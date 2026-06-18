～山粼賢人さんがスピーカー・ヘッドホン・イヤホンを日常で纏う姿を描き、3製品の世界観を体現～

Edifier Japan（エディファイア ジャパン）株式会社（本社：埼玉県富士見市）は、世界的グローバルオーディオブランド「EDIFIER（エディファイア）」のブランドキャラクターを務める俳優・山粼賢人さんを起用した新CMを、2026年6月18日（木）より公開いたします。







1996年の創業以来、“A Passion for Sound”をフィロソフィーに掲げ、高品質なサウンドを世界各国のリスナーへ届けてきたEDIFIER。創設30周年を迎える本年、これまでの機能訴求から一歩踏み込み、「感情・情熱・信頼」を軸に据えた新章を宣言します。本ブランドムービーは、その新章を象徴する一本目の映像表現として制作。山粼賢人さんの真摯な姿勢とEDIFIERの哲学を重ね合わせ、ユーザーと深い感情的つながりを築くことを目指します。

タグラインには「時代は変わる。追求は変わらない。A Passion for Sound」を掲げ、変わりゆく時代の中でも“音を追い求める情熱”は不変であるという、創設30年を経たEDIFIERの揺るぎない姿勢を発信してまいります。

機能から感情へ。EDIFIER 30周年「新章」のメッセージ

本ムービーは、これまでスペックや機能を中心に語られてきたオーディオブランドの文脈から一歩踏み込み、「感情・情熱・信頼」を軸にブランドの哲学を発信する一本です。30年の技術力と情熱に裏打ちされた“A Passion for Sound”を、製品紹介ではなくブランディング映像のトーンで描くことで、認められるブランドから、愛されるブランドへ ― という新章のメッセージを表現しています。

・新CM『30周年、ブランドの新章へ 篇』：https://www.youtube.com/watch?v=o_3GkJAI3ng

山粼賢人さんが日常で纏う、3つのサウンドギア

ブランドキャラクターを継続して務める山粼賢人さんが、本作ではブランドの哲学を体現する存在として登場。3つのサウンドギアと向き合うたびに移ろう、佇まいと表情の変化にぜひご注目ください。

スピーカー「M90」を据えた空間で、目を細めて音にゆだねるひととき。やがてヘッドホン「WH950NB Gen2」を装着し、片耳 に手を添えながらサウンドへと深く没入していく。そして最後はジャケットを羽織り、イヤーカフ型イヤホン「AURO CLIP」を耳に、 光り輝く扉の先を見据え歩み出す ― 3つのサウンドギアを日常で纏う山粼賢人さんを通じて、EDIFIERというブランドが次なるステージへと向かう兆しを描いています。







山粼賢人さん起用理由

常に新たな挑戦を続け、進化を恐れない山粼賢人さん。その確かな実力と飾らない美しさは、高音質を追求し続けるEDIFIERのブランド姿勢と深く重なります。

彼の唯一無二の存在感と共に、洗練された音響がもたらす新しいライフスタイルと、日常に溶け込む上質な感動を届けていきたい。そんな思いで2年目の継続起用に至りました。

山粼賢人さん撮影後インタビュー

メイキングURL：https://youtu.be/GreR8ykRSr4

Q1. 普段、音楽はどんな時に聴いていますか？

いつでも聞いてます。朝起きたときとか、なんてことない時もだし、夜もだし、いつでもですね。元気になりたい時もそうだし、リラックスしたい時も聞きますし、ずっと近くにあるなという感じがします。

Q2. イヤホンやヘッドホンを選ぶ時に大切にしていることは？

音質は一番大事にしているんですけど、デザイン性だったりとか、長時間つけてても快適に過ごせるというのは、結構大事にしています。

Q3. 実際に使ってみて印象に残ったポイントはありますか？

しっかりノイズキャンセリングもあって、音に包まれるような感じもあったので、音楽だけじゃなくて映画を見たりするにも、没入感のある感じで使えるなと思って、最高です。

Q4. 音楽や音は、山粼さんにとってどんな存在ですか？

音楽はどんな感情の時にも自分の生活の中にあるなって思いますし、自分の記憶とか思い出にも色んな曲があったりとか、音楽があったりすると思いますし、音って体を動かす上でのリズム感とかもあると思いますし、言葉も「言霊」とかがあるくらい、音って深いなと思います。

Q5. 最近、時間を忘れるくらい夢中になったことはありますか？

映画を見たり音楽聞いたりというのはずっと好きで、それは本当に時間を忘れるぐらい夢中になれることですね。今はバイクがすごい好きで、バイク乗ってるときとかは時間を忘れるぐらい、グッと時間を忘れられる最高の時間ですかね。

CM概要

タイトル：『 30周年、ブランドの新章へ 篇 』

URL ： https://www.youtube.com/watch?v=o_3GkJAI3ng

出演 ： 山粼 賢人

公開先 ：WEBでの配信（EDIFIER公式WEB／公式SNS ほか）

期間 ：2026年6月18日（木）より公開

登場製品：M90（スピーカー）

WH950NB Pro（ヘッドホン） ※9月発売予定

Comfo Bass Pro（イヤーカフ型イヤホン） ※8月発売予定

公式サイト：https://www.edifier.jp/

ゲストプロフィール

山粼 賢人（やまざき けんと）







1994年9月7日生まれ、東京都出身。2010年、俳優デビュー。以降数多くのドラマや映画で主演を務める。近年では映画『キングダム』シリーズ（19年～24年）、Netflixオリジナルドラマ「今際の国のアリス」シリーズ（20年、22年、25年）、TBSドラマ日曜劇場『アトムの童』（22年）、映画『ゴールデンカムイ』（24年、26年）、映画『陰陽師0』（24年）、映画『アンダーニンジャ』(24年)などで主演。26年7月には映画『キングダム 魂の決戦』、27年2月には『殺人の門』、28年大河ドラマ「ジョン万」の主演を務める。

登場製品

M90 / スピーカー





● コンパクト×ハイパワー

● ハイレゾ対応、最大990kbpsの高音質ストリーミング

WH950NB Pro / ヘッドホン

※9月発売予定





● 進化したノイズキャンセリング

● 多彩なサウンドモードであらゆるシーンに対応

Comfo Bass Pro/ イヤーカフ型イヤホン

※8月発売予定



● 最大35時間の長時間バッテリー

● BassTurboのダイナミック低周波強化技術

EDIFIERについて

EDIFIER INTERNATIONALの親会社であるEDIFIER（エディファイア、深圳市漫歩者科技股份 有限公司）は、1996年の創業以来オーディオ機器の設計・製造を中心に展開して参りました。 HiFiスピーカーやヘッドホン/イヤホン、カーオーディオを中心に販路を世界へ拡大し、2010年2月 には自主ブランドを擁するメーカーとして初めて深圳A株に上場を果たしています。弊社が扱う製品は、生産ラインや組み立て、パッケージング、再生テストに至るまで、すべて自社工場で手掛けています。一貫した自社管理だからこそ、世界中の皆さまに安心・信頼いただける 最高品質をお届けできると自負しています。 EDIFIERは2012年、80年以上の歴史を持ちHi-Fiオーディオ再生の飽くなき追求を続けるSTAX 株式会社の全株式を取得しました。高度な静電技術と長年蓄積されたノウハウを駆使したSTAX の製品群は「イヤースピーカー」と呼ばれ、静電型ヘッドホンの代名詞となっています。







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