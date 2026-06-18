Tinder(R)がメインスポンサーの「MATCH FES 2026」LANAが”あの場所”をジャックする シークレットライブのコンセプトを公開、無料生配信の実施を発表

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MATCH FES 2026 LANA’s Secret Live - TOKYO GO-ROUND - 特設サイト: https://tinder.co.jp/matchfes2026/lana/(https://tinder.co.jp/matchfes2026/lana/)

「Tinder」は、2026年6月に開催する「MATCH FES 2026」にて、Z世代を代表するアーティスト、LANA（以下、敬称略）による2026年6月26日（金）開催のスペシャルライブ「LANA's Secret Live - TOKYO GO-ROUND -」のコンセプトを公開し、合わせて本ライブの無料生配信を実施することを発表しました。

今年で3年目を迎えるMATCH FES 2026では、Tinderのアカウントに登録することで、期間中に実施されるさまざまなコンテンツに参加することができます。

今年は「あのコが、アイツが、やりたかったことぜんぶやるフェス。」をコンセプトに、アーティストや参加者それぞれの“やりたかったこと”を形にする体験型フェスとして開催し、Z世代が新たな出会いや挑戦に向けて、一歩踏み出すきっかけを提供します。



また、Tinderは2026年のブランドメッセージとして「おい、わたし。わたしを、持て余していないか？」を掲げています。自らの可能性を信じて挑戦を続け、アーティストとしての道を切り拓いてきたLANAは、そのメッセージを体現する存在としてブランドキャンペーンに出演しました。書き下ろし楽曲「Drama Queen」をテーマ曲に使用したブランドムービーも公開しています。

ブランドムービーURL：https://youtu.be/cW2BQTv1cWQ

■LANAが自身の“殻を破って” 届ける、一夜限りのスペシャルライブ

このようなコンセプトに合わせ、今回のライブではLANA自身も、“あの場所”をジャックするTinderならではの特別なステージを構想しました。

都内の屋外特設会場を舞台に、同世代だからこそ抱える迷いや葛藤、不安を抱えながらも、自分らしく一歩踏み出そうとする若者たちを鼓舞するメッセージを発信します。

ライブ全体を通して、過去から現在、そしてさらにその先へ踏み出していく姿を表現しており、LANA自身のリアルな感情や価値観を通して、「おい、わたし。わたしを、持て余していないか？」というTinderの2026年ブランドメッセージとも重なる、“自分を持て余さずに行動すること”の大切さを来場者へ届けます。

さらにステージでは、来場者や配信視聴者を巻き込む“大きなサプライズ”演出も予定されています。ライブ配信を含め、これまでにない新しいライブ体験を提供します。

■ライブをリアルタイムで配信、会場とオンラインが融合する演出に注目

今回のライブは特設サイト内の応募者限定ページにて、リアルタイム配信を予定しています。会場内の演出とオンライン配信が連動し、現地来場者だけでなくオンライン視聴者も巻き込みながらライブが進行します。会場に来られなかったファンも、特設サイトから応募することで、配信を通じてMATCH FESならではのライブを体験することができます。

■LANA コメント

「いつもの東京の街がスペシャルでドラマチックになる空間を用意しました。この日だけはみんな自分を開放して、忘れられないダンスナイトにしましょう(ハート)」

■LANA プロフィール

神奈川・湘南出身。10代後半からアップし始めた楽曲で注目を集め、HIPHOP / R&Bを軸にしながらもジャンルレスな才能を感じさせるメロディーセンスと、一度聴いたら忘れられないハスキーボイスでヒットを連発。主催ライブは、HIP HOP最年少での武道館及びアリーナ公演完売という金字塔を打ち立て、2026年に実施する自身最大となる50,000人規模のツアーにも注目が寄せられている。

■ MATCH FES 2026「LANA's Secret Live - TOKYO GO-ROUND - 」開催概要

● 開催日： 2026年6月26日（金）

● 会場： 都内某所（当選者へは前日お知らせ、一般公開は当日を予定）

● オンライン配信開始時間： 19:00～

● 応募・視聴方法： 「LANA's Secret Live - TOKYO GO-ROUND -」 特設サイト（https://tinder.co.jp/matchfes2026/lana/）内の「生配信を視聴」ボタンよりイベントへ応募し、応募者サイトへアクセス

※本イベントの現地参加への応募は終了いたしました。

Tinderは、恋愛だけでなく、友達やコミュニティなど、さまざまなつながりを通して、多くの人が自分らしく新しい出会いへ踏み出せるきっかけ作りを目指しています。

《Tinder(R)》

2012年に誕生したTinder(R)は、わずか2年で1件のマッチから累計10億件マッチに成長し、人々の出会い方に革新をもたらしてきました。この急成長は、人間の根源的な欲求である「真のつながり」をこのアプリがいかに満たすかを示します。Tinder(R)は現在、累計6億3,000万回以上ダウンロード、1000億件以上のマッチングを達成しており、185以上の国と地域、60以上の言語という、同カテゴリーのアプリの中でも比類ない規模でサービスを提供しています。

Tinder(R) はTinder LLCの登録商標です。



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