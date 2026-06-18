乗り換え不要でau回線を体感、povoのデータ使い放題24時間10回分プレゼント

KDDI Digital Life株式会社

KDDI、沖縄セルラー、KDDI Digital Lifeは2026年6月19日から期間限定で、povo2.0に新規ご登録いただいたお客さまを対象に、「データ使い放題(24時間)10回分」(注1)をプレゼント(注2)する取り組み（以下 本取り組み）を開始します。

povo2.0は、基本料0円でデータ容量と利用期間を組み合わせられる柔軟性、Opensignal社の通信体感分析結果で4連覇を達成(注3)した高品質なau回線を利用できる(注4)点が特徴です。基本料0円のため、お客さまは現在ご利用中のメイン回線を契約したまま、povo2.0のデータ使い放題(24時間)を10回分体験いただけます。

受け取ったデータは、利用期限内のお好きなタイミングで使用可能です。データを気にせず使いたい場合や、メインで使っている回線が急につながらなくなった場合の備えなど、お客さまのニーズに合わせてご活用いただけます。

また、本取り組みで初めてpovo2.0を体験いただいたお客さまがそれぞれのニーズにあわせ、継続的にご利用いただけるよう、新たなトッピングを提供開始します。月110GBを3,270円で利用できるpovo2.0として最大容量の1年間トッピングや、月0.5GBを600円で利用できるもしもの備えに特化したサブスクトッピングを、期間を限定せずいつでも購入いただける「いつものトッピング」のラインアップとして順次追加予定です。詳細はこちら（https://povo.jp/news/newsrelease/20260618_02/）

KDDI、沖縄セルラー、KDDI Digital Lifeは本取り組みを通じ、より多くのお客さまにpovo2.0の柔軟性や、au回線のつながりやすさなどの特徴を体験いただけることを目指します。

■「データ使い放題(24時間)10回分」プレゼントについて[表: https://prtimes.jp/data/corp/128076/table/244_1_b6922f1790b644fbf7f44ece7a938b19.jpg?v=202606180551 ]

詳細はこちら（https://povo.jp/campaign/detail/new_2606/）

(注1)ネットワークの混雑時や動画・クラウドゲームなどの利用時に通信速度を制限する場合があります。

(注2)データ専用プランをご契約の場合、初回にトッピングの購入が必要です。

(注3) Opensignalアワード-日本： モバイル・ネットワーク体感レポート 2026年4月(国内主要MNO4社比較)において、auはつながる体感No.1を獲得しています、受賞対象はauブランド。povoはau回線を用いており、ご契約プランによる通信制限（データ容量超過時など）を除き、auと同じ通信仕様。

(注4) povoはau 5G Fast Lane、5G SAには非対応。(2026年6月18日時点)

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