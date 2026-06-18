伝説の遊園地『グローブワールド』の世界をテーマに！スポンジ・ボブやその仲間たちと一緒に、最高の夏を迎えよう！いま、ここでしか手に入らない特別なアイテムを要チェック！

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー 株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー(東京都新宿区)は、2026年6月26日(金)から7月16日(木)の期間、全国のPLAZAにて、プラザスタイルがマスターライセンスを保有する世界中で人気のニコロデオン・アニメ『SpongeBob(スポンジ・ボブ)』のアイテムが大集結するプロモーション「GLOVE WORLD! The Wacky Ride(グローブワールド！ザ・ワッキー・ライド)」を開催します。店頭での販売に先駆けて、PLAZA オンラインストアでは6月23日(火)10:00より先行販売を実施します。

今年の夏も、スポンジ・ボブの限定アイテムが全国のPLAZAに大・大・大集合！今年のテーマは、ファン待望！スポンジ・ボブやパトリックをはじめ、ビキニタウンの住人たちが愛してやまない“伝説の遊園地”『Glove World(グローブワールド)』！スポンジ・ボブとパトリックがバスに乗って遠出をしてまで遊びに行くあのワクワクの世界観を、多数のアイテムに落とし込みました。

『グローブワールド』のアイコンであるグローブ型の帽子をかぶった、おなじみのキャラクターたちのスペシャルなキーリングや、ジェットコースター型のティッシュケースなど、作中のモチーフをふんだんに取り入れたアイテムが勢ぞろい！遊園地のマスコット『Glovey Glove(グロービーグローブ)』のぬいぐるみも登場。まるで自分もビキニタウンの一員になって、お土産ショップでお買い物をしているかのような、没入感もお楽しみください。

そのほか、遊園地のチケットを再現したぬいぐるみ素材のポーチ型キーリングや、何が出るかわからないワクワクのシークレットアイテム、夏のアウトドアシーンをポップに彩る雑貨類やアパレルグッズまで。細部までこだわりとギミックが詰まった、大人の遊び心をくすぐるラインアップです。

PLAZAでしか手に入らない限定アイテムも多数。ここでしか出会えない、特別なスポンジ・ボブコレクションをお見逃しなく。

GLOVE WORLD! The Wacky Ride

期間：2026年6月26日(金) ~ 7月16日(木)

プロモーション特設ページ (※6月26日(金)公開予定)：

https://www.plazastyle.com/contents/spongebob2026/

PLAZA オンラインストア限定プレゼント

【6月23日(火)10:00スタート！】

「SpongeBobデザイン マルチトレー(非売品)」

PLAZA オンラインストアにて、5,500円(税込)以上お買い上げのPLAZA PASS 本会員の方に、先着でプレゼント！詳細は、6月23日(火)公開の下記キャンペーンページをご確認ください。

●キャンペーンお知らせページ： https://www.plazastyle.com/shop/e/eSB20260623/

※1件のご注文につき1点プレゼントします。

※複数のご注文の合算や、ご注文完了後の適用はできません。

※数量限定、なくなり次第終了です。

※お支払い方法を選択する画面までにプレゼント内容が表示されなければ、予定数量に達しているか、条件を満たしていないおそれがあります。

全国のPLAZA(店舗)限定プレゼント

【6月26日(金)スタート！】

「SpongeBobデザイン スーベニアキーホルダー(非売品)」

全国のPLAZAにて、4,000円(税込)以上お買い上げのPLAZA PASS 本会員の方に先着でプレゼント！

※1会計につき1点プレゼントします。

※数量限定、なくなり次第終了です。

※PLAZA 岡山一番街店、PLAZA NEWSSTAND 赤坂店、

PLAZA OUTLET(全店舗)、PLAZA オンラインストアは対象外です。

●限定ショッピングバッグ登場！

全国のPLAZA(店舗)：6月26日(金)～

PLAZA オンラインストア：6月23日(火)10:00～

『SpongeBob』デザインの限定ショッピングバッグが登場。なくなり次第終了なので、お見逃しなく！

※ショッピングバッグは有料(1枚20円(税込))です。

※商品の購入点数と同数を上限とさせていただきます。

※数量限定、なくなり次第終了です。

※一部店舗は対象外です。

PLAZA限定アイテム(一部)

マスコットキーリング スポンジ・ボブ/パトリック 各2,530円、ゲイリー 1,980円

マスコットキーリング 4種 各2,420円

ダイカットポーチ Tシャツ/チケット 各1,650円

帽子型マスコットキーリング 1,430円

Glovey Glove ぬいぐるみ 2,530円

グローブ型ぬいぐるみサコッシュ 2,530円

ブランケットインクッション 4,620円

ジェットコースター型 ティッシュケース 3,520円

ヘアターバン 5種 各2,750円

ペアキーリング 2種 各1,650円

シークレット メタルチャーム 825円

シークレット刺繍缶バッジ 770円

ポーチ付きエコバッグ 2,750円

パッカブルトート 3,960円

ピクニックマット 2,970円

SKINNY DIP モバイルグッズ 各2,420~4,400円

キャップ 2種 各3,960円

コットン Tシャツ 4種 各4,290円

速乾素材 シャツ 2種 各4,950円、ショートパンツ 2種 各4,290円

JEMORGAN ルームウェア 3点セット 2種 各7,480円

PLAZA オンラインストア限定アイテム

額装アート 2種 各4,620円

コットン Tシャツ 2種 各4,290円

※価格は税込価格です。

※画像はイメージです。

※一部店舗では発売日が異なる場合があります。また、取扱いアイテムは店舗により異なる場合があります。

※本プロモーションは、PLAZA 岡山一番街店、PLAZA NEWSSTAND 赤坂店、PLAZA OUTLET(全店舗)では開催いたしません。

※本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。

※画像を使用される場合は下記コピーライトを表記してください。

(C) 2026 Viacom. SpongeBob SquarePants created by Stephen Hillenburg.