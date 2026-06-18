【三井ショッピングパーク ららぽーと 全国20施設共通】最大95％OFF！約1,700店舗が参加！「ららぽーとバーゲン」7月3日(金)スタート！

三井不動産商業マネジメント株式会社

三井不動産商業マネジメント株式会社(所在：東京都中央区 代表取締役社長 大林修)が運営する三井ショッピングパーク ららぽーと全国20施設(TOKYO-BAY、柏の葉、豊洲、立川立飛、横浜、海老名、湘南平塚、新三郷、富士見、磐田、沼津、名古屋みなとアクルス、愛知東郷、安城、甲子園、和泉、EXPOCITY、堺、門真、福岡)は、2026年7月3日(金)～7月12日(日) の期間、「ららぽーとバーゲン」を開催いたします。

※関西エリア(ららぽーと甲子園、和泉、EXPOCITY、堺、門真)の開催期間は7月3日(金)～7月20日(月・祝)となります。

今回の「ららぽーとバーゲン」は最大95％OFF、約1,700店舗が参加。今すぐ使えるトレンドファッションアイテムから、暑い夏を快適に乗り切る「冷感アイテム」や暑さ対策グッズ、夏を彩るライフスタイル雑貨、アウトドア用品まで、館内の人気ショップが多数参加。欲しかったあのアイテムをおトクに手に入れるチャンスです。夏本番を前にぜひららぽーとでショッピングをお楽しみください。

「ららぽーとバーゲン」の詳細については、特設サイトをご覧ください。

特設サイト：https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/special/summerbargain2026/

「ららぽーとバーゲン」2026年夏のバーゲンは約1,700店舗！最大割引95％！

2026年夏のバーゲンは7月3日(金)～7月12日(日)の10日間、ららぽーと全国20施設内の約1,700店舗で開催いたします。欲しかったアイテムをおトクに手に入れるチャンスをお見逃しなく！

各施設情報：

TOKYO-BAY 約135店舗 最大60％オフ

柏の葉 約46店舗 最大95％オフ

豊洲 約71店舗 最大60％オフ

立川立飛 約90店舗 最大90％オフ

横浜 約110店舗 最大70％オフ

海老名 約100店舗 最大75％オフ

湘南平塚 約95店舗 最大80％オフ

新三郷 約46店舗 最大70％オフ

富士見 約105店舗 最大75％オフ

磐田 約120店舗 最大70％オフ

沼津 約58店舗 最大60％オフ

名古屋みなとアクルス 約72店舗 最大90％オフ

愛知東郷 約75店舗 最大70％オフ

安城 約88店舗 最大60％オフ

和泉 約95店舗 最大70％オフ

EXPOCITY 約124店舗 最大80％オフ

甲子園 約65店舗 最大70％オフ

門真 約58店舗 最大70％オフ

堺 約85店舗 最大70％オフ

福岡 約94店舗 最大70％オフ

※参加店舗数は6月16日(火)時点のものであり、変更になる可能性がございます。

お買物するたびにポイントがどんどんたまる！「三井ショッピングパークポイント会員限定ポイントアップデー」

《三井ショッピングパークポイント会員限定ポイントアップデー》

日程：2026年7月3日(金)～7月12日(日)

クレジット機能付きポイントカード・アプリde支払いQR(※1)でのクレジット払いで100円(税抜)につき5ポイント、クレジット機能なしポイントカード・ポイント用QR(※2)で100円(税抜)につき2ポイントとなる、ポイントアップデーを開催。さらにおトクなショップ別ポイントアップも

同時開催！

実施施設：三井ショッピングパーク ららぽーと全国20施設(TOKYO-BAY、柏の葉、豊洲、立川立飛、

横浜、海老名、湘南平塚、新三郷、富士見、磐田、沼津、名古屋みなとアクルス、

愛知東郷、安城、甲子園、和泉、門真、EXPOCITY、堺、福岡)、

ラゾーナ川崎プラザ、ダイバーシティ東京 プラザ

※1 対象クレジット機能付きポイントカード・アプリde支払いQR：

・三井ショッピングパークカード《セゾン》、ラゾーナ川崎プラザカード《セゾン》

・三井ショッピングパークカード《セゾン》LOOP、LOOPゴールド

・東京ミッドタウンカード《セゾン》(券面：シャンパンゴールド)

・東京ドームシティカード《セゾン》 ※2026年6月下旬会員募集開始

・三井ショッピングパークアプリ(アプリde支払い用QR)

※2 対象クレジット機能なしポイントカード・ポイント用QR：

・三井ショッピングパークポイントカード、ラゾーナ川崎プラザポイントカード

・三井のすまいLOOPメンバーズカード、三井のオフィス 三井ショッピングパークポイントカード

・東京ミッドタウンカード

・ポイント用QR(三井ショッピングパークアプリ、メンバーズページ、

三井ショッピングパークポイントLINE公式アカウント、施設ウェブサイト) ※ゲスト会員含む

※詳細は、特設サイト(https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/special/pointup-campaign/)

からご覧いただけます。

「&mall BARGAIN」

ららぽーと公式通販サイト「&mall」にて、2026年6月19日(金)～7月12日(日)までの期間、最大80％オフとなる「&mall BARGAIN」を開催いたします。

ぜひ、おトクなこの機会に「&mall」でお買い物をお楽しみください！

※詳細は、特設サイト(https://mitsui-shopping-park.com/ec/lp/special_sale_260619/)からご覧

いただけます。

※掲載内容は予告なく変更される可能性がございます。 ※画像はすべてイメージです。

三井ショッピングパーク ららぽーとについて

「三井ショッピングパーク ららぽーと」は、全国的に展開している複合型商業施設です。

運 営：三井不動産商業マネジメント株式会社(三井不動産株式会社100％出資)

【ららぽーと全国紹介】

「三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY」

「三井ショッピングパーク ららぽーと柏の葉」

「三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲」

「三井ショッピングパーク ららぽーと立川立飛」

「三井ショッピングパーク ららぽーと横浜」

「三井ショッピングパーク ららぽーと海老名」

「三井ショッピングパーク ららぽーと湘南平塚」

「三井ショッピングパーク ららぽーと新三郷」

「三井ショッピングパーク ららぽーと富士見」

「三井ショッピングパーク ららぽーと磐田」

「三井ショッピングパーク ららぽーと沼津」

「三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルス」

「三井ショッピングパーク ららぽーと愛知東郷」

「三井ショッピングパークららぽーと安城」

「三井ショッピングパーク ららぽーと甲子園」

「三井ショッピングパーク ららぽーと和泉」

「三井ショッピングパーク ららぽーとEXPOCITY」

「三井ショッピングパーク ららぽーと堺」

「三井ショッピングパーク ららぽーと門真」

「三井ショッピングパーク ららぽーと福岡」