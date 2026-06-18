入社数か月の新人美容師190人が挑戦　20年以上続く「シャンプーコンテスト」で技術と成長を競う

株式会社アルテジェネシス

美容室チェーンを約370店舗展開する株式会社アルテジェネシス（横浜市中区/代表取締役社長 吉村 栄義）のグループ会社である株式会社アッシュ（横浜市中区/代表取締役社長 大澤 祐二朗）は、2026年6月2日（火）に第21回シャンプーコンテスト決勝戦を開催しました。

シャンプーコンテストは、入社1年目の新人美容師を対象に、シャンプー技術の習得と成長意欲の向上を目的として2004年にスタートした社内イベント（自由参加）です。今年は190名の新人美容師が参加対象となり、店舗予選・グループ予選を勝ち抜いた出場者が決勝戦に挑みました。

美容師としての第一歩となるシャンプー技術に真剣に向き合いながら、目標を持って成長できる機会として20年以上継続している本コンテスト。先輩スタッフによる技術指導や店舗を挙げた応援などを通じて、技術力向上だけでなく、世代を超えたつながりやチームの一体感を育む、アッシュの人材育成文化を象徴する取り組みとなっています。

■開催背景 ー目標を作ることで高まるモチベーションと一体感ー

シャンプーコンテストは、数か月前に美容学校を卒業した新入社員の美容師が、最初に習得するシャンプー技術にプロ意識を持ち、モチベーション高く日々の仕事に取り組んで欲しいという思いから2004年にスタートしました。今まで習った技術を活かし、「シャンプーの達人」の称号を目指して競います。コロナ禍の時期を除いて毎年開催しており、今年で21回目を迎えました。

美容学校を卒業し美容師免許を取得しても、実際のサロンワークでは多くの技術や接客を学び続ける必要があります。本コンテストは、スタイリストを目指すアシスタント時代に目標を持ち、仲間と切磋琢磨しながら技術習得に励む機会として定着しています。また、回数を重ねるごとに店舗全体で取り組むイベントへと発展し、出場経験のある先輩美容師が後輩へ技術のコツを伝えたり、店舗スタッフが一丸となって応援したりすることで、技術継承やチームの結束力向上にもつながっています。

コンテストに向けて参加者は、日頃のサロンワークに加え、先輩スタッフから直接シャンプー技術の指導を受けながら練習を重ねます。こうした過程を通じて、先輩・後輩のつながりが深まり、モチベーション向上や店舗全体の一体感醸成にもつながっています。

■開催概要

シャンプーコンテストは一年目の美容師アシスタントを対象に開催しています。店舗予選を通過した出場者は8グループに分かれてグループ予選に進み、さらに勝ち上がった選手が全社決勝戦へ出場します。決勝戦当日は、前年優勝者である2年目スタッフによる応援スピーチから競技がスタート。出場者は応援メッセージ入りのTシャツを着用し、店舗の先輩や店長、オーナーが“推し美容師”のうちわを手に声援を送るなど、会場はまるで体育祭のような熱気に包まれました。入賞者には賞金が贈呈され、「シャンプーマイスター」として表彰されます。

■第21回シャンプーコンテスト入賞者

優勝

Loe 元町店 照屋 温子（沖縄中部美容専門学校 卒）

準優勝

Ash 等々力店 近藤 佑香（名古屋ビューティーアート専門学校 卒）

入賞者

Aejon 三鷹店 石川 真尋（グラムール美容専門学校 卒）

Ash 学芸大学店 青木 藍葉（姫路理容美容専門学校 卒）

Ash 十日市場店 北 志穂（福徳学院高等学校 卒）

Ash 北千住店 林 弘樹（国際理容美容専門学校 卒）

Tect by Ash 吉祥寺店 渡邊 向空（長岡クレアビューティ専門学校 卒）

Ash 池袋店 前坂 夷吹（グラムール美容専門学校 卒）

写真：吉原会長、大澤社長と第21回シャンプーコンテスト決勝の入賞者

■優勝者コメント

Loe 元町店 照屋 温子

シャンプーコンテストを通して、練習を積み重ね続ける継続力と、お客様に対する丁寧な対応、どうしたら安心してシャンプーを任せられるかなど沢山の学びがあり、新たな発見も多くありました。優勝という結果を頂けたのは毎日朝早くから夜遅くまで練習に付き合ってくださった先輩方、練習をさせていただける店長さん、オーナーさん、そして練習をさせてくれる環境に感謝して、これからももっとパワーアップして頑張っていきます！

■第21回シャンプーコンテスト決勝の様子【株式会社アッシュについて】

本社：〒231-0031 神奈川県横浜市中区万代町1-2-12 VORT横浜関内III 8F

創業会長：吉原 直樹

代表取締役社長：大澤祐二朗

設立：2006年7月1日

Tel：045-663-6120

URL：https://ash-hair.com/

事業内容：美容業、美容室フランチャイズチェーンの運営

【株式会社アルテジェネシスについて】

本社：〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町1-4-1 アルテマリンウェーブビル 5F

代表取締役会長：吉原 直樹

代表取締役社長：吉村 栄義

設立：2022年1月11日

創業：1986年8月7日

資本金：１億円

Tel：045-663-6123

URL：https://artegenesis.com/

事業内容：美容室チェーン等を展開する持株会社

グループ会社

株式会社 アッシュ

https://ash-hair.com/

株式会社 ニューヨーク・ニューヨーク

https://www.nyny.co.jp/

株式会社スタイルデザイナー

https://www.styledesigner.net/

株式会社 C＆P

https://www.chokipeta.com/

株式会社 ダイヤモンドアイズ

https://www.diamond-eyes.net/

株式会社 東京美髪芸術学院