jp/_card/disney/

■トイ・ストーリーグッズがもらえる新規入会・利用キャンペーン

１．トイ・ストーリーデザインタオルを条件達成者全員にプレゼント！

【期間】

・2026年6月18日～2026年8月31日

【条件】

・ZOZOCARD（ディズニー・デザイン）に新規申し込み

・申し込みから30日以内にZOZOTOWNで1円（税込）以上カードをご利用の方

２．トイ・ストーリーデザインTシャツを抽選で500名様にプレゼント！

【期間】

・2026年6月18日～2026年8月31日

【条件】

・ZOZOCARD（ディズニー・デザイン）に新規申し込み

・申し込みから30日以内にZOZOTOWNで10,000円（税込）以上カードをご利用の方から抽選

■ZOZOCARD（JCB）通常デザインはコチラ

※ディズニー・デザインを除く通常デザインにご入会の方は

トイ・ストーリーデザイングッズがもらえる新規入会・利用キャンペーン対象外です。

ZOZOCARD（BLACK）ZOZOCARD（RAINBOW）ZOZOCARD（CORAL PINK）ZOZOCARD（OFF WHITE）

【ZOZOCARD（ディズニー・デザイン）概要】

今後もポケットカードでは、お客様に喜んでいただける付加価値の高いサービス・商品の提供に

努めてまいります。