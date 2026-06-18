淡路島西海岸シーサイドモール「Ladybird Road」内のアートカフェ「ART CAFETTA AWAJISHIMA」では、夏季限定メニューとして「フルーツフラッペ」「抹茶フラッペ」「アフォガード」の3種を、6月19日（金）から9月30日（水）までの期間限定で提供いたします。

このたび、夏の暑さも吹き飛ばす、涼やかな味わいと淡路島ならではの魅力を楽しめる新メニューが登場。「フルーツフラッペ」では、淡路島産いちごやブルーベリーなどのフルーツの甘酸っぱさと、淡路島牛乳のまろやかなコクが調和した爽やかな味わいをご堪能いただけます。暑い季節にもすっきりと楽しめる一杯です。「抹茶フラッペ」は、抹茶のほろ苦さと淡路島牛乳のやさしい甘みが絶妙に重なり合う上品な味わいに仕上げました。抹茶本来の豊かな風味と、ひんやりとした口当たりをお楽しみいただけます。

さらに、『ART CAFETTA AWAJISHIMA』こだわりのオリジナルブレンド豆を使用したエスプレッソで仕上げる「アフォガード」も新たに提供。濃厚なバニラアイスに熱々のエスプレッソを注いだ、心躍る一品です。

夏限定のひんやりスイーツとドリンクを味わいながら、淡路島ならではの心地よい時間をお楽しみください。

■ART CAFETTA AWAJISHIMA『夏メニュー3種』概要

提供期間：6月19日（金）～9月30日（水） メニュー： ・フルーツフラッペ／700円（税込） 淡路島産いちごなどのフルーツの甘酸っぱさと淡路島牛乳のまろやかなコクが楽しめる一品 ・抹茶フラッペ／700円（税込） 抹茶のほろ苦さと淡路島牛乳のやさしい甘みが絶妙に重なり合う上品な一品 ・アフォガード／600円（税込） こだわりのオリジナルブレンド豆から成るエスプレッソを使用した心躍る一品 場所：兵庫県淡路市野島轟木95-7（シーサイドモール「Ladybird Road」内） 営業時間：10：00～18：00 定休日：水曜日 Instagram：https://www.instagram.com/artcafetta_awajishima/ お問合せ：Tel 080-3203-3272（株式会社PASONA NATIVE Design運営）

https://www.awaji-chefgarden.com/ladybirdrestaurants/cafetta