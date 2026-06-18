″知る″ を楽しむアパレル・雑貨ブランド「QurioS」にキッズラインが登場！　人気のTシャツ4種類にキッズサイズが追加されました

株式会社baton

株式会社baton（東京都品川区、代表取締役 衣川洋佑）が運営する通販サイト「QurioStore」（ https://quriostore.com/ ）は、展開するアパレル・雑貨ブランド「QurioS」にキッズライン「QurioS Kids」を追加し、2026年6月17日（水）よりキッズサイズの取り扱いを開始しました。

「QurioStore」は、「好奇心で日常を彩る」をテーマに、アカデミックなモチーフを取り入れたアパレル・雑貨ブランド「QurioS-キュリオス-」を展開する通販サイトです。

これまでは主に学生・大人向けのサイズ展開や商品をご用意しておりましたが、今回、人気のTシャツ4種類にキッズサイズ（110cm、130cm）を追加し、キッズライン「QurioS Kids」の展開をスタートしました。

「QurioS Kids」では、遊ぶように学ぶ暮らしのきっかけになることを願い、ふだん使いできるデザインのなかに、学びのモチーフを取り入れています。親子でのお揃いコーデや、お子さまへのプレゼントなど、さまざまなシーンで「QurioS Kids」のアイテムをお楽しみいただけますと幸いです。

商品ラインナップはこちら！ :https://quriostore.com/collections/qurios-kids公式Instagramもオープン！ :https://www.instagram.com/qurioskids/

商品情報（全4種）

"おいしい化学" Tシャツ【キッズ】

食べ物と化学のモチーフをポップなイラストにしたTシャツです。夏らしい色使いのアイテムで、食べ物の美味しさにまつわる身近な化学を楽しみましょう！

・商品ページ：https://quriostore.com/products/tasty-chemistry-tshirt-kids

・サイズ（着丈/身幅/肩幅/袖丈）

110cm：44/33/30/13（単位:cm）

※130cmサイズを7月中旬に追加予定です。

・素材：綿 100％

レモネード×クエン酸

爽やかなレモネードと、レモンに含まれるクエン酸の構造式をデザイン。

バニラアイス×バニリン

甘い香りが漂ってきそうなアイスクリームと、バニラに含まれるバニリンの構造式をデザイン。

酢豚×ブロメライン（企画：QuizKnock 伊沢拓司）

中華皿に入った酢豚をよく見ると、タンパク質の構造式に切り取り線が。パイナップルに含まれるタンパク質分解酵素、ブロメラインがお肉を柔らかくしている様子を擬似的に描きました。

"Same?" Tシャツ【キッズ】

同じイラストなのに、見方を変えると違う生き物に見えてくる、多義図形をデザインしたTシャツです。お子さまとイラストを見ながら、ウサギとアヒルどちらに見えたかお話してみてください。想像していると、ウサギとアヒル以外にも見えてくるかも...?

背面の首元には、この図形を取り上げて人間の知覚について論じた哲学者・ウィトゲンシュタインの一節（"the sameーand yet not the same."（同じ…にもかかわらず、同じではない。））と書かれています。

明るいアプリコットのアイテムを、この夏に取り入れてみませんか。

・商品ページ：https://quriostore.com/products/same-tshirt-kids

・サイズ（着丈/身幅/肩幅/袖丈）

110cm：44/33/30/13

130cm：51/37/34/15

（単位:cm）

・素材：綿100％

designed by Koichi Kosugi

"超伝導" Tシャツ【キッズ】

過去に販売した、QuizKnock 須貝駿貴プロデュースアイテムをキッズサイズにリニューアル。リニアモーターカーなどの仕組みに使われている、超伝導をレトロ風に掠れプリントしたTシャツです。イラスト真ん中のコインのような形は超伝導体を、稲妻は永久電流をイメージしています。

カラーは暑い夏も爽やかに着られるラベンダー。身近な物理・化学のモチーフをポップなイラストで楽しみましょう！

・商品ページ：https://quriostore.com/products/superconductor-tshirt-kids

・サイズ（着丈/身幅/肩幅/袖丈）

110cm：44/33/30/13

130cm：51/37/34/15

（単位:cm）

・素材：綿100％

"Can" Tシャツ【キッズ】

英単語"can"の持ついろんな意味を使った一文と、缶詰をデザインしたTシャツです。「Can you can a can?」は「あなたは缶を缶詰めすることができますか？」と訳されます。同じ単語が連続していると一見戸惑いますが、ちゃんと意味が成り立つ文章です。

よく目にする簡単な単語でも、いろんな使い方や意味があるんだという発見をお子さまとお楽しみください。

・商品ページ：https://quriostore.com/products/can-tshirt-kids

・サイズ（着丈/身幅/肩幅/袖丈）

110cm：44/33/30/13

130cm：51/37/34/15

（単位:cm）

・素材：綿100％

designed by Koichi Kosugi

QurioS Kids とは

QurioS Kids（キュリオス キッズ）は、"知る" を楽しむ人のアパレル・雑貨ブランド「QurioS」から生まれたキッズラインです。

ふだん使いできるデザインのなかに、学びのモチーフを取り入れています。

遊ぶように学ぶ暮らしのきっかけになりますように。

■ Instagram：https://www.instagram.com/qurioskids/

QurioSブランド、QurioStoreについて

QurioS-キュリオス-は、"知る" を楽しむ人のアパレル・雑貨ブランドです。ふだん使いできるデザインのなかに、思わず人に話したくなるような学びのモチーフを取り入れています。

QurioStore-キュリオストア- は、「好奇心で日常を彩る」をテーマに、学びと出会えるブランドを取り扱うショップです。

オリジナルブランド QurioS、謎解きブランド NazoLock、クイズ系YouTubeチャンネルQuizKnockの公式グッズ、早押しクイズの問題集などを販売しています。

■公式サイト：https://quriostore.com/

■ X：https://twitter.com/QurioStore_QK

■ Instagram：https://www.instagram.com/quriostore/

QuizKnockとは

QuizKnock（クイズノック）は、クイズ王・伊沢拓司が中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディア。「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、何かを「知る」きっかけとなるような記事や動画を毎日発信中。YouTube（ https://www.youtube.com/c/QuizKnock ）チャンネル登録者は260万人を突破。2026年10月2日に迎える10周年に向け、「QuizKnock10周年プロジェクト」を展開中。

株式会社batonとは

株式会社batonは、ビジョンである「遊ぶように学ぶ世界」を実現するために、遊びと学びをつなげる各種サービスの運営やコンテンツの制作を行っています。 エンターテインメントと教育をかけあわせたサービスを通して、自分の可能性をひらくきっかけを提供します。

■本件に関するお問い合わせはこちら

株式会社baton 広報チーム

Email：qk_media@baton8.com

■会社概要

社名：株式会社baton

設立：2013年10月

代表取締役：衣川洋佑

コーポレートサイト：https://baton8.com/