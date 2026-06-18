auエネルギー＆ライフ株式会社

auエネルギー＆ライフ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：齋藤 茂、以下：auエネルギー＆ライフ）は、2026年5月13日に提供を開始した家庭用蓄電池サービス『auでんち』の累計申込件数が、サービス開始から約1カ月で1,000件に到達したことをお知らせします。

近年、エネルギー価格の変動に伴う電気料金の上昇に加え、猛暑による冷房使用増加や、台風・豪雨など自然災害への備えへの関心が高まっています。

特に夏場は、電気使用量の増加や停電リスクへの意識が高まる中、「生活スタイルを維持しながら電気代を抑えたい」「停電時にも最低限の生活インフラを確保したい」といったニーズから、導入のご相談をいただいています。

『auでんち』は、「auでんき」と家庭用蓄電池を組み合わせることで、初期費用・設置工事費・月額料金すべて0円※1で利用できることに加え、毎月最大3,000円の電気料金割引※2，3を提供しています。

導入時の負担軽減や毎月の電気料金割引におけるおトクさと、設置場所の負担以外に家庭での操作や運用の手間がかからない点が、お客さまから好評いただいています。

■ 『auでんち』申込における背景・ポイント

1．導入時と毎月の電気代負担を抑えたサービスへの関心

家庭用蓄電池は、防災や節電への活用が期待される一方で、導入時の費用面や利用条件などを比較・検討しながら導入を判断するケースもみられていました。

『auでんち』では、電力需給調整への協力※4などの仕組みを通じて、導入時や毎月の電気料金にかかるお客さまの経済的負担を抑えながら利用できるサービスとして提供しています。

サービスの提供開始以降、「導入時の費用負担を抑えながら利用できる点」や、「毎月の電気料金負担軽減につながる点」、「蓄電池設置後にお客さまが面倒な作業をすることがない点」に関する反応を多くいただいています。

また、「なぜ0円で利用できるのか」といった仕組みに関するお問い合わせも寄せられています。

2．利用開始後の手間を抑えた電力活用への関心

家庭用蓄電池の活用に関心がある一方で、日常的な運用や管理に手間がかかることを懸念する声もみられます。

『auでんち』では、蓄電池設置後にお客さまが日常的に操作や管理を行う必要がなく利用できることから、「手間をかけずに電気料金対策に取り組みたい」といった観点でも関心をいただいています。

3．台風・豪雨シーズンを前に停電対策への関心

これから本格化する台風・豪雨シーズンを前に、停電対策に関するお問い合わせも寄せられています。

家庭用蓄電池は、停電時にエアコンや冷蔵庫、スマートフォンの充電など、家庭内の最低限の電力確保に活用できることから、防災対策の一つとして関心をいただいています。

■今後について

家庭用蓄電池は、個々の家庭における「節電・防災」にとどまらず、再生可能エネルギーの導入拡大や、電力需給の逼迫を緩和するバーチャルパワープラント（VPP）※5など、社会全体のエネルギー効率化のインフラとしても期待されています。

auエネルギー＆ライフでは、今後も『auでんち』の機能や提供形[祐上1] 態を順次拡充し、より多くのお客さまが利用しやすいサービスを目指していきます。また、暮らしに寄り添うエネルギーサービスを通じて、お客さまの生活価値向上と持続可能な社会の実現に貢献していきます。

・『auでんち』公式サービスサイト：https://www.au.com/energy/denki/audenchi/

【注釈について】

※1：『auでんち』の加入から１5年間のうちに解約をされる場合は3.3万円の違約金が生じます。

※2：auでんき ecoMプラン（東京）又はecoLプラン（東京）の利用料金から3,000円を割引。なお、auエネルギー＆ライフが蓄電池を活用するにあたって生じた電気代は、月々の利用料とまとめてお客様に一度ご負担いただきますが、同額を当社から補填します。

※3：前月末時点で『auでんち』をご利用の場合、当月の電気料金から割引。月の電気代が3,000円を下回る場合は当該金額分を割引。

※4：本サービスは、蓄電池の充放電制御等（エネルギーマネジメント）へのご協力、および「auでんき ecoプラン」とのセット利用をご契約いただくことで、初期費用・設置工事費・月額料金0円、最大3,000円/月の電気料金割引を実現しています。

※5:点在する複数の小規模な発電・蓄電設備をコントロールし、一つの発電所のように機能させる仕組み。