ファンケル美健の2拠点「横浜工場・千葉工場 千葉サプリメントグループ」が食品安全マネジメントシステム「FSSC 22000」認証を取得

株式会社ファンケル

ファンケルグループの「株式会社ファンケル美健」は、「横浜工場」および「千葉工場 千葉サプリメントグループ」において、食品安全マネジメントシステムに関する国際認証規格「FSSC 22000」を取得しましたのでお知らせします。

「横浜工場」「千葉工場 千葉サプリメントグループ」

ファンケルグループは創業以来、お客様に安心してご利用いただける製品づくりを大切にし、化粧品や健康食品・サプリメントにおいて、原材料の選定から製造、出荷に至るまで徹底した品質管理に取り組んできました。製造を担うファンケル美健では、こうしたものづくりの考え方を各工場で実践するとともに、食品安全に関する管理体制のさらなる向上を進めています。今回、すでに「FSSC 22000」を取得している拠点での取り組みを踏まえ、ファンケル美健全体でより高い水準の食品安全管理を推進するため、「横浜工場」および「千葉工場 千葉サプリメントグループ」において同認証を取得しました。

今回の認証取得により、国際的な食品安全マネジメントシステムに基づく管理体制を整え、今後も安心・安全な製品を安定的にお届けするための取り組みを一層強化してまいります。

【概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17666/table/1561_1_4b89e2139d93e43a8cf71cf09bd1f69f.jpg?v=202606181252 ]