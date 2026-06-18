【世帯年収2000万円以上の家は何が違う？】“センスのいい家”のつくり方とは！？

株式会社サンクリドーインテグレイト

オーダーメイドカーテン専門店サンクリドー（所在地：東京都世田谷区、代表取締役：中島 哲郎）は、30～60代で世帯年収2,000万円以上の方を対象に、「インテリアにおける空間の印象の決定要因と、カーテン・窓まわりの影響」に関する実態調査を行いました。

インテリアへのこだわりは、住空間の印象や満足度に大きく影響します。

特に高所得層においては、単なる機能性やデザイン性にとどまらず、空間全体の完成度や細部の調和によって“センスの良さ”が評価される傾向があります。

では、その“センスの良さ”は、具体的にどのような要素によって生み出されているのでしょうか。

インテリアを構成する要素には、家具や照明、壁面、床材などさまざまなものがありますが、それぞれが空間全体の印象にどの程度影響しているのか、また見落とされがちな要素がどこにあるのかについては、十分に明らかになっていません。

そこで今回、サンクリドー（https://www.mobiria-nakajima.com/(https://www.mobiria-nakajima.com/)）は、30～60代で世帯年収2,000万円以上の方を対象に、「インテリアにおける空間の印象の決定要因と、カーテン・窓まわりの影響」に関する実態調査を行いました。

調査概要：「インテリアにおける空間の印象の決定要因と、カーテン・窓まわりの影響」に関する調査

【調査期間】2026年5月20日（水）～2026年5月20日（水）

【調査方法】PRIZMA（https://www.prizma-link.com/press）によるインターネット調査

【調査人数】1,007人

【調査対象】調査回答時に30～60代で世帯年収2,000万円以上と回答したモニター

【調査元】株式会社サンクリドーインテグレイト（https://www.mobiria-nakajima.com/）

【モニター提供元】サクリサ

約7割がインテリアに関心アリ！自宅のインテリアで理想を実現できている方の割合は？

はじめに、「インテリアにどの程度関心があるか」と尋ねたところ、約7割が『非常に関心がある（29.1％）』『やや関心がある（38.5％）』と回答しました。

多くの方がインテリアに関心を抱いており、単なる生活必需品としてではなく、ライフスタイルや価値観を表現する手段としてインテリアを捉えている傾向がうかがえます。

続いて、「自宅のインテリアは理想を実現できていると思うか」と尋ねたところ、約7割が『ほぼ実現できている（18.1％）』『ある程度実現できている（50.6％）』と回答しました。

多くの方が自宅のインテリアに一定の満足感を得ている一方、『ほぼ実現できている』と回答した方は約2割にとどまり、細部の調和や空間全体の完成度において、あと一歩の物足りなさを感じている方が多い様子がうかがえます。

家具と並び、カーテンや壁が空間の印象を左右するカギに！センスの良さは「統一感」と「余白」が決め手

そのような中、空間全体の完成度を高めるためには、具体的にどの要素が重要視されているのでしょうか。

「空間の印象を左右する要素は何だと思うか」と尋ねたところ、『家具（ソファ・テーブルなど）（51.1％）』と回答した方が最も多く、『カーテン・窓まわり（48.8％）』『壁（クロス・アートなど）（48.5％）』となりました。

「家具」が最多となったものの、『カーテン・窓まわり』や『壁』といった要素も僅差で続いており、空間の大部分を占める面積の広い要素が重視されていることがわかります。

特に高所得層においては、単体の家具だけでなく、空間全体の調和やトータルコーディネートを重視する意識が高いと考えられます。視覚的なインパクトに加え、素材感や色味、光の入り方など、自分にとって理想的な空間体験を実現するため、複数の要素を組み合わせて印象を演出したいという意識があるのかもしれません。

こうした空間全体を意識したコーディネート志向が見られる中で、空間を客観的に見た際に、どのような点に“センスの良さ”を感じるのかについても尋ねました。

「他人の家を見て『センスが良い』と感じるポイント」について尋ねたところ、『色味に統一感がある（47.4％）』と回答した方が最も多く、『全体に一貫したテーマがある（34.4％）』『空間に余白がある（33.4％）』となりました。

色味やテーマの統一が上位に挙がっていることから、アイテム単体の良し悪しよりも、まとまりやバランスの良さが“センスの良さ”として捉えられている様子がうかがえます。

反対に、「他人の家を見て『惜しい』と感じるポイント」について尋ねたところ、『色がバラバラ（31.6％）』と回答した方が最も多く、『物が多く生活感がある（29.9％）』『配置に統一感がない（22.4％）』となりました。

センスが良いと感じるポイントと対照的な結果となっており、「色の不統一」や「生活感」「配置の統一感のなさ」が洗練さを奪う主な要因として認識されていることがわかりました。

カーテン素材は「ファブリック」と「天然素材」が人気！窓まわりに求めるのは「デザイン性」と「調和」

ここからは、空間の要素として重要視されていた「カーテン・窓まわり」に着目し、その理想像や好まれる素材について具体的に見ていきます。

まず、「理想のカーテン・窓まわりに求める要素」を尋ねたところ、『デザイン性が高い（36.5％）』と回答した方が最も多く、『部屋全体のテイストに調和している（34.9％）』『遮光性が高い（34.9％）』『高級感がある（32.7％）』となりました。

見た目の美しさを重視しつつも、遮光性といった機能面も同等に評価されており、デザインと実用性の両立が求められていることがうかがえます。

また、「理想のカーテン・窓まわりの素材」について尋ねたところ、『厚手のファブリック（ドレープ素材）（39.5％）』と回答した方が最も多く、『薄手のファブリック（レース素材）（35.5％）』『天然素材（リネン・コットンなど）（32.9％）』となりました。

前問で重視されていた遮光性や高級感といった要素を、厚手素材で実現しつつも、レース素材や天然素材を取り入れることで、光の調整や空間演出も両立したいというニーズが見て取れます。

※ドレープカーテンとは？

https://www.mobiria-nakajima.com/column/9459/

電動化の普及を阻むのは「設置の手間」と「価格」

こうしたように、カーテン・窓まわりにおいては「機能性」と「デザイン性」をバランスよく取り入れ、理想の空間を実現したいという意向がうかがえます。

その実現手段の一つとして注目されるのが「電動化」です。開閉の手間を軽減しつつ、時間帯やシーンに応じた光のコントロールを可能にすることで、より快適で洗練された空間づくりに寄与します。

では、その導入にあたってはどのようなハードルがあるのでしょうか。

「カーテン・窓まわりを電動にすることに、どのような障壁があるか」と尋ねたところ、『設置や工事・配線の手間がかかりそう（36.8％）』と回答した方が最も多く、『価格が高い（35.4％）』『故障やメンテナンスが不安（25.7％）』となりました。

電動化においては「設置の手間」「初期コスト」「導入後の不安」といった複数のハードルが存在していることがわかります。利便性への関心がある一方で、導入・運用にかかる負担が障壁となっている様子がうかがえます。

では、こうした課題が解消された場合、導入意向はどのように変化するのでしょうか。

前の質問で『すでに電動にしている・特にない』と回答した方以外に、「どのような条件が整えば、カーテン・窓まわりを電動にしたいと思うか」と尋ねたところ、『価格が手頃である（31.8％）』と回答した方が最も多く、『工事不要で簡単に設置できる（31.0％）』『既存のカーテンレールに取り付けられる（26.7％）』となりました。

電動化の壁として挙げられた「価格」や「設置の手間」を解消する条件が、そのまま上位に並びました。

大がかりな工事を避け、「既存のレール」を活かせるような手軽さが求められていることから、導入ハードルさえ下がれば取り入れたいという潜在的なニーズの高さがうかがえます。

こうした傾向から、導入ハードルの低減が進むことで、電動化は一気に普及する可能性があるといえるでしょう。

【まとめ】インテリアの完成度を左右する要素と、窓まわりの新たな可能性

本調査から、高所得層のインテリアに対する関心は非常に高く、多くの人が単なる生活空間ではなく、自身の価値観やライフスタイルを表現するものとして捉えていることが明らかになりました。

また、一定の満足感を得ている人が多い一方で、空間全体の完成度や細部の調和においては、さらなる理想を追求したいという意識も見受けられます。特に「統一感」や「余白」といった要素が“センスの良さ”として重視されており、個々のアイテムではなく、空間全体のバランスが評価の軸となっていることがうかがえます。

その中で、カーテン・窓まわりは家具や壁と並び、空間の印象を大きく左右する重要な要素として認識されており、デザイン性と機能性の両立が求められています。素材選びにおいても、遮光性や高級感を担保しつつ、光の取り入れ方や質感によって空間を演出したいというニーズが見られました。

さらに、その実現手段の一つである電動化については、利便性への関心がある一方で、「価格」や「設置の手間」といった導入ハードルが普及の障壁となっていることが明らかになりました。ただし、これらの課題が解消されれば導入意向は高まる傾向にあり、特に“工事不要”“既存環境を活かせる”といった手軽さが重要視されています。

今後は、空間の完成度を高めたいというニーズと、手軽に取り入れたいという志向の双方を満たす製品・サービスが、窓まわりのスマート化を加速させる鍵になると考えられます。

電動カーテンを東京、神奈川でお探しならオーダーカーテン・輸入カーテン専門店「サンクリドー」

今回、「インテリアにおける空間の印象の決定要因と、カーテン・窓まわりの影響」に関する実態調査を実施したのは、オーダーメイドカーテン専門店「サンクリドー」（https://www.mobiria-nakajima.com/）です。

自然体に、上質を。

サンクリドーは、テーラーメイドの感性で

暮らしを美しく整えるオーダーカーテンをお仕立てします。

経験豊かなプロとともに、生地に触れ、色や質感を選ぶ。

そのひとときから、心地よい空間づくりが始まります。

自社工房の丁寧な縫製と、クリーニング工場による確かなケアで、

時を重ねても、美しさと心地よさが続く空間を。

■オーダーカーテンについて

単に寸法だけをオーダーするのではなく、お部屋全体のイメージを理解し、住まう方のライフスタイルを加味した上で選んだファブリックのポテンシャルを最大限に引き出せる製作方法、相乗効果の高いアクセサリーをご提案し、価格よりワンランク上の満足感をご提供したいと考えています。

１.国内海外ブランド豊富な品揃え

国内海外ブランド問わず国内でトップクラスの品揃えです。

２.充実したアフターメンテナンス

カーテンクリーニングはもちろんのこと、現在ご使用になっているカーテンの巾・丈直しやプレーンシェードetc.に作り直すカーテンリフォームも承っております。

通常の販売店ではシェードのメカ・ブラインド・ロールスクリーンなどの機械類は1年保障でその後は簡単な修理でも修理代が発生しますが、サンクリドーでは自社で直せる範囲であれば無料になります。

縫製した製品の糸ほつれ、フックの外れなどの修理につきましては10年間無料で修理いたします。

３.熟練の縫製技術

自社工房ならではのスピーディーさとショップスタッフとの連携で、輸入生地・国内メーカーの生地を用いたオーダーカーテンを経験豊富な技術者が丁寧に仕立てております。

４.お部屋に合わせたベストコーディネートを提案

お客様のインテリア志向を十分に理解した上で、セレクトした生地サンプルや実際ショップに展示してある吊りサンプル・サンプルBOOK、施工例の写真などをご覧いただきながら、生地のセレクト・仕立て方法・取り付け等をご提案させていただきます。

【ショールーム情報】

サンクリドー世田谷ショールーム

・〒155-0031 東京都世田谷区北沢5-1-15

・営業時間 10:30～18:00

・定休日 水曜／第1・3日曜

・TEL：0120-656-489

サンクリドー横浜ショールーム

・〒222-0037 横浜市港北区大倉山3-2-25

・営業時間 10:30～18:00

・定休日 水曜／第1・3日曜

・TEL：0120-101-538

■サンクリドー：https://www.mobiria-nakajima.com/

■ご来店予約・お問い合わせURL：https://www.mobiria-nakajima.com/contact/

■お問い合わせTEL：0120-656-489（営業時間10:30～18:00／水曜、第1・3日曜定休）

■サンクリドー公式Instagram：https://www.instagram.com/cinqrideaux_tokyo/