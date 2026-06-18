独自のスピーカー振動板素材技術が北日本音響のスピーカーユニット「MS-TAMANEGI」に採用

ヤマハ株式会社

ヤマハ株式会社（以下、当社）で開発したスピーカー振動板の素材技術が、北日本音響株式会社（東京都台東区、以下、北日本音響）が2026年7月に発売予定のスピーカーユニット新製品「MS-TAMANEGI（エムエス・タマネギ）」で採用されました。

北日本音響の新製品スピーカーユニット「MS-TAMANEGI」

北日本音響の新製品スピーカーユニット「MS-TAMANEGI」

当社では、ボトムアップ型の新規事業立ち上げプログラム「Value Amplifier」の一環として、新開発素材の振動板とサラウンド（エッジ）を採用した独自の9cmフルレンジスピーカーユニットで作る自作スピーカーの組立ワークショップを2024年と2025年に開催し、サイズを超えた低域表現とダイナミックレンジが好評を得ました。

そして今回、当社のスピーカーユニット開発を通じて研究を進めてきた振動系素材テクノロジーが、北日本音響の展開するオーディオブランド「MotherAudio」初となるスピーカーユニット新製品「MS-TAMANEGI」で採用されました。「MS-TAMANEGI」は自作スピーカーやDIYオーディオ用途にも適したユニットで、軽量性・高剛性・高応答性というトレードオフの関係にある特性を高次元で両立し、高解像度かつ自然な音再生を実現します。

詳細仕様は以下のリンクよりカタログをご参照ください。

https://motheraudio.com/ms-tamanegi.pdf

販売については、「MotherAudio」オリジナルブランドサイトでお知らせします。

https://www.motheraudio.com/

＜イベントでの展示について＞

6月19日（金）から開催される一般社団法人日本オーディオ協会主催のオーディオ総合イベント「OTOTEN2026」に北日本音響が出展するブース（ガラス棟 7F ラウンジ）で「MS-TAMANEGI」が展示されます。実物をご覧いただきながら、仕様や使用例をぜひ会場でご確認ください。

＜概要＞

・イベント名 ： OTOTEN2026

・会場 ： 東京国際フォーラム（東京都千代田区丸の内3-5-1）

・会期 ： 2026年6月19日(金) ～ 6月21日(日)

・主催 ： 一般社団法人 日本オーディオ協会

・ホームページ： https://www.jas-audio.or.jp/audiofair/