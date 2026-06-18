チーズたっぷり “ダブルチーズムース” の極上スイーツ！桃 × ヨーグルトの “フロマージュタルト” が登場

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株式会社BAKE

　株式会社BAKE（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：笠井 英一）が運営するチーズ菓子専門店「BAKE CHEESE TART」は、夏の新商品として「フロマージュタルト6P BOX ＜桃＞」を、2026年7月1日（水）より、公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE」にて発売いたします。





ふんわり、ひんやり。チーズのコクを楽しむ夏スイーツ！


桃とヨーグルトの爽やかな味わいを楽しむ、フロマージュタルトが登場！


　ひんやりとした甘さが恋しくなる季節。みずみずしい果実の味わいが心地よい夏に、桃とヨーグルトを使った爽やかな味わいのフロマージュタルトが登場します。2種のチーズムースを重ねた “ダブルチーズムース” 仕立てで、チーズのほどよいコクを感じながらも、暑い季節にも軽やかに楽しめる味わいに仕上げました。冷蔵庫で約6時間解凍すると、ふんわりなめらかな口どけに。凍ったままお召し上がりいただくと、ひんやりとしたアイスケーキのような食感もお楽しみいただけます。夏のティータイムにもぴったりな、季節限定の味わいをお楽しみください。


商品概要

● フロマージュタルト6P BOX ＜桃＞




桃とヨーグルトの爽やかな2層仕立てのフロマージュタルトです。夏にぴったりな爽やかな味わいが特徴の桃ヨーグルトチーズムースの上に、ふんわり軽やかな白桃チーズムースを重ねました。仕上げにほんのりピンク色のラズベリーパウダーをトッピングし、見た目も桃の果実をイメージして華やかに表現しました。桃の香りと味わいがやさしく広がる夏におすすめの商品です。



価格　　 ：2,800円（税込）/ 1箱


販売店舗 ：公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE(https://bake-the-online.com/products/bake-cheese-tart-fromage-peach6p-box)」


販売期間 ：2026年7月1日（水）～2026年9月30日（水）


　　　　　※なくなり次第終了となります。


北海道生まれのチーズ菓子専門店「BAKE CHEESE TART」とは

　ブランド誕生11年目を節目に、チーズタルト専門店という枠を超え、チーズ菓子の専門店へとアップデートした「BAKE CHEESE TART」。その時々の気分に寄り添った、さまざまなカタチのチーズ菓子を展開いたします。「Cheese Metamorphose ひと目惚れを、何度でも。」を掲げ、変化し続けるチーズ菓子を通して、心に残る感動体験をお届けいたします。


会社概要

・名　称：株式会社BAKE（べイク）　英語表記：BAKE INC.


・創　業：2013年4月


・代表者：代表取締役社長 CEO　笠井 英一


・所在地：〒108-0071 東京都港区白金台3-19-1 興和白金台ビル6F


・企業情報：https://bake-jp.com/


・事業内容：


　1）菓子の製造・販売


　2）ECサイト「BAKE the ONLINE」の運営


　3）WEBメディア「THE BAKE MAGAZINE」「CAKE.TOKYO」　の運営　　　　　　　　　


　・展開する主要菓子ブランド


　　北海道生まれのチーズ菓子専門店「BAKE CHEESE TART」（https://cheesetart.com）


　 シュークリーム専門店「クロッカンシュー ザクザク」（http://zakuzaku.co.jp）


　　焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」（http://ringo-applepie.com）


　　バターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」（https://buttersand.com）


　　架空のパティスリー「しろいし洋菓子店」（https://shiroishi-yougashiten.com/)


　　ナッツ菓子専門店「caica」（https://caica-nuts.com/）


　　米菓の新境地「トーキョー煎餅」（https://senbei.tokyo/）


　　滴る雫の紅茶菓子「TeaDrop.」（http://tea-drop.com）


　 ひとくちのコーヒー体験「A Bite Coffee」