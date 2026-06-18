［イベント］町の子育て拠点アカリエと連携！小規模両親学級｜富山県立山町
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート（代表理事：高橋由紀、所在地：富山県富山市）は、2026年7月14日（火）、立山町防災児童館複合施設「アカリエ」にて、地域密着型の「企業主導型両親学級」を開催いたします。
2026年度からの初の試みとして、地域の子育て支援の核となる拠点施設と直接深く連携する形での開催です。アットホームな少人数制で、妊娠中から産後早期の段階で気軽に頼れる「地域の居場所」へ繋がれる環境を整えています。参加費は無料で、定員10組（先着順・要事前申込）となります。
イベント名 企業主導型両親学級
日時：2026年7月14日（火）10:30～12:00（受付開始 10:15）
会場：立山町防災児童館複合施設「アカリエ」（富山県中新川郡立山町）
対象：妊娠4ヶ月～10ヶ月の妊婦さまとご家族、または生後2ヶ月～1歳頃の赤ちゃんと保護者
定員：10組（先着順）
参加費：無料
申込方法：https://mielca.com/bodysence/PublicSeminar.aspx?gId=1&sId=1&eId=1402
本件の背景と2026年度「初の試み」
核家族化や地域の繋がりの希薄化による「孤立育児」や「産後うつ」は深刻な社会課題となっています。当法人が2022年より富山県内でスタートした「企業主導型両親学級」は、企業・専門家・地域が共創する新しい子育て支援モデルとして、現在は石川・大阪を含む3府県へと拡大しています。
2026年度からの新たな挑戦として、今回は地域の子育て支援の核となる拠点施設と密接に連携する形で開催いたします。産前や産後早期という最も不安が大きい段階から、気軽に頼れる「地域の居場所」へ繋がれる環境を整え、地域全体で子どもを育む持続可能なプラットフォームの構築を目指します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352829/images/bodyimage1】
連携施設・開催会場のご紹介
立山町防災児童館複合施設 アカリエ「こどもホーム」（富山県 中新川郡立山町前沢238）
防災機能強化の施設「防災センター」と子育て支援の施設「こどもホーム」が一体となった複合施設です。愛称の「アカリエ」は公募で選ばれ、「災害等で町が暗くなったときでも、施設のあたたかい『灯（あかり）』へ向かって歩けるように」という想いが込められています。子育て中の親子にとっても、あたたかい灯をともし、笑顔になれる場所として親しまれています。
本イベントの3つの見どころ
「地域の育児拠点」と妊娠中から繋がれる安心感
初の試みとして、立山町の育児・防災のシンボルである「アカリエ」と連携。
イベント参加をきっかけに、退院後も日常的に気軽に立ち寄れる頼もしい「地域の居場所」をいち早く見つけることができます。
アットホームな少人数制で、小さなお悩みも気軽に相談
定員10組の小規模開催のため、大きなイベントでは少し聞きにくいような細かな不安や悩みも、専門家へ気軽に質問・相談できます。参加者同士の距離も自然と縮まる温かな雰囲気です。
プレパパママ同士や子育て経験のあるスタッフとのリアルな情報交換
これから赤ちゃんを迎える夫婦が具体的な育児イメージを膨らませられるよう、同じ地域で子育てに励む仲間や、一歩先を行く先輩ママとのリアルな横の繋がりを作ることができます。
講師紹介
曳田 彩加（ひきた あやか）
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 公認講師 ／ 北陸エリアマネージャー
北陸エリアにおける「企業主導型両親学級」の運営・講師を広く担当。「Roots of Life TOYAMA」のマネージャーも務める。骨盤調整ヨガやベビーヨガの専門知識を活かし、地域に根ざした伴走型の子育て支援に尽力しています。
過去の参加者の声
「講師の方や先生の話を聞きながら出産や子育ての知識を学べたり、他のパパママと交流できて一緒に頑張る仲間が沢山いるんだなということに安心できました」産前・ママ
「子連れでも講義中に授乳・オムツ替えも安心して行えるし、ママ達との交流もできて子育ての中とても良い気分転換になりました」産後・ママ
「抱っこの方法や父親になるにあたっての心構えができました」産前・パパ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352829/images/bodyimage2】
協賛企業・後援団体
プラチナ協賛
オダケホーム株式会社 ／ トヨタモビリティ富山株式会社 ／ 明治安田生命保険相互会社 富山支社・金沢支社
ゴールド協賛
株式会社URiP ／ 株式会社OKワールド ／ 株式会社岡部 ／ サニーライブホールディングス株式会社 ／ 株式会社電陽社建設 ／ 一般社団法人ばいにゃこ村 ／ 北酸株式会社 ／ マンパワーセキュリティ株式会社 ／ 株式会社ヨシケイ富山
シルバー協賛
いわさき鍼灸院・整骨院 ／ NTT西日本株式会社富山支店 ／ かね七株式会社 ／ 立山科学グループ ／ 株式会社富山銀行 ／ 日本海ガス株式会社 ／ 有限会社引網香月堂 ／ 株式会社フェイス・シマダ ／ 北陸ポートサービス株式会社 ／ 株式会社ママスキー ／ 山与株式会社 ／ 医療法人社団吉本レディースクリニック ／ Lepola（レポラ）
後援（富山県）
射水市 ／ 魚津市 ／ 小矢部市 ／ 黒部市 ／ 高岡市 ／ 立山町 ／ 砺波市 ／ 富山県 ／ 富山市 ／ 滑川市 ／ 南砺市 ／ 氷見市 ／ 舟橋村 ／ エコチル調査富山ユニットセンター ／ 株式会社北日本新聞社
後援（石川県）
石川県 ／ 金沢市
（敬称略・かな音順）
協賛企業募集のご案内
本事業の趣旨に賛同し、北陸の子育て世代を未来へ向けて一緒に支援していただける協賛企業様を募集しております。詳細は事務局までお気軽にお問い合わせください。
団体概要
名称：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート
代表理事 高橋由紀
所在地：〒939-8211 富山県富山市黒瀬北町2-1-2 D-BASE 2階
拠点：Roots of Life TOYAMA（ルーツオブライフトヤマ）
事業内容：子育て支援者研修・講師派遣・ウェルビーイングプログラム
URL：https://bodysence.jp
本件に関するお問い合わせ
担当：広報 曳田（ひきた）
TEL：050-5536-7809（受付 10:00～16:00 / 土日祝除く）
E-Mail：mail@bodysence.jp
※当日の取材・撮影、および代表や講師へのインタビュー等も承っております。お気軽にお問い合わせください。
配信元企業：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート
2026年度からの初の試みとして、地域の子育て支援の核となる拠点施設と直接深く連携する形での開催です。アットホームな少人数制で、妊娠中から産後早期の段階で気軽に頼れる「地域の居場所」へ繋がれる環境を整えています。参加費は無料で、定員10組（先着順・要事前申込）となります。
イベント名 企業主導型両親学級
日時：2026年7月14日（火）10:30～12:00（受付開始 10:15）
会場：立山町防災児童館複合施設「アカリエ」（富山県中新川郡立山町）
対象：妊娠4ヶ月～10ヶ月の妊婦さまとご家族、または生後2ヶ月～1歳頃の赤ちゃんと保護者
定員：10組（先着順）
参加費：無料
申込方法：https://mielca.com/bodysence/PublicSeminar.aspx?gId=1&sId=1&eId=1402
核家族化や地域の繋がりの希薄化による「孤立育児」や「産後うつ」は深刻な社会課題となっています。当法人が2022年より富山県内でスタートした「企業主導型両親学級」は、企業・専門家・地域が共創する新しい子育て支援モデルとして、現在は石川・大阪を含む3府県へと拡大しています。
2026年度からの新たな挑戦として、今回は地域の子育て支援の核となる拠点施設と密接に連携する形で開催いたします。産前や産後早期という最も不安が大きい段階から、気軽に頼れる「地域の居場所」へ繋がれる環境を整え、地域全体で子どもを育む持続可能なプラットフォームの構築を目指します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352829/images/bodyimage1】
連携施設・開催会場のご紹介
立山町防災児童館複合施設 アカリエ「こどもホーム」（富山県 中新川郡立山町前沢238）
防災機能強化の施設「防災センター」と子育て支援の施設「こどもホーム」が一体となった複合施設です。愛称の「アカリエ」は公募で選ばれ、「災害等で町が暗くなったときでも、施設のあたたかい『灯（あかり）』へ向かって歩けるように」という想いが込められています。子育て中の親子にとっても、あたたかい灯をともし、笑顔になれる場所として親しまれています。
本イベントの3つの見どころ
「地域の育児拠点」と妊娠中から繋がれる安心感
初の試みとして、立山町の育児・防災のシンボルである「アカリエ」と連携。
イベント参加をきっかけに、退院後も日常的に気軽に立ち寄れる頼もしい「地域の居場所」をいち早く見つけることができます。
アットホームな少人数制で、小さなお悩みも気軽に相談
定員10組の小規模開催のため、大きなイベントでは少し聞きにくいような細かな不安や悩みも、専門家へ気軽に質問・相談できます。参加者同士の距離も自然と縮まる温かな雰囲気です。
プレパパママ同士や子育て経験のあるスタッフとのリアルな情報交換
これから赤ちゃんを迎える夫婦が具体的な育児イメージを膨らませられるよう、同じ地域で子育てに励む仲間や、一歩先を行く先輩ママとのリアルな横の繋がりを作ることができます。
講師紹介
曳田 彩加（ひきた あやか）
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 公認講師 ／ 北陸エリアマネージャー
北陸エリアにおける「企業主導型両親学級」の運営・講師を広く担当。「Roots of Life TOYAMA」のマネージャーも務める。骨盤調整ヨガやベビーヨガの専門知識を活かし、地域に根ざした伴走型の子育て支援に尽力しています。
過去の参加者の声
「講師の方や先生の話を聞きながら出産や子育ての知識を学べたり、他のパパママと交流できて一緒に頑張る仲間が沢山いるんだなということに安心できました」産前・ママ
「子連れでも講義中に授乳・オムツ替えも安心して行えるし、ママ達との交流もできて子育ての中とても良い気分転換になりました」産後・ママ
「抱っこの方法や父親になるにあたっての心構えができました」産前・パパ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352829/images/bodyimage2】
協賛企業・後援団体
プラチナ協賛
オダケホーム株式会社 ／ トヨタモビリティ富山株式会社 ／ 明治安田生命保険相互会社 富山支社・金沢支社
ゴールド協賛
株式会社URiP ／ 株式会社OKワールド ／ 株式会社岡部 ／ サニーライブホールディングス株式会社 ／ 株式会社電陽社建設 ／ 一般社団法人ばいにゃこ村 ／ 北酸株式会社 ／ マンパワーセキュリティ株式会社 ／ 株式会社ヨシケイ富山
シルバー協賛
いわさき鍼灸院・整骨院 ／ NTT西日本株式会社富山支店 ／ かね七株式会社 ／ 立山科学グループ ／ 株式会社富山銀行 ／ 日本海ガス株式会社 ／ 有限会社引網香月堂 ／ 株式会社フェイス・シマダ ／ 北陸ポートサービス株式会社 ／ 株式会社ママスキー ／ 山与株式会社 ／ 医療法人社団吉本レディースクリニック ／ Lepola（レポラ）
後援（富山県）
射水市 ／ 魚津市 ／ 小矢部市 ／ 黒部市 ／ 高岡市 ／ 立山町 ／ 砺波市 ／ 富山県 ／ 富山市 ／ 滑川市 ／ 南砺市 ／ 氷見市 ／ 舟橋村 ／ エコチル調査富山ユニットセンター ／ 株式会社北日本新聞社
後援（石川県）
石川県 ／ 金沢市
（敬称略・かな音順）
協賛企業募集のご案内
本事業の趣旨に賛同し、北陸の子育て世代を未来へ向けて一緒に支援していただける協賛企業様を募集しております。詳細は事務局までお気軽にお問い合わせください。
団体概要
名称：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート
代表理事 高橋由紀
所在地：〒939-8211 富山県富山市黒瀬北町2-1-2 D-BASE 2階
拠点：Roots of Life TOYAMA（ルーツオブライフトヤマ）
事業内容：子育て支援者研修・講師派遣・ウェルビーイングプログラム
URL：https://bodysence.jp
本件に関するお問い合わせ
担当：広報 曳田（ひきた）
TEL：050-5536-7809（受付 10:00～16:00 / 土日祝除く）
E-Mail：mail@bodysence.jp
※当日の取材・撮影、および代表や講師へのインタビュー等も承っております。お気軽にお問い合わせください。
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