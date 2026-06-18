Ginger Lab、「希望の循環」を社会実装するコーポレートサイトを公開

Ｇｉｎｇｅｒ Ｌａｂ株式会社

Ginger Lab（ジンジャーラボ）株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：流郷綾乃）は、「希望の循環を通じ、社会を芯からあたためる」というビジョンのもと、コーポレートサイトを公開しました。

Ginger Labは、社会における希望の総量を増やし、それらが滞りなくめぐる仕組みをつくることを目指して設立された会社です。企業・自治体・地域・生活者との共創を通じて、社会貢献性と事業性を両立するプロジェクトの企画・実装に取り組んでいます。

今回公開したコーポレートサイトでは、第一弾プロジェクトである「KIBOU CURRY」をはじめ、コミュニティ共創プログラムの設計・運営など、Ginger Labが取り組む事業やプロジェクトを紹介していきます。

Ginger Lab コーポレートサイト :https://ginger-lab.co.jp/

■コーポレートサイト公開の背景

Ginger Lab株式会社は、2026年3月17日に設立されました。

私たちは、「希望」は個人の内側だけにあるものではなく、人や組織、地域、社会との関係性のなかで生まれ、受け渡され、循環していくものだと考えています。

一つの企業の取り組み、一つの商品、一つの場づくりが、誰かの次の行動や挑戦につながる。その小さな循環を社会のなかに増やしていくことが、Ginger Labの目指す事業のあり方です。

今回公開したコーポレートサイトは、スパイスファクトリー株式会社の協力のもと、生成AIを活用した制作プロセスによって構築しました。Ginger Labは、この制作プロセスを単なる効率化ではなく、構想や想いを素早く形にし、社会との接点をつくるための実践のひとつと捉えています。小さく形にし、届け、対話しながら育てていくことは、Ginger Labが大切にする「希望の循環」のあり方とも重なります。

これまで、第一弾プロジェクトである「KIBOU CURRY」や、いちご地所株式会社と連携した「THE VILLAGE OSAKA」でのコミュニティ共創プログラムなど、複数の取り組みを開始してきました。

今回のコーポレートサイト公開を通じて、Ginger Labのビジョンや事業内容、進行中のプロジェクトをわかりやすく発信し、共創に関心を持つ企業・自治体・地域の皆さまとの接点を広げてまいります。

■第一弾プロジェクト「KIBOU CURRY」について

KIBOU CURRY(キボウカレー） パッケージ例

Ginger Labの第一弾プロジェクトとして、「KIBOU CURRY」を展開しています。

「KIBOU CURRY」は、“食べることで、希望がめぐる。”をコンセプトにしたプロダクトです。単なる食品ではなく、企業や自治体の防災備蓄と、子ども食堂などへの支援をつなぐ仕組みを内包しています。

企業や自治体が備蓄食として購入したカレーを、賞味期限が近づく前に回収し、全国の子ども食堂などへ届けることで、「備える」と「支える」を同時に実現します。

この「社会貢献型ローリングストックモデル」を通じて、防災備蓄食の活用、食品ロスの抑制、子ども支援をつなぐ新たな仕組みづくりに取り組んでまいります。

KIBOU CURRYの先行予約注文に関するお問い合わせやご注文は、以下よりお願いいたします。

【KIBOU CURRY 問い合わせ先】

pr@ginger-lab.co.jp

■コミュニティ共創プログラムについて

解放感溢れるTHE VILLAGE OSAKA 1Fラウンジスペース

Ginger Labは、いちご地所株式会社と連携し、一棟全室セットアップオフィス「THE VILLAGE OSAKA」にて、2026年5月よりコミュニティ共創プログラムの運営を開始しました。

アイデアを社会実装へとつなげるためには、単なる交流や情報交換だけでなく、継続的な対話と実践的な共創機会の設計が重要です。

Ginger Labでは、コミュニティ設計、イベントプログラムの企画・運営、共創拠点の立ち上げ支援などを通じて、人や組織の間に新たな接点をつくり、継続的に協業が生まれる場づくりを支援しています。

■Ginger Lab株式会社 会社概要

Ginger Lab株式会社ロゴ

Ginger Lab（ジンジャーラボ）は、社会における「希望の循環」を加速させるとともに、それを実際のプロダクト・サービスとして社会に根づかせるために生まれた“実験室”です。企業や地域と連携しながら、まだ価値の見い出されていない領域へと踏み出し、課題の奥底から可能性を発掘。テクノロジー、クリエイティブ、パブリック・リレーションズといった多様なアプローチで“スパイス”を加えることで、新たな突破口を開いていきます。

会社名：Ginger Lab株式会社（Ginger Lab, Inc.）

代表取締役：流郷 綾乃

設立：2026年3月17日

所在地：東京都港区台場二丁目3番1号 トレードピアお台場20階南

事業内容：新規事業の創出・社会実装支援 など

公式Webサイト：https://ginger-lab.co.jp/