株式会社ブルボン(本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶)は、ひとくちサイズで手軽にお召しあがりいただける“ひとくちルマンド”シリーズに、「ひとくちルマンド塩キャラメルアイス味」を2026年6月23日(火)に期間限定で新発売いたします。


ひとくちルマンド塩キャラメルアイス味


「ひとくちルマンド塩キャラメルアイス味」は、ギュッとつまったクレープ生地を、香ばしいキャラメル風味のクリームで包み込み、塩キャラメルアイスの味わいを表現しました。粒塩の塩味がクリームのまろやかな甘みを引き立てる味わいをお楽しみいただけます。

また、冷やして食べることで、よりザクザクとした食感が楽しめます。



【商品概要】

商品名　　　　　　： ひとくちルマンド塩キャラメルアイス味

内容量　　　　　　： 47g

発売日　　　　　　： 2026年6月23日(火)　全国発売

販売チャネル(予定)： コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

　　　　　　　　　　 小売店、売店など

価格　　　　　　　： オープンプライス

賞味期限　　　　　： 12カ月



【この件に関するお客様のお問い合わせ先】

株式会社ブルボン　お客様相談センター

Tel：0120-28-5605