株式会社ハブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：太田 剛）がスポンサー契約を締結している学校法人大阪経済大学（学長：山本俊一郎／所在：大阪府大阪市東淀川区）体育会陸上競技部が、2026年6月7日(日)に開催された「第58回全日本大学駅伝関西地区予選会」を第2位で通過し、6年連続で「全日本大学駅伝対校選手権大会」の出場権を獲得したことをお知らせいたします。

■予選会結果

～男子10000m～ 【1組】 3着 河合 恒輝 （人間科学部：3年生） 31分31秒80 5着 卯野 大樹 （人間科学部：3年生） 31分37秒10 【2組】 1着 岩坂 蓮太 （人間科学部：3年生） 29分30秒67 10着 上田 寛太 （人間科学部：3年生） 31分24秒47 12着 橋本 友樹 （情報社会学部：4年生） 31分26秒85 【3組】 2着 内尾 射光矢 （経済学部：3年生） 30分09秒46 6着 三浦 璃空 （経済学部：1年生） 30分27秒29 【4組】 9着 京川 大真 （人間科学部：4年生） 30分04秒43 11着 上田 康平 （人間科学部：4年生） 30分20秒13 16着 野島 清盟 （情報社会学部：3年生） 30分43秒59 【総合結果】 2位（4時間04分6秒89） 6年連続「全日本大学駅伝対校選手権大会」出場決定

■学生からのコメント

いつもご支援いただきありがとうございます。 皆様方からの熱い応援のおかげで、6年連続で "秩父宮賜第58回全日本大学駅伝対校選手権大会" への出場権を獲得することが出来ました。 "優勝して出雲全日本大学駅伝の出場権も獲得する"という目標にはあと1歩届きませんでしたが、この悔しさを忘れず、秋に良い結果を残せるよう全員で精進して参ります。 今後とも、応援のほど宜しくお願いいたします。

■株式会社ハブ 代表取締役社長 太田 剛 コメント

選手の皆さん、サポートメンバーの皆さん、大学関係者の皆さん 「全日本大学駅伝対校選手権大会」６年連続28回目の出場おめでとうございます。 悪天候の中、選手一人一人の決して諦めない魂の走りに感動しました。 スポンサー企業として選手のみなさんを誇りに思います。 11月1日、伊勢路での快走を期待しております。

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