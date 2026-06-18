チーズたっぷり “ダブルチーズムース” の極上スイーツ！桃 × ヨーグルトの “フロマージュタルト” が登場
株式会社BAKE（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：笠井 英一）が運営するチーズ菓子専門店「BAKE CHEESE TART」は、夏の新商品として「フロマージュタルト6P BOX ＜桃＞」を、2026年7月1日（水）より、公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE」にて発売いたします。
ふんわり、ひんやり。チーズのコクを楽しむ夏スイーツ！
桃とヨーグルトの爽やかな味わいを楽しむ、フロマージュタルトが登場！
ひんやりとした甘さが恋しくなる季節。みずみずしい果実の味わいが心地よい夏に、桃とヨーグルトを使った爽やかな味わいのフロマージュタルトが登場します。2種のチーズムースを重ねた “ダブルチーズムース” 仕立てで、チーズのほどよいコクを感じながらも、暑い季節にも軽やかに楽しめる味わいに仕上げました。冷蔵庫で約6時間解凍すると、ふんわりなめらかな口どけに。凍ったままお召し上がりいただくと、ひんやりとしたアイスケーキのような食感もお楽しみいただけます。夏のティータイムにもぴったりな、季節限定の味わいをお楽しみください。
商品概要
● フロマージュタルト6P BOX ＜桃＞
桃とヨーグルトの爽やかな2層仕立てのフロマージュタルトです。夏にぴったりな爽やかな味わいが特徴の桃ヨーグルトチーズムースの上に、ふんわり軽やかな白桃チーズムースを重ねました。仕上げにほんのりピンク色のラズベリーパウダーをトッピングし、見た目も桃の果実をイメージして華やかに表現しました。桃の香りと味わいがやさしく広がる夏におすすめの商品です。
価格 ：2,800円（税込）/ 1箱
販売店舗 ：公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE(https://bake-the-online.com/products/bake-cheese-tart-fromage-peach6p-box)」
販売期間 ：2026年7月1日（水）～2026年9月30日（水）
※なくなり次第終了となります。
北海道生まれのチーズ菓子専門店「BAKE CHEESE TART」とは
ブランド誕生11年目を節目に、チーズタルト専門店という枠を超え、チーズ菓子の専門店へとアップデートした「BAKE CHEESE TART」。その時々の気分に寄り添った、さまざまなカタチのチーズ菓子を展開いたします。「Cheese Metamorphose ひと目惚れを、何度でも。」を掲げ、変化し続けるチーズ菓子を通して、心に残る感動体験をお届けいたします。
会社概要
・名 称：株式会社BAKE（べイク） 英語表記：BAKE INC.
・創 業：2013年4月
・代表者：代表取締役社長 CEO 笠井 英一
・所在地：〒108-0071 東京都港区白金台3-19-1 興和白金台ビル6F
・企業情報：https://bake-jp.com/
・事業内容：
1）菓子の製造・販売
2）ECサイト「BAKE the ONLINE」の運営
3）WEBメディア「THE BAKE MAGAZINE」「CAKE.TOKYO」 の運営
・展開する主要菓子ブランド
北海道生まれのチーズ菓子専門店「BAKE CHEESE TART」（https://cheesetart.com）
シュークリーム専門店「クロッカンシュー ザクザク」（http://zakuzaku.co.jp）
焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」（http://ringo-applepie.com）
バターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」（https://buttersand.com）
架空のパティスリー「しろいし洋菓子店」（https://shiroishi-yougashiten.com/)
ナッツ菓子専門店「caica」（https://caica-nuts.com/）
米菓の新境地「トーキョー煎餅」（https://senbei.tokyo/）
滴る雫の紅茶菓子「TeaDrop.」（http://tea-drop.com）
ひとくちのコーヒー体験「A Bite Coffee」