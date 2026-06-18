北海道産の菊芋を活用したヘルスケア商品を展開する一丸商店株式会社(本社：北海道札幌市、代表取締役：一丸 浩一郎 以下 一丸商店)は、腸内フローラ検査のパイオニアである株式会社サイキンソー(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：原 洋介 以下 サイキンソー)の検査キットを活用し、2026年6月22日(月)より『腸活KIKUIMO 7日間集中キット』を発売いたします。





腸活KIKUIMO 7日間集中キット





「身体に良いと聞いたものを試しているが、自分に合っているかわからない」――そんな“腸活疲れ”を感じている方へ。本キットは、国内最大級のデータに基づく「科学的な可視化」と、菊芋の力を生かした「実践」を組み合わせ、迷いのない健康管理を支援します。

単なる食品の販売に留まらない、自身の腸内環境を正しく知り、育てるという「成功体験」を提供いたします。









■開発の背景｜なぜ今「科学的な腸活」が必要なのか

近年、腸内環境が免疫力、睡眠の質、さらには肌環境や肥満予防にまで深く関わっていることが科学的に解明されています。特に「脳腸相関」と呼ばれる脳と腸の密接な関係は、精神状態やストレス緩和にも影響を及ぼすとして注目されています。

研究動向は「全体像の解明」から、特定の病気との因果関係特定や、医療現場での「臨床応用」へと急速に進化しています。





【ユーザーの課題】

多くのユーザーが「自分に最適な方法が不明確」「効果を実感しにくい」という課題を抱えています。一丸商店は、個々の腸内環境を正確に把握する「科学的な視点」こそが、効率的で持続可能な健康維持の鍵であると考え、本キットの開発に至りました。









■信頼の証｜偶然の出会いから生まれた「共創」のストーリー

本プロジェクトのきっかけは、ある人間ドック・健診センターでの出会いでした。





【健診センターでの実績】

一丸商店の「腸活KIKUIMO」シリーズは、年間約15,000件の受診者を抱える健診センターで採用。同じセンターで、サイキンソー社の腸内フローラ検査「マイキンソー」も導入されていたことから、本企画がスタートしました。

【10年の実績とビッグデータ】

サイキンソー社は2015年のサービス開始以来、10年以上の実績を誇り、累計検査数は250,000件以上に達します。





腸内フローラ解析のプロと食のプロが手を取り合うことで、エビデンスに基づく「7日間集中キット」が誕生しました。









■成功体験の3ステップ｜キットの内容と活用方法

本キットは、以下の3つのステップを通じて、ユーザーを理想的な腸内環境へと導きます。





マイキンソー





Step 1｜【知る】腸内フローラ検査「マイキンソー」

自宅で便を採取し郵送するだけの簡単な検査で、現在の腸内環境を可視化します。約3～4週間で、腸内細菌の多様性や酪酸菌・酢酸菌の割合、さらにはやせ菌(検査項目名)や美容に関連する菌の割合まで腸内環境を深く知ることができます。





腸活KIKUIMO茶 28g(2g×14袋)









Step 2｜【育てる】「腸活KIKUIMO茶」

善玉菌を育てる「プレバイオティクス」を1日2回、7日間集中的に摂取します。プレバイオティクスとは、胃や小腸で消化されず大腸まで届き、善玉菌のエサとなって腸内環境を整える働きを持つ食品成分のことです。

・菊芋の力：水溶性食物繊維「イヌリン」を豊富に含む北海道産菊芋を100％使用。

・内容量 ：28g(2g×14袋)

・飲み方 ：ホットはお湯を注いで2分、水出しは30分。ノンカフェインのため就寝前でも安心。





7日間集中腸活マニュアル





Step 3｜【導く】「7日間集中 腸活マニュアル」

購入者特典として提供されるデジタルガイド(PDF版)です。1週間の食事や過ごし方のポイントを体系的に解説し、検査結果を日々の生活習慣にどう落とし込むべきか、具体的な道筋を示します。









■リアルな体験談｜一丸商店スタッフによる検証レポート

発売に先駆け、スタッフが実際に本プロセスを体験しました。検査の簡便さと結果の納得感を、社内検証でも確認しています。





スタッフH





スタッフH(判定：A)

「自分の習慣に自信が持てた」

最高評価の「A」という結果を見て、菊芋の加工食品を扱う者として非常に嬉しく思いました。有用菌や多様性が十分であるという数値の裏付けを得たことで、これからもイヌリンを意識した生活を続けようという前向きな確信に繋がりました。





スタッフI





スタッフI(判定：B)

「具体的な改善策で迷いが消えた」

判定は「B」でしたが、多様性は高めで良い傾向と知りホッとしました。検査結果からは、自分に足りない要素を補うための具体的なアドバイスが得られました。

科学的アドバイス例

・オリゴ糖の摂取：菌のエサとなるオリゴ糖を含む「牛乳やチーズ」を取り入れる。

・水溶性食物繊維：菌のエサとなる「果物」を積極的に摂取。

・適度な運動 ：今の生活に「10分のウォーキング」をプラスする。





※その他、スタッフMなど複数のメンバーが体験し、検査の簡便さと結果の納得感を実証しています。









■商品概要と購入方法

本キットは、検査単体で購入するよりも高い付加価値を、わずかな差額で提供する戦略的なパッケージです。

発売日(2026年6月22日(月))より2026年6月30日(火)までは予約販売のみとなります。ご購入商品の発送は、7月6日(月)より順次行われます。2026年7月1日(水)より、通常販売が開始されます。





・予約販売期間：2026年6月22日(月)～6月30日(火)

・商品発送 ：2026年7月6日(月)より順次

・通常販売開始：2026年7月3日(金)









【腸活KIKUIMO 7日間集中キット】

内容物 ： マイキンソー 1キット

腸活KIKUIMO茶 28g(2g×14袋)

7日間集中マニュアル(1冊/DL版)

発売日(予約開始)： 2026年6月22日(月)

価格(税込) ： 22,000円

販売ルート ： 一丸商店 ECサイト限定





「マイキンソー」単体販売

内容物 ： マイキンソー 1キット

発売日(予約開始)： 2026年6月22日(月)

価格(税込) ： 19,800円

販売ルート ： 一丸商店 ECサイト限定





腸活KIKUIMO 7日間集中キット





■会社概要

株式会社サイキンソー

「細菌叢で人々を健康に」を企業理念に掲げ、腸内フローラをはじめとする常在細菌叢と心身の健康・疾患リスクとの関連を解明し、全ての人々の日常に個別最適な解を提供することで、誰もが自然と健康になれる社会を目指しています。

URL： https://cykinso.co.jp/









一丸商店株式会社

北海道産の丸々と太った菊芋を主原料とし、主成分「イヌリン(水溶性食物繊維)」の力を通じて、手軽に続けられる腸活食品を企画・製造・販売しています。「腸キレイ、腸ゲンキ！」を合言葉に、健やかな毎日を支援します。

URL： https://www.ichimarushoten.com





商号 ： 一丸商店株式会社

代表者： 代表取締役 一丸 浩一郎

所在地： 北海道札幌市北区北35条西8丁目3番25号

設立 ： 2020年12月

URL ： https://www.ichimarushoten.com/