初登場の山之内すずさんが里山の暮らしや自然に癒される旅へ「旅色FOCAL」福島県 平田村特集公開

株式会社ブランジスタ

株式会社ブランジスタメディアは、福島県 平田村と提携し、旅好きの好奇心をくすぐるローカルにフォーカスする電子雑誌「旅色FOCAL」福島県 平田村特集を6月18日(木)に公開いたしました。

■ 福島県平田村を巡る ひらり癒しの旅時間

「旅色FOCAL」福島県 平田村特集 表紙：山之内すずさん

https://tabiiro.jp/book/focal/hirata/(https://tabiiro.jp/book/focal/hirata/)

電子雑誌「旅色」は、阿武隈高地の中央部に位置する福島県平田村と提携し、「旅色FOCAL」福島県平田村特集を公開いたしました。電子雑誌を紙冊子にしたパンフレットも制作し、7月下旬より配布予定です。

自然豊かな里山の風景が広がり、高原野菜の産地として知られています。野菜作りに適した気候と清らかな水に恵まれていることから、アスパラガスや自然薯などの栽培が盛ん。村の最高峰・蓬田岳のふもとには自然公園のジュピアランドひらたがあり、春の「芝桜まつり」や夏の「世界のあじさい・ゆりまつり」には、県外からも多くの人が訪れます。近年ハバネロの栽培が盛んになっていることから、「日本一辛い村」としても話題に。子育て支援の拡充が進められており、暮らしやすさも高まっています。

ナビゲーターとして一緒に旅をしたのは、「旅色」初登場の山之内すずさん。自然のなかで身体を動かすのが大好きという山之内さんにとって、平田村はリフレッシュできる癒しの場所でした。

■ テーマで巡る福島県平田村

https://tabiiro.jp/book/focal/hirata/trip/(https://tabiiro.jp/book/focal/hirata/trip/)

「旅色FOCAL」福島県 平田村特集 巻頭1：山之内すずさん「旅色FOCAL」福島県 平田村特集 巻頭2：山之内すずさん

兵庫県神戸市生まれの山之内すずさんと訪れたのは、阿武隈山系の大自然に抱かれた福島県平田村です。村に息づく歴史や食文化を訪ねれば、豊かな里山の暮らしに触れることができるでしょう。自然のなかで体を動かすのが大好きという山之内さんにとって、平田村はリフレッシュできる癒やしの場所。自然、歴史と宿、そして食で、平田村の魅力を体感します。また、山之内さんに案内されているかのような旅ムービーも公開中です。

山之内すずさんの旅色MOVIE[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZG_OEpei5JI ]

https://youtu.be/ZG_OEpei5JI?si=PLs7jFjshfJB5atB(https://youtu.be/ZG_OEpei5JI?si=PLs7jFjshfJB5atB)

■ 地域を盛り上げる 平田村のハバネロ物語

https://tabiiro.jp/book/focal/hirata/column/(https://tabiiro.jp/book/focal/hirata/column/)

「旅色FOCAL」福島県 平田村特集 平田村のハバネロ物語

東日本大震災の後、原発事故の風評被害に悩まされていた平田村。苦境を乗り越える一助となったのは、世界一辛いと言われる激辛野菜“ハバネロ”でした。商品化を主導したのは、地域振興施設の役割を担う道の駅ひらた。ハバネロソフトやハバネロカレーなどのユニークな商品を次々と生み出し、話題を集めています。平田村の新名物・ハバネロ誕生の立役者となった、道の駅ひらたの駅長・高野（コウノ）哲也さんにお話を伺いました。

■ 里山の恵みの宝庫！ 平田村の名産品図鑑

https://tabiiro.jp/book/focal/hirata/column2/(https://tabiiro.jp/book/focal/hirata/column2/)

雄大な自然のなかで作られる農産物・畜産物が平田村の特産品です。寒暖差の激しい気候、清らかな水など、標高が高い平田村ならではの環境が、ほかでは味わえない高品質の食材を生み出しています。生産者の思いが詰まった地元の味覚の数々は、道の駅などで買えるほか、ふるさと納税の返礼品などでも受け取ることもできます。

「旅色FOCAL」福島県 平田村特集 平田村の名産品図鑑

■ Special Interview 山之内すず

https://tabiiro.jp/book/focal/hirata/Interview/(https://tabiiro.jp/book/focal/hirata/Interview/)

阿武隈山系の豊かな自然に囲まれた平田村は、普段都会で暮らす山之内すずさんにとって、まるで別天地。のんびりとした村の空気や美しい景色に癒やされた旅でした。平田村で過ごしたひと時について、また普段の旅のスタイルについて、お伺いしました。また、今一番したい旅スタイルの話、最近行った思い出の旅など、プライベートの山之内さんの様子が垣間見られるインタビューです。

「旅色FOCAL」福島県 平田村特集 インタビュー1：山之内すずさん「旅色FOCAL」福島県 平田村特集 インタビュー2：山之内すずさん

＜株式会社ブランジスタメディア 会社概要＞

URL：https://media.brangista.com/

本社所在地：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町20-4

代表者：代表取締役社長 井上秀嗣

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