povo、「いつものトッピング」のラインアップを刷新、月110GB・3,270円でpovo最大容量の1年間トッピングを追加

KDDI Digital Life株式会社

KDDI、沖縄セルラー、KDDI Digital Lifeは2026年6月19日以降順次、期間を限定せずいつでもご購入いただける「いつものトッピング」のラインアップを刷新します。

新たに、月110GBを3,270円で利用できる1年間トッピング「1.32TB(365日間)」をラインアップに追加します。メイン回線としての利用にも十分な、povo2.0として最大容量のトッピングです。あわせて、「1.32TB(365日間)」に「Amazonプライム(1年間)」がセットになったトッピングも追加します。

また、月額制で毎月0.5GBを600円で利用できるサブスクトッピング「【サブスク】データ追加0.5GB/月」も追加します。毎月自動で購入されるため、都度トッピングを購入いただかなくても利用でき、もしもの備えとしても活用しやすいトッピングです。

なお、現在提供中の「60GB(90日間)」「150GB(180日間)」「300GB(90日間)」は、2026年7月31日をもって販売を終了します。

povo2.0は、基本料0円でデータ容量と利用期間を組み合わせられる柔軟性、Opensignal社の通信体感分析結果で4連覇を達成(注1)したau回線を利用できる(注2)点が特徴です。これからも快適なネットワーク環境のもと、お客さまの多様なニーズにお応えするため、トッピングやサービスを継続的に見直し、お客さま一人ひとりに寄り添った通信サービスの提供に取り組んでいきます。

■「いつものトッピング」ラインアップ刷新について

１．追加するトッピング

（１）1.32TB(365日間)

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/128076/table/243_1_9dff95892dbde5c613ffeab28c663a9f.jpg?v=202606180551 ]

（２）1.32TB(365日間) +Amazonプライム(1年間)

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/128076/table/243_2_2760fc4d37c43c5694b5996e54bc7fec.jpg?v=202606180551 ]

（３）【サブスク】データ追加0.5GB

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/128076/table/243_3_6daa54a1da5525f8aef03e32bc8bb08b.jpg?v=202606180551 ]

２．終了するトッピング

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/128076/table/243_4_e6aa6e22be39cc1e286a54bb3caae855.jpg?v=202606180551 ]

提供中のトッピング一覧はこちら(https://povo.jp/topping-list/)

(注1) Opensignalアワード-日本： モバイル・ネットワーク体感レポート 2026年4月(国内主要MNO4社比較)において、auはつながる体感No.1を獲得しています、受賞対象はauブランド。povoはau回線を用いており、ご契約プランによる通信制限（データ容量超過時など）を除き、auと同じ通信仕様。

(注2) povoはau 5G Fast Lane、5G SAには非対応。(2026年6月18日時点）

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