アセンテック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松浦 崇、以下「当社」)は、ソフトバンクのグループ企業であるSB C&S株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：草川 和哉、以下「SB C&S」)とバーチャルヒューマンに適したオンプレミス生成AI基盤「Edge AI Array(エッジAIアレイ)」の国内独占販売契約を締結したことをお知らせします。





バーチャルヒューマンに最適化した新基盤「Edge AI Array」





企業におけるAI活用は、テキスト生成から音声・映像・対話を統合したマルチモーダルAIへと進化しており、接客やカスタマーサポート、教育分野などを中心に、自然なコミュニケーションを実現するバーチャルヒューマンへの関心が高まっています。一方で、これらを支えるリアルタイム推論や高品質な映像・音声生成には高度なGPUリソースが不可欠であり、複雑化するインフラ構成や運用負荷が新たな課題となっています。





「Edge AI Array」は、NVIDIA製AI向けGPUを最大5基搭載可能なラックマウント型サーバ(2U)です。AIの頭脳にあたるLLM/RAG用システムと、AIの身体にあたる複数のフロントエンド処理システムを、1つの筐体で統合的に構成でき、バーチャルヒューマンに最適なプラットフォームとしてご利用いただけます。

自治体・民間を問わず、さまざまな業種における営業の一次対応、コンサルタント業務、サポート業務、各種受付対応など、人間に代わって個人情報等を扱う幅広いサービスでの活用が想定されています。





当社は、SB C&Sによる「Edge AI Array」の提供を通して、企業の生成AI活用やバーチャルヒューマン導入を支援します。両社の連携を通じて、国内におけるAI基盤の高度化と実用化を加速してまいります。









■利用イメージ

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Edge AI Arrayの詳細はこちら

https://www.ascentech.co.jp/solution/eaa/eaa.html









■SB C&S様 コメント

SB C&S株式会社 常務執行役員(ICT事業 マーケティング・技術推進担当)伊藤 孝太

このたび、アセンテック株式会社との独占販売契約を締結できたことを大変うれしく思います。

生成AIの活用が企業活動全般に広がる中、業務効率化や新たな価値創出への期待が高まる一方で、機密情報の保護やガバナンスの観点から、安心して利用できる環境の整備が重要な課題となっています。こうした中、企業が保有するデータを適切に管理しながら生成AIを活用できる環境へのニーズは急速に高まっており、「Edge AI Array」は、高度なAI活用とセキュリティ要件の両立を求める企業にとって、有力な選択肢になるものと期待しています。SB C&Sは、全国約1万5,000社の販売ネットワークを活用して、本製品の普及を推進するとともに、お客さまのAI活用に貢献します。









■アセンテック株式会社について

「簡単、迅速、安全に！お客様のビジネスワークスタイル変革に貢献する。」の企業理念のもと、仮想デスクトップに関連する製品開発、販売及びコンサルティングサービスを主な事業とし、サイバーセキュリティ対策ソリューションやクラウドサービス関連事業を展開しております。また、ESGへの取り組みを強化し、持続可能な社会に向けて貢献してまいります。

東証スタンダード市場上場【証券コード：3565】





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