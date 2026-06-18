カスタムサラダ専門店 クリスプサラダワークス「松下IMPビル店」を6月30日（火）にオープン！

株式会社CRISP

株式会社CRISP（本社：東京都港区、代表取締役：宮野浩史）は、61店舗目となる「クリスプサラダワークス 松下IMPビル店」を2026年6月30日（火）にオープンします 。



「松下IMPビル店」は、大阪メトロ長堀鶴見緑地線「大阪ビジネスパーク駅」から徒歩1分、JR大阪環状線・東西線および京阪本線「京橋駅」からも徒歩圏内の「松下IMPビル」3階に誕生します。

大阪ビジネスパークは、多くの大手企業が拠点を置く関西有数のオフィス街でありながら、近隣には大阪城公園などもあり、休日のお出かけスポットとしての魅力も高まっています。施設内や近隣で忙しく働くオフィスワーカーのランチ需要はもちろん、周辺を訪れる多くの方々に、アプリでの事前注文によるスピーディーな食の体験と共に、ヘルシーで美味しく、その日の気分に合わせて自由にカスタマイズできるサラダという選択肢をお届けします。

・店舗名 クリスプサラダワークス 松下IMPビル店

・オープン日 2026年6月30日（火）

・住所 大阪府大阪市中央区城見1-3-7 松下IMPビル 3F

・客席 8席

・営業時間 平日・土日祝 11:00-21:00

・URL crisp.co.jp(https://crisp.co.jp/)

オープンを記念して、松下IMPビル店限定クーポンを配布

【松下IMPビル店オープン記念クーポン】

最大2,000円（400円×最大5回分）OFF

１. 松下IMPビル店限定クーポン（400円OFF×2回分）

・コード helloimp

・利用期限 2026年6月30日（火）- 7月31日（金）

・利用回数 期間内に2回利用可能

・利用条件 松下IMPビル店限定

キッズサラダ・サイド・ドリンク利用不可



２. 初回アプリダウンロードクーポン（400円OFF×3回分）

・利用回数 3回利用可能

・利用条件 初めてアプリをダウンロードした方限定

全店舗で利用可能

キッズサラダ・サイド・ドリンク利用不可

※こちらのクーポンは期間延長または早期終了する場合があります。

クリスプサラダワークス crisp.co.jp(https://crisp.co.jp/)

2014年に東京で創業したクリスプサラダワークスは、「熱狂的なファンをつくる」というミッションのもと、おいしくてお腹いっぱいになる高品質なサラダを提供するカスタムサラダ専門レストランです。

現在は、東京/神奈川/大阪に60店舗を展開し、年間190万食以上提供するカスタムサラダのリーディングブランドです。