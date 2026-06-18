ブルボン、塩が甘みをひきたてるマイルドな味わい「ひとくちルマンド塩キャラメルアイス味」を期間限定で6月23日(火)に新発売！
株式会社ブルボン(本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶)は、ひとくちサイズで手軽にお召しあがりいただける“ひとくちルマンド”シリーズに、「ひとくちルマンド塩キャラメルアイス味」を2026年6月23日(火)に期間限定で新発売いたします。
ひとくちルマンド塩キャラメルアイス味
「ひとくちルマンド塩キャラメルアイス味」は、ギュッとつまったクレープ生地を、香ばしいキャラメル風味のクリームで包み込み、塩キャラメルアイスの味わいを表現しました。粒塩の塩味がクリームのまろやかな甘みを引き立てる味わいをお楽しみいただけます。
また、冷やして食べることで、よりザクザクとした食感が楽しめます。
【商品概要】
商品名 ： ひとくちルマンド塩キャラメルアイス味
内容量 ： 47g
発売日 ： 2026年6月23日(火) 全国発売
販売チャネル(予定)： コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、
小売店、売店など
価格 ： オープンプライス
賞味期限 ： 12カ月
【この件に関するお客様のお問い合わせ先】
株式会社ブルボン お客様相談センター
Tel：0120-28-5605