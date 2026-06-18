『熟成和牛ステーキ グリルドエイジング・ビーフ 中目黒店』6月25日（木）にリニューアルオープン

株式会社ベルーナ

株式会社ベルーナ(本社：埼玉県上尾市、代表：安野清) の子会社である株式会社エイジング・ビーフは、『釜元はん米衛 中目黒店』を業態変更し、『熟成和牛ステーキ グリルドエイジング・ビーフ 中目黒店』として2026年6月25日（木）にリニューアルオープンいたします。

エイジング・ビーフ 公式サイト…https://agingbeef.jp/

「グリルドエイジング・ビーフ」4店舗目となる本店舗では、中目黒駅徒歩圏の路面店という立地を活かし、“肩肘張らずに熟成和牛を楽しめるステーキ体験”をテーマとしてオープンいたします。これまで新宿・横浜・淡路町で展開してきた知見を活かしながらも、中目黒店ではカウンター主体の設計を採用。デートや友人との集まり、一人での食事まで、よりカジュアルに、より日常的に熟成和牛を楽しめる店舗を目指しました。

■出店の背景

近年の外食市場では、“高品質でありながら日常的に利用できる体験価値”へのニーズが高まっています。感度の高い飲食店が集積する中目黒エリアにおいても、「しっかり食事を楽しみたい日」と「軽く一杯楽しみたい日」の双方に応えられる、使い勝手の良い飲食店が求められています。こうした市場背景を踏まえ、本店舗ではカウンター越しにステーキを焼き上げるライブ感を取り入れるとともに、2名利用に適した量と価格帯の商品ラインナップを追求。柔らかな照明と温かみのある空間の中で、焼き上がる音や香りを間近に感じながら食事をお楽しみいただけます。

■こだわりのメニュー

ご提供するのは、黒毛和牛の熟成肉を中心としたステーキメニュー。熟成によって旨味を最大限に引き出した和牛を、焼きの技術で丁寧に仕上げます。さらに、ソムリエが厳選したコストパフォーマンスに優れたグラスワインやその他ドリンクも豊富にラインナップ。生産国にとらわれず、ソムリエの目線でセレクトした多彩な一杯とともに、熟成和牛の魅力をより深くお楽しみいただけます。

カジュアルにも本格志向にも、お客様のあらゆるニーズに応じて“ライブ感のあるステーキ体験”をご提供いたします。

■一部メニューのご紹介熟成和牛ステーキ 2,200円（税込）～

黒毛和牛を丁寧に熟成させた旨みが、炭火の香りとともに

凝縮。その日入荷した希少部位をお好みでお選びいただけ

る、グリルドエイジング・ビーフの看板メニューです。

熟成和牛のタルタル ブルスケッタ 1,518円（税込）

数量限定。繊細に刻んだ熟成和牛タルタルをたっぷりと 重ねたブルスケッタ。口に運ぶたびに広がる濃厚な旨み は、ワインとの相性も抜群です。

▲熟成和牛炭焼きハンバーグステーキ1,848円（税込）▲熟成和牛ラグーソースのラザニア1,408円（税込）▲夏野菜とトリッパのアヒージョ1,298円（税込）▲マッシュルームのカルパッチョ 979円（税込）▲ケールとルッコラのサラダ1,078円（税込）▲カスタードプリン 649円（税込）■店舗情報

名称 ：熟成和牛ステーキ グリルドエイジング・ビーフ 中目黒店

所在地 ：東京都目黒区上目黒1-6-5 森ビル 1F

席数 ：36席（カウンター10席 テーブル26席）

営業時間 ：平日 17：00～23：00（L.O. 22：00）

土・日・祝 11：30～23：00（L.O. 22：00）

定休日 ：第2月曜日(祝日の場合は翌火曜日）

公式サイト：https://agingbeef.jp/shop/nakameguro

外観内観■エイジング・ビーフ 店舗一覧

熟成和牛焼肉 Aging Beef

・西日暮里店（東京）

・渋谷店（東京）

・ワテラス神田秋葉原店（東京）

・TOKYO新宿三丁目店（東京）

・神楽坂飯田橋店（東京）

・大宮店（埼玉）

・横浜店（神奈川）

・軽井沢店（長野）

熟成和牛ステーキ Grilled Aging Beef

・TOKYO新宿三丁目店（東京）

・淡路町店（東京）

・横浜店（神奈川）

・中目黒店（東京）※6/25オープン

銀座焼肉 Salon de Aging Beef

・銀座店（東京）

銀座 弥左衛門

・銀座店（東京）

釜元たん米衛

・恵比寿店（東京）

焼肉居酒屋おにやんま

・大宮店（埼玉）

■運営会社概要

会社名：株式会社エイジング・ビーフ

代表：代表取締役 須藤 恭平

所在地：東京都千代田区神田司町2丁目10番

事業内容：熟成黒毛和牛の焼肉、ステーキ、定食、焼肉居酒屋業態の運営

■ベルーナ会社概要

ベルーナグループでは、“お客様の衣食住遊を豊かにする商品やサービスの提供”という経営理念の下、お客様の期待に応え、生活の質を高める価値をご提供してまいります。

会社名 ：株式会社ベルーナ

（コード番号9997 東証プライム市場）

代表 ：代表取締役社長 安野 清

所在地 ：埼玉県上尾市宮元町4番2号

企業サイト：https://www.belluna.co.jp/

事業内容 ：プロパティ・ホテル事業/化粧品健康食品事業

グルメ事業/ナース関連事業/呉服関連事業

アパレル・雑貨事業/その他の事業

データベース活用事業