ブルーモ証券公式YouTube、東京大学准教授の小泉悠氏との対談動画を公開

ブルーモ証券株式会社

世界基準の資産運用サービスを展開するブルーモ証券株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：中村仁、以下「ブルーモ証券」）は、ロシアの軍事・安全保障研究の第一人者である東京大学先端科学技術研究センター准教授の小泉悠氏をゲストに迎え、公式YouTubeチャンネルにて全2回の対談動画を公開いたします。

■ウクライナ戦争の終わり方から最新の軍事技術までを徹底深掘り

ウクライナ戦争は2022年の開戦から4年あまりが経過しています。

本動画では、不透明感が続く現在の戦況の整理や現実的な終わり方のシナリオにとどまらず、ロシアが次に起こしうる地政学イベントや東アジア・日本への影響について対談しています。さらに、戦場のルールを劇的に変えているドローンやAIなどの最新軍事技術、それらに伴うグローバルな防衛・軍需産業の構造変化まで、投資家がいま知っておくべき地政学リスクの本質について深く掘り下げています。

■動画概要

タイトル：【小泉悠】「あと10年は今のロシア」 - ウクライナ戦争の行方と次のロシアによる地政学リスクとは？

出演：小泉悠氏／ブルーモ証券株式会社 CEO 中村仁

視聴URL：https://youtu.be/Ku9QDSSxUwk

タイトル：【小泉悠】「ドローンとAIの新しい戦争」 - ウクライナ戦争が変えた最新軍事技術と軍需産業の地殻変動

出演：小泉悠氏／ブルーモ証券株式会社 CEO 中村仁

公開予定日：2026年6月19日18時

■ブルーモ証券について

ブルーモ証券は、「資産運用に自信を。」をスローガンに、誰もが安心して資産を育てられる社会をつくることを目指している、日本発のオンライン証券会社です。

2022年6月の創業後、2023年6月には独立系証券会社としては歴代最速ペースで第一種金融商品取引業者の登録を完了させ、2024年5月にはサービス提供開始、またメガバンク系および独立系VCから累計28.5億円の資金調達を実施しました。

米国株・ETF投資アプリ『ブルーモ』をはじめ、世界最大の運用会社ブラックロックの助言を活用した資産運用サービス『ブルーモコア』や米ドル建て債券運用サービス『ブルーモインカム』のサービスを提供しています。

今後も、ユーザーの皆様の利便性を向上させる機能拡充と、さらなるグロースに向けた取り組みを推進してまいります。

■ブルーモ証券株式会社 会社概要

商号：ブルーモ証券株式会社

所在地：〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町5-1 FinGATE BASE 404

代表者：代表取締役CEO 中村 仁

設立日：2022年6月9日

事業内容：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3384号

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人資産運用業協会

取引に関する費用とリスクについて：https://about.bloomo.co.jp/risk/

公式ウェブサイト：https://bloomo.co.jp

公式SNS：

X：https://x.com/Bloomo_invest

YouTube：https://www.youtube.com/@bloomo-academy

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