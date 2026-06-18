【伊藤桃々】Rosemより″夏の花火″から着想を得た、透明感あふれる新作ランジェリーを初公開
ランジェリー通販サイトを運営するfast step株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：有友純一郎）は、モデル・タレントとしてZ世代から圧倒的な支持を集める伊藤桃々プロデュースのランジェリーブランド『Rosem（ロゼム）』より、夏のキラキラしたトキメキを表現した新作ランジェリーを2026年6月18日(木)19時より公式オンラインストアにて販売開始いたします。
公式ページはこちら :
https://d-rw.com/pr-rosem06181
素肌が華やぐスパークルイエロー
夏の日差しをたっぷり浴びたような、明るく華やかなスパークルイエロー。
身に纏うだけで気分まで明るくしてくれるカラーは、ヘルシーな色気と垢抜けた印象を演出。
天真爛漫なカラーリングとは裏腹な、胸元でクロスする色っぽい谷間コードが女性らしい魅力を引き立てる一着です。
color：スパークルイエロー
size：ブラ A～Gカップ / アンダーバスト65～75
ショーツ ショーツM(ヒップ：87-95cm)
EFG75のみLサイズ(ヒップ：92-100cm)
price：\4,180(税込)
商品ページはこちら :
https://d-rw.com/pr-rosem06182
上品な色気感じるスパークルラベンダー
肌を美しく見せるやわらかなラベンダーカラーが、女性らしい透明感と上品な魅力を引き立てます。
繊細な百合の刺繍とラメ糸の輝きが、夜空に咲く花火のような華やかさを演出します。
ひと夏の忘れられない瞬間を纏う、特別感あふれる一着です。
Tバックはよりセクシーさを表現するため、サイドを華奢なコードデザインに。
フルバックは普段使いもしやすいサイドレースで甘さをプラス。
color：スパークルラベンダー
size：ブラ A～Gカップ / アンダーバスト65～75
ショーツ ショーツM(ヒップ：87-95cm)
EFG75のみLサイズ(ヒップ：92-100cm)
price：\4,180(税込)
商品ページはこちら :
https://d-rw.com/pr-rosem06183
Rosem公式LINEアカウント・Rosem公式Instagramにて情報発信中
【Rosem公式サイト】 ：https://d-rw.com/pr-rosem06181
【Rosem公式Instagram】https://www.instagram.com/rosem.official/
【Rosem公式LINE】https://lin.ee/c6Vxcp6
■プロデューサー情報
伊藤桃々
伊藤桃々（2000年12月16日生まれ、静岡県出身）は、Abemaの番組『オオカミくんには騙されない』への出演をきっかけに注目を集め、
その後、雑誌『egg』や『小悪魔ageha』の専属モデルとして活躍。
2025年夏にはAbemaの番組『シャッフルアイランドseason6』に参加。
さらに、自身のアパレルブランド「Cheri mi」を立ち上げたほか、カラーコンタクトやシャンプー・トリートメントなどのプロデュースも手がけている。
現在、SNSの総フォロワーは160万人を超え、多くの女性たちから支持を集めている。
そのほか最新情報は、公式Instagram（@__peachstagram__(https://www.instagram.com/rosem.official/)）にて
【Instagram】 ：https://www.instagram.com/__peachstagram__/
【TikTok】 ：https://www.tiktok.com/@peachmomo106
【X】 ：https://x.com/pp_m1216
【YouTube】 ：https://youtube.com/@momopeachpe
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