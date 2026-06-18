カードファイト!! ヴァンガードよりタイトルスタートデッキ「イナズマイレブン 南雲原中/雷門中クロニクル」が6月19日(金)発売！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、6月19日(金)にタイトルスタートデッキ「イナズマイレブン 南雲原中」、「イナズマイレブン 雷門中クロニクル」を発売することをお知らせいたします。

■「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード」コラボのスタートデッキ2種が登場！

「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード」のストーリーモードとクロニクルモードをイメージしたタイトルスタートデッキ2種が登場！

このデッキだけでヴァンガードが始められるスタートデッキ2種が登場！

さらに、同日発売のブースターパック「虚影襲雷」にも南雲原中、雷門中クロニクルデッキを強化するカードを収録！

■ヴァンガードの世界でも必殺技を炸裂させろ！

イナズマイレブン専用の外部デッキ「必殺技デッキ」が登場！

16枚まで好きな必殺技カードを入れることができる！

ヴァンガードの世界でも必殺技を炸裂させろ！

■特別なパラレルカードが登場！

タイトルスタートデッキ「イナズマイレブン 南雲原中/雷門中クロニクル」

■ファイトをさらに楽しくおしゃれに楽しむ関連商品が登場！

「大切なカードたちを大事に長く、オシャレに使いたい…」そんな声にお応えした、ブシロード特製のカードサプライが登場。デッキをかっこよくグレードアップ！

【製品情報】 6月19日(金)発売

・ブシロードデッキホルダーコレクション V3 Vol.1222 Vol.1257 『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』希望小売価格：847円(税込)

・ブシロード ラバーマットコレクション V2 Vol.2060 『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』希望小売価格：3,300円(税込)

・ブシロードスリーブコレクション ミニ Vol.857 『イナズマイレブン 南雲原中』希望小売価格：924円(税込)

・ブシロードスリーブコレクション ミニ Vol.858 『イナズマイレブン 雷門中クロニクル』希望小売価格：924円(税込)

・ブシロードスリーブコレクション ミニ Vol.859 『イナズマイレブン 歴代主人公集合』希望小売価格：924円(税込)

■商品情報

【商品名】

【VG-DZ-SS17】スペシャルシリーズ タイトルスタートデッキ「イナズマイレブン 南雲原中」

【希望小売価格】

1,650円(税込)

【収録国家】

イナズマイレブン

【セット内容】

・構築済みデッキ…1個(55枚)

・プレイシート…1枚

・ヴァンガードの遊び方…1枚

・エネルギーカウンター…1枚

・ファイターズコイン…1シート

▼商品詳細はこちら

https://cf-vanguard.com/products/trial/dz-ss16/

■商品情報

【商品名】

【VG-DZ-SS18】スペシャルシリーズ タイトルスタートデッキ「イナズマイレブン 雷門中クロニクル」

【希望小売価格】

1,650円(税込)

【収録国家】

イナズマイレブン

【セット内容】

・構築済みデッキ…1個(55枚)

・プレイシート…1枚

・ヴァンガードの遊び方…1枚

・エネルギーカウンター…1枚

・ファイターズコイン…1シート

▼商品詳細はこちら

https://cf-vanguard.com/products/trial/dz-ss17/

■カードファイト!! ヴァンガードとは

ブシロードのトレーディングカードゲーム「カードファイト!! ヴァンガード」。現在も放送中のTVアニメシリーズは2011年1月からスタート。トレーディングカードとアニメを中心に、コミックや映画、コンソールゲーム、舞台、イベント、他企業とのコラボレーションなど、様々なメディアで展開しているタイトルです。2011年3月の発売から、わずか1年でトレーディングカード市場3位を獲得し、マルチメディアミックス展開により、シリーズ累計20億枚を突破しました。英語版、簡体字版、韓国語版を含め、60の国や地域で販売され現在も世界中にプレイヤーを増やし続けています。

「カードファイト!! ヴァンガード」公式ポータルサイト：https://cf-vanguard.com

TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez 幻真星戦編」公式サイト：https://anime.cf-vanguard.com/vgd/

「カードファイト!! ヴァンガード」公式X：https://x.com/cfvanguard_PR

「カードファイト!! ヴァンガード」公式TikTok：https://www.tiktok.com/@cfvanguard

「カードファイト!! ヴァンガード ディアデイズ2」公式サイト：https://vgdd2.cf-vanguard.com/

YouTube「ヴァンガードチャンネル」：https://www.youtube.com/user/VanguardCH

※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

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