チーズたっぷり “ダブルチーズムース” の極上スイーツ！桃 × ヨーグルトの “フロマージュタルト” が登場

株式会社BAKE

株式会社BAKE（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：笠井 英一）が運営するチーズ菓子専門店「BAKE CHEESE TART」は、夏の新商品として「フロマージュタルト6P BOX ＜桃＞」を、2026年7月1日（水）より、公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE」にて発売いたします。

ふんわり、ひんやり。チーズのコクを楽しむ夏スイーツ！

桃とヨーグルトの爽やかな味わいを楽しむ、フロマージュタルトが登場！

ひんやりとした甘さが恋しくなる季節。みずみずしい果実の味わいが心地よい夏に、桃とヨーグルトを使った爽やかな味わいのフロマージュタルトが登場します。2種のチーズムースを重ねた “ダブルチーズムース” 仕立てで、チーズのほどよいコクを感じながらも、暑い季節にも軽やかに楽しめる味わいに仕上げました。冷蔵庫で約6時間解凍すると、ふんわりなめらかな口どけに。凍ったままお召し上がりいただくと、ひんやりとしたアイスケーキのような食感もお楽しみいただけます。夏のティータイムにもぴったりな、季節限定の味わいをお楽しみください。

商品概要

● フロマージュタルト6P BOX ＜桃＞

桃とヨーグルトの爽やかな2層仕立てのフロマージュタルトです。夏にぴったりな爽やかな味わいが特徴の桃ヨーグルトチーズムースの上に、ふんわり軽やかな白桃チーズムースを重ねました。仕上げにほんのりピンク色のラズベリーパウダーをトッピングし、見た目も桃の果実をイメージして華やかに表現しました。桃の香りと味わいがやさしく広がる夏におすすめの商品です。

価格 ：2,800円（税込）/ 1箱

販売店舗 ：公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE(https://bake-the-online.com/products/bake-cheese-tart-fromage-peach6p-box)」

販売期間 ：2026年7月1日（水）～2026年9月30日（水）

※なくなり次第終了となります。

北海道生まれのチーズ菓子専門店「BAKE CHEESE TART」とは

ブランド誕生11年目を節目に、チーズタルト専門店という枠を超え、チーズ菓子の専門店へとアップデートした「BAKE CHEESE TART」。その時々の気分に寄り添った、さまざまなカタチのチーズ菓子を展開いたします。「Cheese Metamorphose ひと目惚れを、何度でも。」を掲げ、変化し続けるチーズ菓子を通して、心に残る感動体験をお届けいたします。

会社概要

・名 称：株式会社BAKE（べイク） 英語表記：BAKE INC.

・創 業：2013年4月

・代表者：代表取締役社長 CEO 笠井 英一

・所在地：〒108-0071 東京都港区白金台3-19-1 興和白金台ビル6F

・企業情報：https://bake-jp.com/

・事業内容：

1）菓子の製造・販売

2）ECサイト「BAKE the ONLINE」の運営

3）WEBメディア「THE BAKE MAGAZINE」「CAKE.TOKYO」 の運営

・展開する主要菓子ブランド

北海道生まれのチーズ菓子専門店「BAKE CHEESE TART」（https://cheesetart.com）

シュークリーム専門店「クロッカンシュー ザクザク」（http://zakuzaku.co.jp）

焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」（http://ringo-applepie.com）

バターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」（https://buttersand.com）

架空のパティスリー「しろいし洋菓子店」（https://shiroishi-yougashiten.com/)

ナッツ菓子専門店「caica」（https://caica-nuts.com/）

米菓の新境地「トーキョー煎餅」（https://senbei.tokyo/）

滴る雫の紅茶菓子「TeaDrop.」（http://tea-drop.com）

ひとくちのコーヒー体験「A Bite Coffee」