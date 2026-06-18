【イベント開催レポート】＼”自分の腸”と向き合う2日間特別イベント／「One & Only マイクロバイオーム ラボ」2026年6月13日（土）・14日（日）開催

株式会社ＨＥＭ Ｐｈａｒｍａ Ｊａｐａｎ

株式会社HEM Pharma Japan（本社：東京都渋谷区松濤1-1-3 ジョワレ松濤4階、代表取締役 チ・ヨセフ）と日本アムウェイ合同会社（本社：東京都渋谷区宇田川町7-1、社長：イリーナ・メンシコヴァ）は、2026年6月13日（土）・14日（日）の2日間、東京・渋谷「HOTEL EMANON」にて、あなたの腸を知り、未来を変える特別イベント「One & Only マイクロバイオーム ラボ」を開催しました。

腸内環境の研究は近年飛躍的に進み、体内で生成される代謝物やそれらが与える体調への影響、さらには脳との関連性も示唆されるなど、腸内環境を整えることが、新たな健康へのアプローチとして関心が高まっています。

本イベントは、一人ひとりに適したプロバイオティクスと生活習慣アドバイスを提案する、マイクロバイオーム・トータルサービス「my LAB PLUS BY nutrilite(TM)」の発売を記念し、自分の腸を知ることで、日々の行動や健康習慣を見直すきっかけを提供することを目的に開催しました。

当日は、アカデミアや専門家による腸と健康の科学に関する特別講演をはじめ、腸を整えるヨガワークショップや、腸内タイプ診断、腸活に着目したオリジナルフード＆ビバレッジの提供など、多彩なプログラムを展開。マイクロバイオームを理解し、自身の健康習慣を見つめ直す機会を提供しました。

イベント冒頭では、日本アムウェイ合同会社 イリーナ・メンシコヴァ社長が登壇。

「質の高い生活を長く維持する“健康長寿”の実現に向け、いま世界中で注目されているのがマイクロバイオームです。一人ひとり異なる腸内環境を持つことから、“誰にでも同じ健康”ではなく、“一人ひとりに合った健康”を選ぶ時代へと移行しています。自身の体の状態を可視化し、適切な選択につなげることが重要であり、本イベントを通じて新たな生活習慣を見つけていただきたい」と語りました。

続いて、株式会社HEM Pharma Japan チ・ヨセフ代表取締役（CEO）は、「パーソナライズド・ソリューションの提供における最大の課題は、個々に最適化されたプロバイオティクス製品の提供の難しさと、変化する腸内環境に応じて継続的に製品を調整する必要がある点です」と述べました。さらに、この課題を解決する独自技術「PMAS」の優位性を紹介するとともに、新製品「my LAB PLUS BY nutrilite(TM)」についても触れ、「科学の力で、腸から未来の健康を切り拓く新時代が始まります」と力強く語りました。

特別講演：「マイクロバイオームの基礎知識」

建国大学医学部 助教授 薬学博士のキム・ジュウォン氏は、マイクロバイオームの基礎知識をテーマに講演を行いました。ヒトのDNAは他者と99.99％が共通する一方で、腸内細菌は約10％しか一致しないことを示し、一人ひとりに最適化された個別化戦略の重要性を強調しました。また、万人に同じアプローチをするのではなく、個人ごとに異なるマイクロバイオームの状態を理解し、それに合わせたケアを行うことの重要性についても言及しました。

特別講演：「腸内マイクロバイオームと宿主の相互作用 ～疾患との関連性に関するエビデンス～」

広島大学病院 未来医療センター 特命准教授 東川 史子氏は、エビデンスをもとにした疾患との関連性について、腸内マイクロバイオーム研究の最前線について講演を実施しました。

特別講演：「腸が変われば、未来が変わる。"なんとなく不調"を卒業する美腸習慣」

日本美腸メソッズ協会 代表理事 田和 璃佳氏は、「便秘」「睡眠」「疲れやすさ」など、日常に見られる“なんとなく不調”と腸内環境の関係について解説しました。美腸をつくる4ステップとともに、食物繊維や発酵食品の摂取、睡眠、ストレスマネジメントなど、日常に取り入れやすい具体的な“腸活習慣”も紹介しました。

ワークショップ：「内側から整う美腸コンディショニングヨガ」

YogaSix / Pure Barre マスタートレーナーのセーリィー・クリスティーナ・美怜氏によるヨガワークショップでは、座りながら手軽に取り組める椅子ヨガを実施。深い呼吸とゆったりとしたストレッチを通じて日常生活にも取り入れやすい、腸を整え、自律神経に働きかけるプログラムを披露しました。会場は落ち着いた雰囲気に包まれ、参加者はヨガで心地いい時間を過ごしました。

“自分の腸タイプ”を知る体験コンテンツ

日常生活の質問に回答することで腸タイプを簡易的に知ることができる体験型コンテンツを設置。来場者は結果をもとに会話を楽しみながら、自分に合った腸活を考えるきっかけとして関心を集めました。

“おいしく腸活”を楽しむオリジナルフード＆ビバレッジ

腸内環境に着目した食材を用いたオリジナルフードやビバレッジを展開。 “学び”にとどまらない“体験”としてマイクロバイオームに触れる機会となりました。麹をつかったチキンや腸にやさしい甘酒を使ったドリンクを提供し、内側から整えられる発酵食品を美味しく楽しみました。

【イベント概要】

■イベント名称：

あなたの腸を知り、未来を変える2日間特別イベント One & Only マイクロバイオーム ラボ

■共催：日本アムウェイ合同会社/ 株式会社HEM Pharma Japan

■会場：HOTEL EMANON（東京都渋谷区南平台町7-1）

■開催日時：

2026年6月13日（土）11:00～18:00

2026年6月14日（日）11:00～17:00

■株式会社HEM Pharma Japan会社概要

会社名：株式会社HEM Pharma Japan（エイチイーエム ファーマ ジャパン）

代表者：代表取締役 CEO チ ヨセフ（Yosep Ji）

所在地：〒150-0046 東京都渋谷区松濤1丁目1番3号 ジョワレ松涛4階

設立日：2025年01月06日

事業内容：マイクロバイオーム解析技術に基づく個別化ヘルスケアサービスの提供

本社：HEM Pharma Inc.（京畿道水原市）

上場市場：Kosdaq

■アムウェイについて

アムウェイは売上世界 No.1のダイレクトセリング企業*１です。ミシガン州エイダに本社を置き、世界100以上の国と地域で事業を展開しています。人々の、すこやかで、ゆたかな人生を切り開くサポートをすることを目指し、日常的に使用する様々な製品を提供しています。売上上位ブランドには、栄養補助食品の「ニュートリライトTM」(売上高世界 No.1*2)、スキンケアやメイクアップ製品の「アーティストリーTM」(外資系スキンケアブランド内の、日本売上TOP5*3にランキング)、キッチン用浄水器の「eSpringTM」(売上高世界No.1*４)などがあり、日本では200以上の製品を展開しています。また、社会貢献活動の一環として、東日本大震災の被災地復興支援プロジェクト「Remember HOPE」に取り組んでおり2022年9月より子どもの貧困支援「Tomorrow HOPEプロジェクト」を実施しています。



1 2025年 Direct Selling News誌の Global 100ランキングに基づく

2 グローバルデータ調べ：http://gdretail.net/amway-claims/

3 2024年４月TPCマーケティングリサーチ株式会社調べによる

4 2022年グローバルセールスに関するヴェリファイマーケット社調査に基づく