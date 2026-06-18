株式会社ブルボン(本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶)は、ひとくちサイズで手軽にお召しあがりいただける“ひとくちルマンド”シリーズに、「ひとくちルマンド塩キャラメルアイス味」を2026年6月23日(火)に期間限定で新発売いたします。





ひとくちルマンド塩キャラメルアイス味





「ひとくちルマンド塩キャラメルアイス味」は、ギュッとつまったクレープ生地を、香ばしいキャラメル風味のクリームで包み込み、塩キャラメルアイスの味わいを表現しました。粒塩の塩味がクリームのまろやかな甘みを引き立てる味わいをお楽しみいただけます。

また、冷やして食べることで、よりザクザクとした食感が楽しめます。









【商品概要】

商品名 ： ひとくちルマンド塩キャラメルアイス味

内容量 ： 47g

発売日 ： 2026年6月23日(火) 全国発売

販売チャネル(予定)： コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

小売店、売店など

価格 ： オープンプライス

賞味期限 ： 12カ月









【この件に関するお客様のお問い合わせ先】

株式会社ブルボン お客様相談センター

Tel：0120-28-5605