【数量限定・メーカー特別協賛】プロ仕様ワイヤレスマイク「BOYAMIC」にシックな限定カラー『BOYAMIC BLACK』が衝撃の特別価格で登場！

株式会社アーキサイト

シンプルかつ、こだわりのある製品を日本に提供する株式会社アーキサイト(本社：東京都台東区、代表取締役：林 庫次郎、以下アーキサイト)は、次世代のコンテンツクリエイターに活気に満ちた多様なオーディオ体験を提供することを目指すオーディオブランド「BOYA（読み：ボーヤ）」の日本販売代理店として、フラッグシップモデル「BOYAMIC」の限定カラーバリエーションモデル『BOYAMIC BLACK（ボーヤマイク ブラック）』を、メーカー特別協賛に基づき、数量限定の特別プライスにて2026年6月25日（木）より発売いたします。アーキサイト公式ストア楽天市場店にて、先行予約を受け付け中です。

本製品は、現在好評発売中のオールインワン2.4GHzワイヤレスマイク「BOYAMIC」（通常版：税込価格25,980円）のカラーバリエーションモデルです。この度、メーカーとの強力なパートナーシップにより「特別協賛価格：税込6,050円」という、驚異的なコストパフォーマンスを実現いたしました。

■ 通常版とスペックは完全同一！ より多くのクリエイターへ届けるための「特別還元プライス」

通常版（25,980円）から約76%OFFという応援プライスですが、マイクとしての基本性能、音質、高度なノイズキャンセリング機能、8GBオンボードメモリ等の仕様は通常版と一切変わりません。

クリエイターの表現活動を後押ししたいというメーカーの熱意に、アーキサイトが応える形で実現した「一度限りのプレミアムな限定ご案内」です。追加生産・再入荷予定のない完全数量限定のチャンスを、ぜひ手に入れてください。

※通常版「BOYAMIC」との違いについて

* デザイン・カラー： 充電ケースの内側の色、および送信機のノイズキャンセル（NR）ボタンの色が、スタイリッシュな「黒」へと変更されています（通常版は青） 。



* 保証期間： 本特別協賛モデルに限り、保証期間は「購入後6か月間」となります（通常版は2年間） 。

BOYAMIC BLACK

・製品販売ページURL（楽天市場 アーキサイト公式ストア）：

https://item.rakuten.co.jp/archisite-store/boya-boyamic-black/

〇 製品特長

1. 高性能ノイズキャンセリング＆ローカットフィルター ワンクリックで切り替え可能な高性能ノイズキャンセリングを搭載 。48kHz/24bitのハイレゾ音質でクリアな音声をピックアップします 。さらに75Hz/150Hz以下の低音ノイズを除去するローカットフィルターも備え、騒がしい屋外でもクリアな収録が可能です 。

2. 8GBオンボードメモリ搭載で最大15時間のバックアップ録音 送信機自体に8GBのストレージを内蔵 。万が一、接続先のカメラやスマートフォン側で録音トラブルが発生した場合でも、送信機単体で最大15時間のWAV音声ファイルをリアルタイム保存できるため、プロの現場でも安心です 。

3. スマホ、カメラ、PCにこれ1つで対応するオールインワン仕様 MFi認証済みのLightningアダプタ、USB-Cアダプタ、3.5mm TRSケーブルがすべて付属 。iPhone、Androidスマートフォン、一眼レフカメラ、PCなど、あらゆる機材へシームレスに接続できます 。付属の軽量充電ケースにすべてを収納でき、持ち運びながらの充電も可能です 。

4. 最大300mの広大な伝送距離＆最長11時間のスタミナ 2.4GHzワイヤレス接続により、障害物のないオープンな環境で最大300mの到達範囲を実現 。受信機は最大11時間、送信機は最大10時間（オンボード録音ON時は約6時間）の連続使用が可能なパワフル設計です 。

〇 製品仕様

商品名：BOYAMIC BLACK（ボーヤマイク ブラック）

型番：BOYAMIC-BLACK

録音形式：モノラル、ステレオ、セーフティトラック

サンプリングレート：48kHz / 24bit

連続使用時間：トランスミッター（送信機）約10時間（オンボード録音オフ時）／ レシーバー（受信機）約11時間

保証期間：6か月間

希望小売価格：オープンプライス（実売想定価格：税込6,050円）

製品詳細ページ（日本語）URL：https://archisite.co.jp/products/boya/boyamic-bk/

〇 BOYAについて

BOYAは、ミドルレンジおよびエントリーレベル市場向けにさまざまなオーディオソリューションを提供しており、その品質と革新性で高い評価を受けています。

10年以上にわたる開発の結果、BOYAは放送、映画、音楽業界のプロフェッショナルたちの間で人気を集めており、製品は150カ国以上で販売されています。

卓越した音質を提供することに重点を置いて研究を推進し、デジタルカメラやビデオレコーダー、iPhoneやスマートフォン向けの外付けマイクを自社開発・自社の工場で製造しています。

メーカー公式ウェブサイト（英語）：https://www.boyamic.com/

● アーキサイトについて

アーキサイトは、パソコン・スマホ・タブレット向けの周辺機器をメインに取り扱うITハードウェアに特化した専門商社です。幅広い海外メーカーの製品を取り扱うだけでなく、自社ブランドのARCHISS（アーキス）やMOBO（モボ）など、生活を支える便利なアイテムを市場に供給しています。

※アーキサイト公式Webサイト（https://archisite.co.jp/）

※アーキサイト公式YouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/@archisite_pr）

※アーキサイト公式X（旧Twitter）（https://twitter.com/ARCHISITE_PR）

＜会社概要＞

社名：株式会社アーキサイト

設立：2001年

代表者：代表取締役 林 庫次郎

所在地：［本社］東京都台東区秋葉原5-9 明治安田生命秋葉原ビル

事業内容：国内業者への卸売販売、海外との製品売買、輸出入および高信頼度のメーカー製品の正規販売代理店業務