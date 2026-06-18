リンクとICMSソリューションズ、クレジットカード・セキュリティ分野で業務提携を強化

株式会社リンク

PCI DSS 準拠を進めるクラウドサービス 「PCI DSS Ready Cloud」を展開する株式会社リンク（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡田 元治、以下 リンク）は、情報セキュリティ対策のコンサルティングおよび関連するサービスを提供するICMSソリューションズ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：荒井 亮介、以下 ICMSソリューションズ）と、クレジットカード・セキュリティ対策における業務提携を強化します。

■業務提携の背景

PCI DSSの継続的なバージョンアップに伴い、PCI DSS準拠に必要なセキュリティ要件への対応に求められる専門性は、ますます高くなっています。同時に、PCI DSS準拠にかかる負担とコストの軽減を求める声も一層強まっており、その受け皿として、クラウドを活用したPCI DSS準拠環境の構築・運用への需要が急速に拡大しています。

そのため、クラウドとクレジットカード・セキュリティの両分野に精通したパートナーによる支援ニーズが増しています。

こうした状況を受け、PCI DSS準拠を促進するクラウドサービス「PCI DSS Ready Cloud」で50社超の導入実績を持つリンクと、豊富なPCI DSS監査実績と専門知識を活かしたコンサルティング・クラウド型レビューを提供するICMSソリューションズは、業務提携をさらに強化します。

今回の取り組みとして、両社は「PCI DSS Ready Cloud × QSAレビュー 統合パッケージ」の提供を開始します。本パッケージは、クラウドによる準拠環境の構築・運用を担う「PCI DSS Ready Cloudシリーズ」から、クラウド型レビューを活用した審査・コンサルティング「PCI DSS 365マネージドサービス」までを一体で提供するもので、事業者のPCI DSS準拠を包括的に支援します。

■「PCI DSS Ready Cloud × QSAレビュー 統合パッケージ」について

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7832/table/205_1_60df5e1cc8c88ed92fec11f1e979bf6d.jpg?v=202606180452 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/7832/table/205_2_cf0fc58c30e1ba765690681aa5acdf22.jpg?v=202606180452 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/7832/table/205_3_cf102f601d5aae2b0ec2e9385356fce3.jpg?v=202606180452 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/7832/table/205_4_69df0f272d49f265fdb56192418c9fc8.jpg?v=202606180452 ]

▽「PCI DSS Ready Cloud × QSAレビュー 統合パッケージ」の詳細はこちらをご参照ください

https://pcireadycloud.com/qsareview-package

■リンクとICMSソリューションズのセミナー登壇について

2026年7月7日（火）に開催される JCDSC主催「クレジットカードセキュリティフォーラム2026」に、両社が登壇します。PCI DSS準拠に必要なセキュリティ要件への対応から維持・運用、監査・審査までをクラウドで実現した最新事例と具体的なソリューションについて、わかりやすく解説します。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/7832/table/205_5_e64006cb306b26f2e3b6b61c05fcc51d.jpg?v=202606180452 ]

▽詳細・お申込みはこちらからご確認ください

https://www.jcdsc.org/news/260421.php

リンクとICMSソリューションズは今回の業務提携により、クラウド技術とセキュリティ専門知識を組み合わせたワンストップサービスの提供を実現します。両社の顧客基盤を活かした共同提案と相互送客を通じて対応できる領域を拡大し、クレジットカード・セキュリティ市場におけるプレゼンス向上と持続的な事業成長を目指します。

株式会社リンクについて

株式会社リンクは、業界最大級の稼動台数を持つ専用ホスティング「at+link」、クラウド型ホステ

ィング「リンク・ベアメタルクラウド」を軸として、9 年連続シェア第 1 位のクラウド型コールセ

ンターシステム「BIZTEL」、セキュリティプラットフォームサービス「PCI DSS Ready Cloud」な

ど、さまざまなサブスクリプション型サービスを提供しています。農系事業にも取り組んでおり、

2011 年 10 月からは岩手県岩泉町にある自然放牧酪農場「なかほら牧場」を運営しています。

事業の詳細は、https://www.link.co.jp/ をご覧ください。

★リンクが運営するメディアサイト

「最適なサービスで一歩先行く組織へ」ビジネスに伴走する課題解決メディア『 LINK Watch! 』

https://watch.link.co.jp/

ICMSソリューションズ株式会社について

ICMSソリューションズは、グループ会社の国際マネジメントシステム認証機構株式会社（ICMS）の豊富な監査実績と専門知識を活かし、PCI準拠をはじめとする情報セキュリティ分野に特化したコンサルティング・ソリューションを提供します。2024年にデジタル・フォレンジック専門の「ICMSサイバーソリューション」をタイに設立、2025年に韓国支店を開設し、タイ・ASEAN全域でコンプライアンスからインシデント対応までをワンストップで支援します。

事業の詳細は https://www.icmssol.co.jp/ をご覧ください。