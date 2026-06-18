カードファイト!! ヴァンガードよりタイトルスタートデッキ「イナズマイレブン 南雲原中/雷門中クロニクル」が6月19日(金)発売！

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株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、6月19日(金)にタイトルスタートデッキ「イナズマイレブン 南雲原中」、「イナズマイレブン 雷門中クロニクル」を発売することをお知らせいたします。




■「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード」コラボのスタートデッキ2種が登場！

「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード」のストーリーモードとクロニクルモードをイメージしたタイトルスタートデッキ2種が登場！


このデッキだけでヴァンガードが始められるスタートデッキ2種が登場！


さらに、同日発売のブースターパック「虚影襲雷」にも南雲原中、雷門中クロニクルデッキを強化するカードを収録！




■ヴァンガードの世界でも必殺技を炸裂させろ！

イナズマイレブン専用の外部デッキ「必殺技デッキ」が登場！


16枚まで好きな必殺技カードを入れることができる！


ヴァンガードの世界でも必殺技を炸裂させろ！




■特別なパラレルカードが登場！

タイトルスタートデッキ「イナズマイレブン 南雲原中/雷門中クロニクル」




■ファイトをさらに楽しくおしゃれに楽しむ関連商品が登場！

「大切なカードたちを大事に長く、オシャレに使いたい…」そんな声にお応えした、ブシロード特製のカードサプライが登場。デッキをかっこよくグレードアップ！



【製品情報】 6月19日(金)発売


・ブシロードデッキホルダーコレクション V3　Vol.1222 Vol.1257 『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』希望小売価格：847円(税込)



・ブシロード ラバーマットコレクション V2 Vol.2060 『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』希望小売価格：3,300円(税込)



・ブシロードスリーブコレクション ミニ　Vol.857 『イナズマイレブン 南雲原中』希望小売価格：924円(税込)


・ブシロードスリーブコレクション ミニ　Vol.858 『イナズマイレブン 雷門中クロニクル』希望小売価格：924円(税込)


・ブシロードスリーブコレクション ミニ　Vol.859 『イナズマイレブン 歴代主人公集合』希望小売価格：924円(税込)




■商品情報

【商品名】


【VG-DZ-SS17】スペシャルシリーズ タイトルスタートデッキ「イナズマイレブン 南雲原中」



【希望小売価格】


1,650円(税込)



【収録国家】


イナズマイレブン



【セット内容】


・構築済みデッキ…1個(55枚)


・プレイシート…1枚


・ヴァンガードの遊び方…1枚


・エネルギーカウンター…1枚


・ファイターズコイン…1シート



▼商品詳細はこちら


https://cf-vanguard.com/products/trial/dz-ss16/


■商品情報

【商品名】


【VG-DZ-SS18】スペシャルシリーズ タイトルスタートデッキ「イナズマイレブン 雷門中クロニクル」



【希望小売価格】


1,650円(税込)



【収録国家】


イナズマイレブン



【セット内容】


・構築済みデッキ…1個(55枚)


・プレイシート…1枚


・ヴァンガードの遊び方…1枚


・エネルギーカウンター…1枚


・ファイターズコイン…1シート



▼商品詳細はこちら


https://cf-vanguard.com/products/trial/dz-ss17/


■カードファイト!! ヴァンガードとは



ブシロードのトレーディングカードゲーム「カードファイト!! ヴァンガード」。現在も放送中のTVアニメシリーズは2011年1月からスタート。トレーディングカードとアニメを中心に、コミックや映画、コンソールゲーム、舞台、イベント、他企業とのコラボレーションなど、様々なメディアで展開しているタイトルです。2011年3月の発売から、わずか1年でトレーディングカード市場3位を獲得し、マルチメディアミックス展開により、シリーズ累計20億枚を突破しました。英語版、簡体字版、韓国語版を含め、60の国や地域で販売され現在も世界中にプレイヤーを増やし続けています。



「カードファイト!! ヴァンガード」公式ポータルサイト：https://cf-vanguard.com


TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez 幻真星戦編」公式サイト：https://anime.cf-vanguard.com/vgd/


「カードファイト!! ヴァンガード」公式X：https://x.com/cfvanguard_PR


「カードファイト!! ヴァンガード」公式TikTok：https://www.tiktok.com/@cfvanguard


「カードファイト!! ヴァンガード ディアデイズ2」公式サイト：https://vgdd2.cf-vanguard.com/


YouTube「ヴァンガードチャンネル」：https://www.youtube.com/user/VanguardCH



※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。


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