株式会社ブルボン(本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶)は、長崎県五島近海の海水で作られた“矢堅目の塩”を加え、甘さが引き立つまろやかな味わいに仕立てた“夏の塩スイーツフェア”商品5品を2026年6月23日(火)に期間限定で販売開始いたします。





塩味とともにまろやかに仕立てた“夏の塩スイーツフェア”商品





塩味の後にまろやかさが広がる“矢堅目の塩”を練り込み、甘さを引き立たせすっきりとした味わいに仕立てたこの時期だけのおいしさです。









【5品共通の商品概要】

発売日 ： 2026年6月23日(火) 全国発売

販売チャネル(予定)： 量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 ： オープンプライス





◆ アルフォート塩バター

ビスケットとチョコレートに矢堅目の塩を練り込んだアルフォートです。香ばしいビスケットにはフランス産の発酵バターを加え、コクのある味わいに仕上げました。塩味が甘味を引き立てながらも、さっぱりとした後口をお楽しみいただけます。





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商品名 ： アルフォート塩バター

内容量 ： 126g(個装紙込み)

賞味期限： 9カ月

※一部コンビニエンスストアで取り扱いがあります





◆ アルフォートミニチョコレート塩バター

発酵バターを練り込んで焼きあげたビスケットと、塩味のきいたさわやかなチョコレートを組み合わせました。バターのコクにすっきりとした塩の味わいが心地良いアルフォートミニチョコレートです。





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商品名 ： アルフォートミニチョコレート塩バター

内容量 ： 12個

賞味期限： 9カ月

※コンビニエンスストアにて取り扱いがあります





◆ ミニ濃厚チョコブラウニー塩ミルク

チョコレートのおいしさがぎゅっとつまったひとくちサイズのブラウニーです。ブラウニー生地に矢堅目の塩を練り込み焼きあげました。塩をきかせることで濃厚なチョコレートの甘さとコク深いミルクの味わいを引き立てました。





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商品名 ： ミニ濃厚チョコブラウニー塩ミルク

内容量 ： 106g(個装紙込み)

賞味期限： 6カ月

※一部コンビニエンスストアで取り扱いがあります





◆ エリーゼ塩ミルク

サクッと軽い歯ざわりのウエハースで、塩をきかせたミルク風味のクリームを包みました。塩でミルクの風味を際立たせつつスッキリとした後味に仕上げました。





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商品名 ： エリーゼ塩ミルク

内容量 ： 32本(2本×16袋)

賞味期限： 12カ月





◆ 71g夏トリュフ塩ミルク

塩のきいたミルク風味のクリームを閉じ込めたトリュフチョコレートです。チョコレートの甘みをキリッとした塩の味わいが引き締め、夏でも食べやすいおいしさです。





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商品名 ： 71g夏トリュフ塩ミルク

内容量 ： 71g(個装紙込み)

賞味期限： 10カ月

※コンビニエンスストアにて取り扱いがあります









【ご参考 矢堅目の塩】

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長崎県五島近海の海水塩だけで、十分な時間と手間をかけて作られる“矢堅目の塩”。海水100％を原料に、一切の添加剤などを加えずに蒸発法などで水分を除くことで、海水中の塩類を結晶化させる古代からの製法で生み出しています。









【この件に関するお客様のお問い合わせ先】

株式会社ブルボン お客様相談センター

Tel：0120-28-5605