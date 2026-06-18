CODE BLUE実行委員会は、サイバーセキュリティ国際会議『CODE BLUE 2026』(トレーニング：11月11日～15日、カンファレンス：11月17日～18日 於：東京都新宿区)のトレーニング参加登録を開始しました。トレーニングの参加登録締切は11月8日(日)です。また、コンテスト・ワークショップ主催団体募集の応募締切を7月31日(金)まで延長しました。講演者募集(CFP)も引き続き受付中です。





CODE BLUE 2026





■トレーニングの参加登録開始！

CODE BLUEでは、カンファレンスに先立ち、2026年11月11日(水)～15日(日)の日程で、ベルサール新宿グランドコンファレンスセンターにてトレーニングを開催します。今年は昨年の2倍となる全8コースを展開。AI時代の脅威への対応やAIを活用した調査手法を学ぶコースや高度なWindowsフォレンジックなど、防御側の実戦力を高める実践的なコースを提供します。





さらに、トレーニングコース受講者には、特典として11月17日(火)～18日(水)に開催される「CODE BLUE 2026 カンファレンスチケット」も提供します。実践的なスキルを習得するとともに、世界最先端の研究発表や専門家との交流を通じて最新の知見に触れることで、サイバーセキュリティの最前線を多角的に学べる、CODE BLUEならではの貴重な機会となります。

いずれもトレーニングの参加登録締切は11月8日(日)です。皆様のご参加をお待ちしています。









＜1. OffSec EXP-401: Advanced Windows Exploitation (OSEE)＞

講師：OffSecトレーナー

概要：Kali Linux(ペネトレーションテストに特化したLinuxディストリビューション)の開発元としても有名なOffSec社が提供するトレーニングコース。EXP-401(AWE)は、経験豊富なペネトレーションテスター向けのOffSec最難関コースで、セキュリティ対策バイパス、複雑なヒープ操作、64ビットカーネルエクスプロイトなどの高度なエクスプロイト開発を、大規模なエンタープライズアプリケーションで実践的に探求します。





開催日程 ： 11月11日～11月15日(5日間)

言語 ： 英語

形式 ： 対面形式開催

受付人数 ： 20名(最少催行人数は10名)

価格 ： 1,760,000円(税込) ※調整中

詳細・申込URL： https://codeblue.jp/program/trainings/offsec-osee/

※現在、参加登録に向けて準備中です。準備が整い次第、チケット購入ページを公開します。









＜2. OffSec Advanced AI Red Teaming(OSAI)＞

講師：OffSecトレーナー

概要：OffSec社提供のトレーニングコース。生成AIやLLMなどのAI環境に特化した高度なレッドチーム演習コースです。実際のシステムに潜むAI固有の弱点を特定し、攻撃者の視点でAIワークフローや制御面を悪用して影響を実証する手法を実践的に学びます。さらに、その発見を防御可能なセキュリティ改善へと変換する思考と方法論を習得します。





開催日程 ： 11月13日～11月15日(3日間)

言語 ： 英語

形式 ： 対面形式開催

受付人数 ： 20名(最少催行人数は10名)

価格 ： 800,000円(税込) ※調整中

詳細・申込URL： https://codeblue.jp/program/trainings/offsec-osai/

※現在、参加登録に向けて準備中です。準備が整い次第、チケット購入ページを公開します。









＜3. 大和セキュリティ流 Windows DEaTH(検知エンジニアリング＆脅威ハンティング)トレーニング＞

講師：田中ザック(大和セキュリティ)

概要：フリーかつオープンソースのツールを駆使してWindows侵害調査を行う方法を、3日間のハンズオン形式で徹底的に学ぶコースです。生成AIによる解析の高速化・自動化にも触れ、証拠保全 (エビデンス取得)、Master Boot Record・Prefetch・Shimcacheなどの主要なWindowsフォレンジックアーティファクト、生成AIによるSigmaルール作成、Hayabusa解析結果のAI分析などを実践的に学びます。昨年CODE BLUEで実施したトレーニングを大幅にアップグレードした内容となっています。





開催日程 ： 11月13日～11月15日(3日間)

言語 ： 日本語/英語(両方の言語で資料と講義ビデオを提供)

形式 ： 対面・オンラインのハイブリッド開催

受付人数 ： 40名(対面形式での上限人数 / 最少催行人数は10名)

価格 ： 330,000円(税込)

詳細・申込URL： https://codeblue.jp/program/trainings/windows_death/









＜4. AI-Assisted Detection Engineering: Practical Blue Team Workflows with LLMs, Sigma, and MITRE ATT&CK＞

講師：CCDCOE(NATOサイバー防衛協力センター)トレーナー

概要：セキュリティチームがLLMと脅威インテリジェンスを用いて、人間の監視を維持しつつ検知エンジニアリングを加速させる方法を学びます。脅威情報の検知アイデアへの変換、MITRE ATT&CKマッピング、Sigmaルールの改良などブルーチームの現実的なワークフローを実践。自動化への盲信を避け、人間の意思決定と検証を重視することで、SOC・インシデント対応の速度と一貫性向上に資するAI統合を習得します。





開催日程 ： 11月13日～11月15日(3日間)

言語 ： 英語

形式 ： 対面形式開催

受付人数 ： 後日発表

価格 ： 後日発表

詳細・申込URL： https://codeblue.jp/program/trainings/ai-assisteddetection/

※現在、参加登録に向けて準備中です。準備が整い次第、チケット購入ページを公開します。









＜5. AI AppSec Robots: Building Real-World Agents for Application Security＞

講師：Abhay Bhargav(AppSecEngineer)／Haricharana S(we45)

概要：本コースは、繰り返しのタスクに追われるセキュリティチーム向けに、既存ワークフローを大幅に強化するAIエージェントの構築手法を提供します。参加者は、OpenAIやClaudeのSDKを活用し、脅威モデル生成、SAST / DASTスキャン自動化、クラウドインフラ監査など、「セキュリティライフサイクル」全体をカバーする実用的なツールを作成。実践ラボを通じて適応・推論・拡張するエージェントの構築を習得します。





開催日程 ： 11月14日～11月15日(2日間)

言語 ： 英語

形式 ： 対面形式開催

受付人数 ： 42名(※最少催行人数は10名)

価格 ： 400,000円(税込)

詳細・申込URL： https://codeblue.jp/program/trainings/aiappsecrobots/









＜6. The Browser as a Crime Scene: Browser Forensics and AI-Assisted Investigation［CodeBlue Exclusive］＞

講師：Saksham Tushar(Rippling)

概要：本コースは、SaaSや認証情報を狙う攻撃に対し、ブラウザーを主要な証拠源として扱う実戦的トレーニングです。主要ブラウザーの解析や復号技術に加え、AIを「調査の加速装置」として活用し、タイムライン作成や分析の自動化ワークフローを構築します。最終日の侵害調査演習を通じ、従来の手法を超えた高度な調査能力と、実務に即応可能なAI支援型フォレンジック技能の習得を目指します。





開催日程 ： 11月13日～11月15日(3日間)

言語 ： 英語

形式 ： 対面形式開催

受付人数 ： 15名(※最少催行人数は5名)

価格 ： 440,000円(税込)

詳細・申込URL： https://codeblue.jp/program/trainings/browserasacrime/









＜7. Crownless Shield - A Deep Dive into Modern Defensive Operations＞

講師：Mars Cheng(TXOne)

概要：本コースは、ブルーチームの視点からサイバー攻撃への対応力を磨く実戦的トレーニングです。OSINT活用、Wazuhによるエンドポイント検知、ネットワーク分析などの「検知技術」から、Windows/Linuxのフォレンジック、IDA Proを用いたマルウェア解析まで幅広く網羅。理論とハンズオンを通じ、SOC業務やインシデント対応に即応できる専門スキルを習得します。





開催日程 ： 11月14日～11月15日(2日間)

言語 ： 英語

形式 ： 対面形式開催

受付人数 ： 42名(※最少催行人数は10名)

価格 ： 250,000円(税込)

詳細・申込URL： https://codeblue.jp/program/trainings/crownlessshield/









＜8. DevSecOps Masterclass: AppSec Automation Edition＞

講師：Vishnu Prasad(we45)

概要：高速化するDevOpsにAppSecが追いつかない課題に対応するため、本コースではセキュリティエンジニアや開発者、DevOpsプロフェッショナル向けに実践的なDevSecOpsとAppSec自動化の実装手法を提供します。CI/CDへのセキュリティテスト、サプライチェーン制御、シークレット管理、ポリシー適用の統合を学び、最新ツールで自動SAST、SCA、SBOM生成などを実践。AI支援DevSecOpsも探求し、全行程でセキュリティを統合するパイプライン構築を目指します。





開催日程 ： 11月14日～11月15日(2日間)

言語 ： 英語

形式 ： 対面形式開催

受付人数 ： 30名(※最少催行人数は10名)

価格 ： 300,000円(税込)

詳細・申込URL： https://codeblue.jp/program/trainings/devsecops/





2025年のトレーニングの様子：Abhay Bhargav氏(写真左)と田中ザック氏(写真右)は 昨年に引き続き、2026年もトレーニング講師として登壇









■コンテスト・ワークショップの主催団体募集：締切を7月末に延長

CODE BLUEでは、カンファレンスの期間中、会場内にてコンテスト・ワークショップの開催を希望する組織や団体を募集しています。過去には、インシデント対応を中心としたブルーチーム演習をはじめ、CTFチャレンジ、自動車や医療機器などをテーマとしたワークショップ、ツールやアイデアを共有するアイデアソンなどが行われました。

今年は締切を7月31日(金)まで延長！CODE BLUEを一緒に盛り上げていただけるような企画をぜひお待ちしています。下記リンクよりご応募ください。





日本語： https://codeblue.jp/cfp/contests-workshops/

英語 ： https://codeblue.jp/en/cfp/contests-workshops/

締切 ： 7月31日(金) 23：59(JST/UTC+9)





2025年のAerospace Villageの様子









■講演者募集(CFP)も受付中：締切は7月末まで

現在、CODE BLUE 2026の講演者募集(CFP)を受付中です。CODE BLUEではこれまで、世界各国の第一線で活躍する研究者や実務家が登壇し、最先端の研究成果や知見を発信してきました。今年も、独創的な研究成果や実践的な取り組み、新たな視点を提供する発表など、幅広いテーマからの応募を歓迎します。





講演が採択された方には、謝礼金や日本への渡航費などもご用意しています。また、若年層の研究開発を促進する目的で、ユーストラック(U25)枠を設けており、優秀な発表者には研究開発奨励金を授与します。皆さまからのご応募をお待ちしています。





日本語： https://codeblue.jp/cfp/presentations/

英語 ： https://codeblue.jp/en/cfp/presentations/

締切 ： 7月31日(金) 23：59(JST/UTC+9)









■「CODE BLUE」について

『CODE BLUE』は、国内外のトップクラスの専門家が集う、サイバーセキュリティの国際会議です。世界各国から著名な研究者を招へいし、最先端の研究成果の共有や交流の機会を提供するとともに、日本をはじめとするアジアの優秀な若手研究者を発掘し国際舞台へと後押しすることを目的に開催を続けています。





今回で14回目の開催となるCODE BLUE 2026は、昨年と同じベルサール高田馬場にて11月17日(火)～18日(水)にカンファレンスが開催されます。その他、ワークショップやコンテスト、スポンサー企業によるブース出展、ネットワーキングパーティなども予定されています。今年も対面形式での開催となり、オンライン配信は行いません※。

また、本カンファレンスに先立ち、11月11日(水)～15日(日)の5日間、ベルサール新宿グランド コンファレンスセンターにてトレーニングを開催します。





※カンファレンス終了後、講師の了承を得た講演は、参加者限定のアーカイブ動画を経た後、一般に公開されます。









■CODE BLUE 2026 開催概要

【トレーニング】

日時：2026年11月11日(水)～11月15日(日)

会場：ベルサール新宿グランド コンファレンスセンター

(住友不動産新宿グランドタワー5F)

※トレーニング料金などの詳細は決まり次第、公式サイトなどでお知らせします

(日本語) https://codeblue.jp/program/trainings/

(英語) https://codeblue.jp/en/program/trainings/





【カンファレンス】

日時：2026年11月17日(火)～11月18日(水)

会場：ベルサール高田馬場

(住友不動産新宿ガーデンタワーB2・1F)

言語：日英の同時通訳付き(※一部講演を除く)

形式：対面形式開催





参加費：

1. カンファレンスチケット

(全エリア入場可能、ネットワーキングパーティ参加含む、アーカイブ動画先行配信あり)

通常 98,000円(税込)：6月1日(月)～11月10日(火)

当日 128,000円(税込)：11月17日(火)～11月18日(水)当日会場にて

2. ビジターチケット

(入場エリアの制限、ネットワーキングパーティ参加を含まない、アーカイブ動画先行配信なし)

通常 28,000円(税込)：6月1日(月)～11月10日(火)

当日 32,000円(税込)：11月17日(火)～11月18日(水)当日会場にて





事前参加登録：

公式サイトのRegistrationのページよりご登録ください。

(日本語) https://codeblue.jp/registration/

(英語) https://codeblue.jp/en/registration/

(プレス向け) https://codeblue.jp/press-registration/





Webサイト： https://codeblue.jp/

SNS ：［X(旧：Twitter)］ https://x.com/codeblue_jp

［Facebook］ https://facebook.com/codeblue.jp

［LinkedIn］ https://www.linkedin.com/company/codeblue-jp





主催：CODE BLUE実行委員会

運営：CODE BLUE事務局(株式会社BLUE)









■スポンサーシップ募集

CODE BLUE 2026では協賛いただける企業を募集しております。協賛企業向け資料をご送付しますので、お気軽にお問合せください。





【CODE BLUE スポンサーお問い合わせフォーム】

https://forms.gle/e1QJ6WTjBLVf9ycg8