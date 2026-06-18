クラウドストライク合同会社

※この資料は米国にて2026年6月10日に発表されたプレスリリース(https://www.crowdstrike.com/en-us/press-releases/crowdstrike-joins-openid-foundation-and-idpro/)の抄訳です。



クラウドストライク(https://www.crowdstrike.com/en-us/)（NASDAQ: CRWD）は本日、OpenID Foundation(https://openid.net/)において最高レベルのメンバーシップであるSustaining Corporate Member(https://openid.net/foundation/sponsoring-members/)として加盟するとともに、IDPro(https://idpro.org/)にも参加することを発表しました。これらの団体への参加は、業界全体での継続的かつリスク認識型のアイデンティティセキュリティへの移行を加速させることを目的としています。

AIエージェントと非人間アイデンティティ (NHI) が超人的なスピードと広範なアクセスで活動するようになる中、静的ポリシーや恒久的な権限付与を前提とした従来のアイデンティティモデルでは対応しきれなくなっています。脅威状況の変化に応じて動的にアクセスの判断を行うには、一度認証して継続的に信頼するのではなく、リアルタイムのセキュリティシグナルが必要です。クラウドストライクはこれらの団体への参加およびオープン標準への貢献を通じて、Falcon(R)プラットフォーム(https://www.crowdstrike.com/ja-jp/platform/)のリアルタイムのインテリジェンスをアイデンティティプロバイダー、SaaSプラットフォーム、セキュリティツール間で共有し、継続的かつリスクに応じたアイデンティティ管理の実現に必要なリスクシグナルを業界に提供します。

クラウドストライクで最高技術責任者を務めるエリア・ザイツェフ（Elia Zaitsev）は次のように述べています。

「アイデンティティは最新の攻撃の最前線であり、静的なアイデンティティフレームワークではAIを活用した脅威を阻止することはできません。Falconのようにリアルタイムのテレメトリと攻撃者インテリジェンスを兼ね備えたプラットフォームは他にありません。これらのテレメトリおよびインテリジェンスは、継続的でリスクに応じたアイデンティティセキュリティの基盤となるシグナルです。クラウドストライクは、これらのシグナルを業界全体における次世代アイデンティティセキュリティの基盤として確立しています」

継続的なアイデンティティセキュリティ

クラウドストライクは、FalconプラットフォームのリアルタイムのインテリジェンスとSGNL(https://www.crowdstrike.com/ja-jp/press-releases/crowdstrike-to-acquire-sgnl-to-transform-identity-security-for-ai-era/)のランタイムアクセス制御レイヤーを組み合わせることで、AI時代のアイデンティティセキュリティを定義します。これにより、CrowdStrike Falcon(R) Next-Gen Identity Security(https://www.crowdstrike.com/ja-jp/platform/next-gen-identity-security/)は、アイデンティティおよび脅威のシグナルを継続的に評価し、状況の変化に応じて、人間、非人間、およびAIエージェントの各アイデンティティに対して、アクセスを動的に許可、拒否、または取り消すことができます。

継続的なセキュリティ適用のためのオープン標準

クラウドストライクは、OpenID Foundationとの協業を通じて、Shared Signals Framework (SSF) やContinuous Access Evaluation Profile (CAEP) などの標準規格の推進に貢献することで、最新の環境全体でリアルタイムのセキュリティおよびアイデンティティシグナルをシームレスに活用できるようにします。これにより、アイデンティティプロバイダー、SaaSプラットフォーム、クラウドサービス、セキュリティツールは、脅威状況の変化に応じて、アクセス制御を継続的に適応させることが可能になります。

OpenID Foundationのエグゼクティブディレクター、ゲイル・ホッジス（Gail Hodges）氏は次のように述べています。

「クラウドストライクのアイデンティティセキュリティにおけるリーダーシップと、オープンなアイデンティティ標準の強化への取り組みは、OpenID Foundationのワーキンググループおよび理事会にとって極めて重要なものとなっています。クラウドストライクの参加は、サイバーセキュリティ業界全体への強力なメッセージとなります。AIによって攻撃が加速する時代において、アイデンティティのオープン標準は選択肢ではなく、効果的なリアルタイム防御の基盤となる必須要件なのです」

標準規格と実世界のアイデンティティセキュリティの橋渡し

クラウドストライクは、IDProへの加盟およびOpenIDワーキンググループへの積極的な参加を通じて、標準の策定と実際の導入とのギャップを埋める一助となっています。クラウドストライクは、Falconプラットフォームのインテリジェンス、実務担当者の専門知識、アイデンティティのオープン標準を組み合わせることで、相互運用性が高く、レジリエンスに優れた、継続的なアイデンティティセキュリティモデルの業界全体での構築に貢献しています。

IDPro理事長兼DIACC会長のジョニ・ブレナン（Joni Brennan）氏は次のように述べています。

「クラウドストライクは、サイバーセキュリティ分野における重要かつ高い評価を受けているリーダーです。IDProでは、同社が、あらゆる組織のセキュリティポスチャの基盤としてのアイデンティティの重要な役割を認識していることを大変歓迎しています。クラウドストライクがIDProのスポンサーとなることを大変光栄に思うとともに、同社のチームのメンバーをIDProのコミュニティに迎えることができることを楽しみにしています。そして、今後の協業を通じて業界全体の知識基盤がさらに向上することを期待しています」

クラウドストライクのOpenID FoundationおよびIDProへの参加に関する詳細は、ブログ(https://www.crowdstrike.com/en-us/blog/crowdstrike-expands-identity-leadership-with-openid-and-idpro/)をご覧ください。

クラウドストライクについて

クラウドストライク(https://www.crowdstrike.com/) (NASDAQ：CRWD) は、サイバーセキュリティのグローバルリーダーであり、エンドポイント、クラウドワークロード、アイデンティティ、データを含む企業リスクを考える上で重要な領域を保護する世界最先端のクラウドネイティブなプラットフォームにより、現代のセキュリティを再定義しています。

CrowdStrike Falcon(R)プラットフォームは、CrowdStrike Security Cloudおよび最先端のAIを搭載し、リアルタイムの攻撃の痕跡 (IOA)、脅威インテリジェンス、進化する攻撃者の手口、企業全体からの充実したテレメトリを活用して、超高精度の検知、自動化された保護と修復、精鋭による脅威ハンティング、優先付けられた脆弱性のオブザーバビリティを提供します。

Falconプラットフォームは、単一の軽量エージェントアーキテクチャを備え、クラウド上に構築されており、迅速かつスケーラブルな展開、優れた保護とパフォーマンスを提供し、複雑さを低減し即座に価値を実現します。

CrowdStrike: We stop breaches.

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