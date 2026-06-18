カードファイト!! ヴァンガードよりタイトルスタートデッキ「イナズマイレブン 南雲原中/雷門中クロニクル」が6月19日(金)発売！
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、6月19日(金)にタイトルスタートデッキ「イナズマイレブン 南雲原中」、「イナズマイレブン 雷門中クロニクル」を発売することをお知らせいたします。
■「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード」コラボのスタートデッキ2種が登場！
「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード」のストーリーモードとクロニクルモードをイメージしたタイトルスタートデッキ2種が登場！
このデッキだけでヴァンガードが始められるスタートデッキ2種が登場！
さらに、同日発売のブースターパック「虚影襲雷」にも南雲原中、雷門中クロニクルデッキを強化するカードを収録！
■ヴァンガードの世界でも必殺技を炸裂させろ！
イナズマイレブン専用の外部デッキ「必殺技デッキ」が登場！
16枚まで好きな必殺技カードを入れることができる！
ヴァンガードの世界でも必殺技を炸裂させろ！
■特別なパラレルカードが登場！
タイトルスタートデッキ「イナズマイレブン 南雲原中/雷門中クロニクル」
■ファイトをさらに楽しくおしゃれに楽しむ関連商品が登場！
「大切なカードたちを大事に長く、オシャレに使いたい…」そんな声にお応えした、ブシロード特製のカードサプライが登場。デッキをかっこよくグレードアップ！
【製品情報】 6月19日(金)発売
・ブシロードデッキホルダーコレクション V3 Vol.1222 Vol.1257 『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』希望小売価格：847円(税込)
・ブシロード ラバーマットコレクション V2 Vol.2060 『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』希望小売価格：3,300円(税込)
・ブシロードスリーブコレクション ミニ Vol.857 『イナズマイレブン 南雲原中』希望小売価格：924円(税込)
・ブシロードスリーブコレクション ミニ Vol.858 『イナズマイレブン 雷門中クロニクル』希望小売価格：924円(税込)
・ブシロードスリーブコレクション ミニ Vol.859 『イナズマイレブン 歴代主人公集合』希望小売価格：924円(税込)
■商品情報
【商品名】
【VG-DZ-SS17】スペシャルシリーズ タイトルスタートデッキ「イナズマイレブン 南雲原中」
【希望小売価格】
1,650円(税込)
【収録国家】
イナズマイレブン
【セット内容】
・構築済みデッキ…1個(55枚)
・プレイシート…1枚
・ヴァンガードの遊び方…1枚
・エネルギーカウンター…1枚
・ファイターズコイン…1シート
▼商品詳細はこちら
https://cf-vanguard.com/products/trial/dz-ss16/
■商品情報
【商品名】
【VG-DZ-SS18】スペシャルシリーズ タイトルスタートデッキ「イナズマイレブン 雷門中クロニクル」
【希望小売価格】
1,650円(税込)
【収録国家】
イナズマイレブン
【セット内容】
・構築済みデッキ…1個(55枚)
・プレイシート…1枚
・ヴァンガードの遊び方…1枚
・エネルギーカウンター…1枚
・ファイターズコイン…1シート
▼商品詳細はこちら
https://cf-vanguard.com/products/trial/dz-ss17/
■カードファイト!! ヴァンガードとは
ブシロードのトレーディングカードゲーム「カードファイト!! ヴァンガード」。現在も放送中のTVアニメシリーズは2011年1月からスタート。トレーディングカードとアニメを中心に、コミックや映画、コンソールゲーム、舞台、イベント、他企業とのコラボレーションなど、様々なメディアで展開しているタイトルです。2011年3月の発売から、わずか1年でトレーディングカード市場3位を獲得し、マルチメディアミックス展開により、シリーズ累計20億枚を突破しました。英語版、簡体字版、韓国語版を含め、60の国や地域で販売され現在も世界中にプレイヤーを増やし続けています。
「カードファイト!! ヴァンガード」公式ポータルサイト：https://cf-vanguard.com
TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez 幻真星戦編」公式サイト：https://anime.cf-vanguard.com/vgd/
「カードファイト!! ヴァンガード」公式X：https://x.com/cfvanguard_PR
「カードファイト!! ヴァンガード」公式TikTok：https://www.tiktok.com/@cfvanguard
「カードファイト!! ヴァンガード ディアデイズ2」公式サイト：https://vgdd2.cf-vanguard.com/
YouTube「ヴァンガードチャンネル」：https://www.youtube.com/user/VanguardCH
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