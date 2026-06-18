【産学連携 協賛】リユース業界 百貨店出店数No1（※1）株式会社タイムレス 立教大学へ協賛決定体育会相撲部とスポンサー契約締結し、伝統と歴史を「つなぐ」

株式会社タイムレス

■株式会社タイムレスHP：https://timeless-co.com/(https://timeless-co.com/)

■総合買取サロン タイムレスHP：https://timeless-kaitori.com/(https://timeless-kaitori.com/)

■立教大学体育会相撲部HP：https://www.rikkyo.ne.jp/sgrp/sumo/(https://www.rikkyo.ne.jp/sgrp/sumo/)

■立教大学体育会相撲部Instagram：https://www.instagram.com/rikkyo_sumo_club/(https://www.instagram.com/rikkyo_sumo_club/)

総合リユースサービス（オークション・総合買取サロン・古物商プラットフォーム）を展開する、株式会社タイムレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：馬場 浩太）は、立教大学体育会相撲部とスポンサー契約を締結いたします。

日本アカデミー賞をはじめ数々の映画賞を総なめにした名作、周防正行様が監督・脚本をした「シコふんじゃった。」のモデルとなったのが、立教大学体育会相撲部です。そして、周防正行様は立教大学体育会相撲部の名誉監督も務めています。

【スポンサー契約締結の背景と目的：共通する「伝統と歴史をつなぐ」想い】

株式会社タイムレスは、「人を超え、時を超え、たいせつなものをつなぐ架け橋となる。」というミッションのもと、総合リユースサービスを展開しております。このたび、長く深い歴史を持つ「相撲」への想いと、一つ一つのモノが持つ歴史を未来へとつなぐ「リユース業」の、双方の「伝統と歴史をつなぐ」という価値観が深く合致し、本契約の締結に至りました。

また、立教大学がキャンパスを構える東京都（5店舗）および埼玉県（3店舗）において、弊社が「総合買取サロン タイムレス」を出店しているという地域的な親和性も、本取り組みを後押しいたしました。

今後は本取り組みを通じて、学生たちの競技環境向上のみならず、格式高い文化・儀礼を併せ持つ相撲を通じた「社員・学生の人間形成」や「キャリア支援」、さらには「地域活性化」に寄与してまいります。伝統ある相撲とリユース業の掛け合わせだからこそ可能となる、持続可能な社会貢献活動を共に推進してまいります。

【スポンサー契約の内容】

本契約に基づき、当社は立教大学体育会相撲部に対し、以下の支援を行います。

・競技活動の支援：遠征費、用具購入費等の資金援助

・キャリア形成支援：部活動に励む学生を対象とした、キャリア教育の提供

・ブランディング協力：SNSなどの情報発信を共に実施

・社会貢献プロジェクト：相撲とリユース業を掛け合わせたイベントの実施 等々

【株式会社タイムレス 各事業】

皆様の想いによりそうパートナーとして、人を超え、時を超え、たいせつなものをつなぐ架け橋となり

誰もが安心できるリユースプラットフォームで新たな感動体験を創出いたします。

百貨店出店数No1（※1）質の高い総合買取サービス「総合買取サロンタイムレス」：https://timeless-kaitori.com/

年間取引点数約35万点！＜日本最大級＞のBtoBオークション：「TIMELESS AUCTION」：https://timeless-auction.com/

全国遠隔査定、古物商トータルプラットフォーム「TIMELESS EXPRESS」：https://timeless-express.com/

■株式会社タイムレス

代表者：代表取締役 馬場 浩太

設立日：2009年4月1日

本社所在地：〒105-0011東京都港区芝公園1丁目7-6 KDX浜松町プレイス2階

事業内容：ブランド品買取・販売事業、オークション事業

コーポレートサイト：https://timeless-co.com/

TIMELESS AUCTIONサイト：https://timeless-auction.com/

総合買取サロンサイト：https://timeless-kaitori.com/

TIMELESS EXPRESSサイト：https://timeless-express.com/

【採用情報】

新卒採用：https://timeless-co.com/newgrads/

中途採用：https://timeless-co.com/career/

公式note：https://note.com/time_less

【主なメディア露出】

株式会社タイムレスは2025年4月20日(日) 25:25～放送開始のフジテレビ『タイムレスマン』にて紹介されました。株式会社タイムレスのメインオフィスである豊洲オフィスにtimeleszメンバーの８人にお越しいただき、撮影が行われました。timeleszメンバーが「先輩にご挨拶」をすることになり、株式会社タイムレス社員とtimeleszメンバー全員にサプライズで撮影が始まりました。弊社会社紹介のあと、代表取締役社長の馬場からも「一緒にタイムレスを盛り上げたい」といった言葉があり、timeleszメンバーからも「ありがたい」といった反応もありました。その後は弊社が査定した想定金額を基に「timeleszオークションプロジェクト」企画が実施されました。総合買取サロンタイムレスの店舗を運営する、店舗営業部部長の岡根を中心にtimeleszメンバーのお品物を査定し、協力させていただきました。

【番組概要】

■番組名 ：タイムレスマン

■放送日時：4月20日(日) 25:25～25:55 ※現在 毎週金曜 21:58～22:52放送中

■放送局 ：フジテレビ

■出演者 ：＜timelesz＞佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝

■番組公式HP：https://www.fujitv.co.jp/timeleszman/

■番組公式X：https://x.com/timeleszman_cx

※1 買取店として百貨店出店数No1

調査日程：2026年3月

調査対象：全国53の買取店、百貨店協会に所属する全国165店の百貨店

調査機関：自社

調査結果：全41店舗の内、全国百貨店に38店舗出

出店数：全国に47店舗出店中 (2026年5月15日時点)