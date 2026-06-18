メガネブランド「Zoff」が6月グランドオープンの「イオン八王子滝山」に出店！

株式会社インターメスティック

メガネブランド「Zoff（ゾフ）」は、2026年6月26日（金）東京都八王子市に新規オープンする商業施設「イオン八王子滝山」に、「Zoff イオン八王子滝山店」をオープンします。

地域の新たなにぎわいの場「イオン八王子滝山」にオープン！

「Zoff イオン八王子滝山店」は、東京都八王子市に2026年6月26日（金）グランドオープンする商業施設「イオン八王子滝山」にオープンします。「イオン八王子滝山」は、豊かな時間を体現し、共感した人が集い賑わう場”をコンセプトとした複合商業施設です。

商品は約1000本を超えるアイウェアを常に取り揃え、ファミリー層を中心に幅広い世代のお客様に向けたバリエーション豊かな商品ラインアップを展開します。内装は「Zoff」のブランドカラーであるゾフブルーと白を基調にシンプルに仕上げ、ブランド戦略「Eye Performance」に基づき、「Laboratory」をテーマにしたデザインを採用。メガネの新たな価値創造を目指し、進化し続ける姿勢を表現しています。

店内はゆとりのある空間設計に加え、お子さまが座ってお待ちいただけるキッズスペースを設置しており、お子さま連れのお客様にも快適にお買い物をお楽しみいただけます。またペットをカートに入れた状態でのご入店も可能です。さらに、自動検眼機や順番待ち管理システム、案内モニターを導入することで、待ち時間を短縮しスムーズで快適なお買い物体験を実現します。

同施設には屋外広場やバーベキュースペース、ドッグランが併設されており、屋外で過ごす機会の多い環境に対応する商品として、サングラスの展開も充実させています。当店では約300種類のサングラスを取り揃え、ファッション用途から紫外線対策まで、来店されるお客さまの多様なニーズに応じた商品提案を行います。

「Zoff イオン八王子滝山店」は、地域のみなさまの日常に寄り添う店舗として、幅広いお客さまにご利用いただける売場づくりとサービスの提供を通じて、快適な購買体験を提案してまいります。

店舗詳細

店舗名：Zoff イオン八王子滝山店

オープン日：2026年6月26日（金）

所在地：〒192-0011東京都八王子市滝山町1-884イオン八王子滝山 1F

営業時間：10:00～19:00

｜お問い合わせ

一般のお客様 ｜ゾフ カスタマーサポート Tel.0120-013-883（平日11時～18時）