【HandMade In Japan Fes′ 2026】クリエイティブな視点から新たな気づきと出会う新企画、「HMJ Re:Edit」初開催。第1回テーマは “山の動物たちと、人の暮らし。”

株式会社クリーマ

日本最大のハンドメイドマーケットプレイス「Creema」の運営を始めとした、クリエイターエンパワーメント事業を展開する株式会社クリーマ（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:丸林耕太郎）は、2026年7月11日(土)・12日(日)に東京ビッグサイトで実施する「HandMade In Japan Fes’（HMJ）」にて、クリエイティブな視点から新たな気づきと出会う新企画『HMJ Re:Edit』を初開催します。

第1回となる今回は、“山の動物たちと、人の暮らし。”をテーマに、人間と野生動物の共生という問いかけに触れる体験型コンテンツを展開します。

野生動物たちの今を知り、一人ひとりが命との向き合い方を考える

HMJ公式HP :https://hmj-fes.jp/

近年、クマの出没や農作物被害など、野生動物と人間社会の関わりをめぐるニュースを目にする機会が増えています。2023年度のクマ類の許可捕獲数は約9,000頭にのぼり、シカやイノシシなどを含む野生鳥獣による農作物被害額は、全国で年間160億円を超えます*。一方で、その背景にある自然環境や地域の暮らしの変化、そして捕獲された野生動物のその後について知る機会は、決して多くありません。「HMJ Re:Edit」では、野生動物をめぐる現状や背景に触れ、命の循環や自然との関わりについて考えるきっかけを届けられたらと思っています。

* 参考資料：環境省公表資料、農林水産省「令和5年度 全国の野生鳥獣による農作物被害状況について」

■ 見て、触れて、作って。考える入り口となる体験型コンテンツ

本企画では、来場者が実際に見たり触れたりしながら、野生動物をめぐる課題を知る体験型コンテンツを展開します。エリア内には、クマをはじめとする野生動物の現状を紹介するパネル展示のほか、野生動物との課題に向き合いながら動物素材やジビエに関わるクリエイターによるマーケット、猪革や鹿の角を使ったワークショップ、ジビエ料理を提供するキッチンカーが並びます。

実際に見ること、素材に触れること、手を動かして作ること、食べること。そのどれもが、私たちの暮らしと自然の関係を考える入口になります。クリエイティブな視点には、少し遠く感じる社会課題を、身近な実感へと変える力があります。そうした体験を通して、来場者が自分なりの視点で、人の暮らしと自然のつながりを見つめ直す場を目指します。

「HMJ Re:Edit」は、答えを知る場所ではなく、問いを持ち帰る場所です。特定の立場や考え方を肯定したり否定したりするのではなく、さまざまな現実や視点に触れながら、一人ひとりが自分なりに考えるきっかけをつくることを目的としています。今回の企画も、鳥獣害対策やジビエ消費について、特定の考え方を推奨するものではありません。人の暮らしと野生動物の間で起きている現実、食や素材として受け止める取り組み、その背景にある課題を知ることで正解のない問いに向き合い、多様な視点に触れながら、新たな気づきと出会う場となることを目指します。

＜HMJ Re:Edit 第1回「クマの暮らし、人の暮らし」＞

日時：2026年7月11日(土)・12日(日) 11:00～19:00

会場：東京ビッグサイト 西1・2ホール Hエリア

料金：無料 ※HandMade In Japan Fes’への入場料が別途必要です

コンテンツ紹介

■ パネル展示

クマやシカなどの野生動物たちの今を知ることができるパネル展示では、「クマってどんな生きもの？」「どうして町の近くに来ることがあるの？」「山や森には、他にどんな動物が暮らしている？」など、身近な問いかけから、野生動物の暮らしや、人との関係を分かりやすく紹介します。

■ マーケット

ジビエや動物素材に関わるクリエイターによるマーケットを展開します。猪革を使った革小物、鹿の角を活用したアクセサリーやインテリアなど、野生動物由来の素材を活かした作品が並びます。本企画の趣旨に共感したクリエイターが出展し、それぞれのものづくりを通じて、素材の背景や命との向き合い方を伝えます。

出展クリエイター（一部抜粋）

ジビエ鹿革 ENISICA

https://hmj-fes.jp/ichiran/38047

農作物被害への対策として捕獲され、食として利用された後の鹿革を、バッグへと仕立てる。野生鹿が生きた証である傷やムラを素材の個性として受け止め、背景にある命への敬意を込めて一点ずつ制作しています。

yoki

https://hmj-fes.jp/ichiran/40530

ものづくりを通じた地域共創・社会課題の解決・地方創生活動に精力的に取り組む、レザーソムリエProfessional。

牛や馬に加え、鹿や熊の革を使ったアイテムも制作しています。

Gibier skincare

https://hmj-fes.jp/ichiran/40533

廃棄される猪の脂に新たな価値を見出したエシカルスキンケアブランド。人の皮脂に近い猪の脂を独自技術で高精製し、余計な添加物を加えないミニマル処方で、持続可能な未来へつなぐスキンケアです。

A・I・C(エーアイシー)

https://hmj-fes.jp/ichiran/40532

“地球や大地のために”をコンセプトに、廃棄されがちな鹿や猪、熊などの獣皮を、環境負荷を抑えた製法によって上質なレザーへと生まれ変わらせています。

■ ワークショップ

実際に動物由来の素材に触れながら、ものづくりを体験できるワークショップを実施します。猪革や鹿の角などの素材を使い、その背景にある命や自然との関わりについて考える時間をお届けします。

猪革でキーホルダーを作ろう

https://hmj-fes.jp/ichiran/40528

地域資源として活用されるイノシシ革を使い、好きな革紐や刻印でオリジナルキーホルダーを作るワークショップです。大人から子どもまで参加できます。

体験料：1,000円

鹿角指輪作りワークショップ

https://hmj-fes.jp/ichiran/40529

食肉として捕獲された鹿の角を使い、棒ヤスリや紙ヤスリで削ったり磨いたりして指輪を作ります。

体験料：3,500円

■ キッチンカー

農林産物を守るために捕獲された動物たち。その命を無駄にしないために、食べものとしていただくことは、命との関わり方のひとつです。高タンパク低カロリーなど、ヘルシーさにも注目が集まっているジビエフードは、適切で迅速な処理によって、おいしく食べられる技術も進んでいます。

■ 本企画に込めた思い

「HMJ Re:Edit」は、答えを知る場所ではなく、問いを持ち帰る場所です。特定の立場や考え方を肯定したり否定したりするのではなく、さまざまな現実や視点に触れながら、一人ひとりが自分なりに考えるきっかけをつくることを目的としています。今回の企画も、鳥獣害対策やジビエ消費について、特定の考え方を推奨するものではありません。人の暮らしと野生動物の間で起きている現実、食や素材として受け止める取り組み、その背景にある課題を知ることで正解のない問いに向き合い、多様な視点に触れながら、新たな気づきと出会う場となることを目指しています。

■ パネル展示 監修・情報提供：一般社団法人国産ジビエ認証機構 代表 鮎澤 廉 氏

野生動物と人との関わりには、動物の命を大切に思うこと、地域の暮らしを守ること、被害を少なくすること、食べものや素材として活かすことなど、いろいろな考え方や視点があります。

この企画が、自然や動物とどう向き合っていくのかを、一人ひとりが考えるきっかけになれば嬉しく思います。

＜HandMade In Japan Fes’（HMJ）とは＞

全国各地で創作活動に取り組むクリエイターが一堂に会し、オリジナル作品を展示販売する"日本最大級・クリエイターの祭典"。会場内には公募で選ばれた全国3,000名のクリエイターによる、個性あふれるブースがずらりと並びます*。マーケットに加え、70種類のワークショップやライブペインティング、選りすぐりの手作りフード90店舗も登場。注目アーティストの音楽ステージ、DDTプロレスリングによる路上プロレス、よしもとお笑いライブなど、総勢10組が出演するステージプログラムを展開し、多彩なコンテンツとここでしかできない体験を通して、五感でクリエイティビティを体感できる空間となります。*土日の出展者数を合計した延べ人数

名称：HandMade In Japan Fes’ 2026 ／ハンドメイドインジャパンフェス2026

日時：2026年 7月11日（土）・12日（日） 11:00～19:00

会場：東京ビッグサイト 西1・2ホール

入場料：

前売券 1日券：1,300円／両日券：2,000円

当日券 1日券：1,500円／両日券：2,500円

* 税込。小学生以下は無料。有料託児施設あり

公式HP： https://hmj-fes.jp

主催：Creema（クリーマ）／ 後援：J-WAVE、TOKYO FM

■ Creema（クリーマ）とは

Creemaは、創作活動に取り組む全国のクリエイターと生活者が、オンライン上で直接オリジナル作品を売買できるCtoCマーケットプレイスです。「本当にいいものが埋もれてしまうことのない、フェアで新しい巨大経済圏を確立する」ことを目指して、2010年にサービスを開始しました。現在31万人のクリエイターによる2,100万点のオリジナル作品が出品され、流通総額は約150億円・5年連続No.1となり、日本最大のハンドメイドマーケットプレイス*として市場の拡大を牽引しています。

また、オンライン上だけでなく、東京ビッグサイトでの大規模イベント「HandMade In Japan Fes' < https://hmj-fes.jp/ >」や、音楽とクラフトの野外フェスティバル「Creema YAMABIKO FES< https://www.yamabikofes.jp/ >」の開催など、クリエイターの作品を生活者がリアルの場で購入できる取り組みも推進し、日本のクラフト文化の醸成に力を注いでいます。https://www.creema.jp/

* 国内ハンドメイドマーケットプレイスサービスにおける流通総額の実績：2021年から5年連続で国内No.1

<会社概要>

商号：株式会社クリーマ

住所：東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル7F

代表：代表取締役社長 丸林 耕太郎

資本金：1,083百万円（資本準備金を含む）（2026年2月末時点）

社員数：97名 （2026年2月末時点）

事業：クリエイターエンパワーメント事業

・ハンドメイドマーケットプレイス：Creema

・ネットショップ開設サービス：InFRAME

・クラウドファンディング：Creema SPRINGS

・ギフトカタログサービス：Creema GIFT CATALOG

・動画レッスンプラットフォーム：FANTIST

・イベント：HandMade In Japan Fes'（東京ビッグサイト）、Creema YAMABIKO FES（長井海の手公園 ソレイユの丘）等

・アライアンス：地方創生、PR支援サービス等