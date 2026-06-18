AndroidやChrome BookもLogoVista電子辞典！ロゴヴィスタ辞典アプリ「百科・実用・趣味」「医学・医療」のご紹介
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Android版「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」をインストールし、アプリ内課金により辞典コンテンツを追加してご利用いただきます。また、複数の辞典を追加していくことで、同時に複数の辞典を検索することも可能になります。今回は様々なジャンルの中から「百科・実用・趣味」と「医学・医療」アプリをご紹介いたします。
【百科・実用・趣味】
◆角川 合本俳句歳時記 第五版
最も定評のある角川歳時記、大好評の改訂新版。待望の合本版！
『合本俳句歳時記 第五版』は、和歌以来の伝統の季語から近年の新しい季語まで収載し、的確な解説と秀逸な名句で定評のある角川歳時記です。上級者でも間違いやすい作句のポイントを追加した新解説が大好評で、初心者からベテランまで必携の合本版です。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.HAIKSAI5
◆岩波 世界人名大辞典
日本最大の外国人名辞典
『岩波 世界人名大辞典』は、総項目数38,000余、全世界をカバーする人名辞典です。各国・各地域の重要人物名のほか、神話・伝説や小説・映画の登場人物などの架空人名、また家名やグループ名も数多く収録。原綴や別名など名前に関する情報を豊富に記載。人物の経歴を詳細かつ分かりやすく解説し、著作・作品情報も豊富に紹介しています。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.IWJINMEI
◆改訂新版 世界大百科事典
圧倒的な情報量、あらゆる分野からバランスよく情報を網羅
平凡社『改訂新版 世界大百科事典』の本巻30巻と百科便覧の一部を収録した製品です。総項目数約9万、総索引項目数は約42万。あらゆる分野からバランスよく情報を網羅しているので、子どもたちの調べ学習から、卒業論文、ビジネスまで広く活用できます。日本を代表する7000名もの執筆陣。すべて署名入り原稿で、各分野の頭脳を執筆陣に迎えた大百科事典です。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.HBHYAKKA
◆現代用語の基礎知識 カタカナ外来語略語辞典 第5版
あたらしい常識満載！4万語超厳選・大改訂
『現代用語の基礎知識 カタカナ外来語略語辞典 第5版』の外来語は、『現代用語の基礎知識』のために蓄積されてきた資料を基にして、さらに独自に収集した外来語を収録しています。時事的な外来語については、従来の外来語辞典にはあまり見られないようなやや長めの時事解説を加えて、百科事典に近い情報を簡便に示しています。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.GENKANA5
◆学研 漢字パズル辞典
漢字パズル・漢字ナンクロを解くための辞典！
漢字パズル・漢字ナンクロを解くための辞典です。学研発行の漢字パズル雑誌から抽出した108万語から、重複を取り除き、出題回数が２回以上のもの総計約4万語を採用しました。ナンクロ検索・分類別索引・漢字検索を搭載し、何文字の語でも一字だけが解れば探し出すことが可能です。大きな辞書とも、多くの辞書とも格闘しなくてすみ、知的趣味としての満足度もあがります。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.GKKNJPZL
【医学・医療】
◆南山堂医学大辞典第20版
最も定評のある総合医学辞典の最新 第20版
『南山堂医学大辞典第20版』は、1954年に発刊された、日本人の手による初の本格的医学専門辞典の最新版です。約4万語の見出し語を収録し、理解の深まる詳しい解説文を特長としています。見出し語には読みがなを付すとともに、外国語索引に日本語を並記し、用語集としての機能も持っています。
第20版では、最新用語の追加および内容の全面的な見直しをおこない、基礎医学から臨床医学まで、広範な分野の充実した医学用語を収載しています。内容には1,300名を超える一流の執筆陣により、多くの情報が詳解を尽くして盛り込まれています。60年以上にわたり医学・医療関係者に広く信頼を得ている、日本で最も定評のある総合医学辞典です。さらに薬学・看護など医学関連分野、そして法曹・行政・マスコミでも、幅広く活用されています。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.NANMED20
◆プラクティカル医学略語辞典 第7版
最新用語をとりいれ、解説もより充実した好評略語辞典の改訂版
『プラクティカル医学略語辞典 第7版』は、実際的で充実した内容で好評の医学略語辞典です。日常臨床で出会う略語を中心に約１万語を収録しています。第7版では、対訳だけではなく、小解説や各略語が使用される分野も記載しています。さらに最新用語を積極的に収載し、全面的な見直し・更新を行っています。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.PRMEDAB7
◆南山堂 医学英和大辞典第12版
医療従事者から翻訳家まで多くの読者をもつ医学専門辞典。
12版では内容を全面的に刷新、語数も大幅に増え類書最大級の約25万語を収録。 和英用語集(うち約20万語)も収録しています。 訳語には、諸学会の選定用語を配するよう努めているほか、新たに化学構造式(約600点)を付すなど充実した記載。研究・学習・実務に最適です。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.NMEDEJ12
※本アプリのご利用には無料の「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ｜英和辞書＆音声付き」が必要です。
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■製品に関するお問い合わせ先
ロゴヴィスタ株式会社
TEL: 042-338-1792
FAX: 042-338-1791
e-mail：inq@logovista.jp
URL:https://www.logovista.co.jp /
配信元企業：ロゴヴィスタ株式会社
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◆角川 合本俳句歳時記 第五版
最も定評のある角川歳時記、大好評の改訂新版。待望の合本版！
『合本俳句歳時記 第五版』は、和歌以来の伝統の季語から近年の新しい季語まで収載し、的確な解説と秀逸な名句で定評のある角川歳時記です。上級者でも間違いやすい作句のポイントを追加した新解説が大好評で、初心者からベテランまで必携の合本版です。
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◆岩波 世界人名大辞典
日本最大の外国人名辞典
『岩波 世界人名大辞典』は、総項目数38,000余、全世界をカバーする人名辞典です。各国・各地域の重要人物名のほか、神話・伝説や小説・映画の登場人物などの架空人名、また家名やグループ名も数多く収録。原綴や別名など名前に関する情報を豊富に記載。人物の経歴を詳細かつ分かりやすく解説し、著作・作品情報も豊富に紹介しています。
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◆改訂新版 世界大百科事典
圧倒的な情報量、あらゆる分野からバランスよく情報を網羅
平凡社『改訂新版 世界大百科事典』の本巻30巻と百科便覧の一部を収録した製品です。総項目数約9万、総索引項目数は約42万。あらゆる分野からバランスよく情報を網羅しているので、子どもたちの調べ学習から、卒業論文、ビジネスまで広く活用できます。日本を代表する7000名もの執筆陣。すべて署名入り原稿で、各分野の頭脳を執筆陣に迎えた大百科事典です。
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◆現代用語の基礎知識 カタカナ外来語略語辞典 第5版
あたらしい常識満載！4万語超厳選・大改訂
『現代用語の基礎知識 カタカナ外来語略語辞典 第5版』の外来語は、『現代用語の基礎知識』のために蓄積されてきた資料を基にして、さらに独自に収集した外来語を収録しています。時事的な外来語については、従来の外来語辞典にはあまり見られないようなやや長めの時事解説を加えて、百科事典に近い情報を簡便に示しています。
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◆学研 漢字パズル辞典
漢字パズル・漢字ナンクロを解くための辞典！
漢字パズル・漢字ナンクロを解くための辞典です。学研発行の漢字パズル雑誌から抽出した108万語から、重複を取り除き、出題回数が２回以上のもの総計約4万語を採用しました。ナンクロ検索・分類別索引・漢字検索を搭載し、何文字の語でも一字だけが解れば探し出すことが可能です。大きな辞書とも、多くの辞書とも格闘しなくてすみ、知的趣味としての満足度もあがります。
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【医学・医療】
◆南山堂医学大辞典第20版
最も定評のある総合医学辞典の最新 第20版
『南山堂医学大辞典第20版』は、1954年に発刊された、日本人の手による初の本格的医学専門辞典の最新版です。約4万語の見出し語を収録し、理解の深まる詳しい解説文を特長としています。見出し語には読みがなを付すとともに、外国語索引に日本語を並記し、用語集としての機能も持っています。
第20版では、最新用語の追加および内容の全面的な見直しをおこない、基礎医学から臨床医学まで、広範な分野の充実した医学用語を収載しています。内容には1,300名を超える一流の執筆陣により、多くの情報が詳解を尽くして盛り込まれています。60年以上にわたり医学・医療関係者に広く信頼を得ている、日本で最も定評のある総合医学辞典です。さらに薬学・看護など医学関連分野、そして法曹・行政・マスコミでも、幅広く活用されています。
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◆プラクティカル医学略語辞典 第7版
最新用語をとりいれ、解説もより充実した好評略語辞典の改訂版
『プラクティカル医学略語辞典 第7版』は、実際的で充実した内容で好評の医学略語辞典です。日常臨床で出会う略語を中心に約１万語を収録しています。第7版では、対訳だけではなく、小解説や各略語が使用される分野も記載しています。さらに最新用語を積極的に収載し、全面的な見直し・更新を行っています。
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◆南山堂 医学英和大辞典第12版
医療従事者から翻訳家まで多くの読者をもつ医学専門辞典。
12版では内容を全面的に刷新、語数も大幅に増え類書最大級の約25万語を収録。 和英用語集(うち約20万語)も収録しています。 訳語には、諸学会の選定用語を配するよう努めているほか、新たに化学構造式(約600点)を付すなど充実した記載。研究・学習・実務に最適です。
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※本アプリのご利用には無料の「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ｜英和辞書＆音声付き」が必要です。
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■製品に関するお問い合わせ先
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FAX: 042-338-1791
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