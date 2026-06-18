マガポケ11周年企画 第１弾マガポケ史上初!! お手軽SNS応募の漫画賞開催!!1週間で結果発表!!

株式会社講談社

マガポケはメジャーから尖ったものまで、幅広いジャンルの作品に支えられ今年で11周年を迎えます。みなさんと歩んできた11年に感謝して、マガポケ創刊記念日の8月1日を目指して企画を続々準備中です。

記念すべき第１弾はマガポケ史上初!! お手軽SNS応募の漫画賞#マガポケに 11 んじゃない漫画賞 開催!!

もっともっと新しい刺激と出会える場を目指して、あなたの「マガポケにいいんじゃない」と考える作品を大募集！

『みいちゃんと山田さん』『可愛いだけじゃない式守さん』など、マガポケにはSNSから生まれたヒット作が数多くあります。他では受け入れられなかったけど、本当はめちゃくちゃ自信がある！ こんな作品がマガポケにあってほしい！

どんな「マガポケにいいんじゃない」でも大歓迎です。

ジャンルもページ数も経歴も不問で、あなたがマガポケで届けたい作品を心待ちにしています！

詳細はマガジン漫画賞ポータルサイト「#マガポケに 11 んじゃない漫画賞」特設ページをご確認ください。

https://debut.shonenmagazine.com/prize/11njanai/

マガポケ史上最高にお手軽！

結果発表までたったの1週間!! 講談社史上初のスピード感です。

☆応募期間は8月9日～8月19日の11日間！

☆超お手軽！ 応募はXでハッシュタグをつけるだけ！

Xでハッシュタグ「#マガポケに11んじゃない漫画賞」をつけて、応募期間内に作品を投稿するだけで応募完了！

☆超スピーディー！ 1週間で結果発表！

締切から1週間後にはマガポケ公式Xアカウントで結果発表！

受賞にいたらなかった場合でも、担当編集者がつくことも。

結果が超スピーディーだから、いち早く連載が目指せる！

応募資格

プロアマ不問。ページ数不問。 過去にSNS等で投稿した作品でもOKですが、マガポケに掲載できる作品に限ります。

応募方法

Xにてハッシュタグ「#マガポケに11んじゃない漫画賞」をつけて、応募期間内に投稿。 ページ数が多い場合にはツリー投稿（１つのポストのリプライに漫画を繋げる形での投稿）でお願いいたします。 受賞または担当がつく場合には、担当となる編集者よりDM宛にご連絡いたします。DMを受け取れる設定にしておいてください。

結果発表

マガポケ公式Xアカウント上にて、締切から1週間後に発表を予定しておりますが、進行の都合で前後する可能性がございます。

応募期間

2026年8月9日(日) 00:00～2026年8月19日(水)23:59

詳細はマガジン漫画賞ポータルサイト「#マガポケに 11 んじゃない漫画賞」特設ページをご確認ください。

https://debut.shonenmagazine.com/prize/11njanai/

マガポケ編集長コメント

僕が講談社に入社して9年。

「週刊少年マガジン」に配属された社会人1年目から「マガポケ」の運用に携わってきました。僕の社会人人生の全てが「マガポケ」とともに歩んできたと言っても過言ではありません。

僕が右も左も分からなかった1年目、「マガポケ」は開始2年目でした。まだまだ立ち上げたばかりで、社外の人に「マガポケ」と言っても伝わらず、「週刊少年マガジンが運営している漫画アプリ」と補足説明を入れなければならなかった。作家を集めるのも宣伝をするのもひと苦労で、同時に携わっていた「週刊少年マガジン」のネームバリューとは雲泥の差がありました。ですが11年目の今は、「マガポケ」と言えばすんなり伝わります。「マガポケの運営をしている」というと「すごーい！」と言われます。嬉しいです（笑）。

11年目のマガポケは、最初の頃のように作家集めに苦労することはなくなりました。とてもありがたいことです。でも反対に「マガポケ」に対するハードルも上がってしまったように感じています。

「マガポケ」は面白ければなんでもアリです。いま一度、初心にかえり、幅広い方々に気軽にチャレンジしてほしいという想いをこめて「#マガポケに11んじゃない漫画賞」を開催します！ みなさまお気軽にクイックにご応募ください！

マガポケ11周年企画 スケジュールはこちら!!