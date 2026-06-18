スマートカーライフ福利厚生サービス「cars WELLNESS」をクスリのアオキホールディングスに提供スタート

cars 株式会社

グローバルカーライフテックカンパニー・cars株式会社は、従業員・社用車のスマートカーライフ福利厚生サービス「cars WELLNESS（カーズウェルネス）」を株式会社クスリのアオキホールディングスに提供をスタートします。従業員にはスマートカーライフサポート及び社用車にはスマートビジネスカー管理のウェルビーイングに取り組んでまいります。

「cars WELLNESS」サービスサイト

https://cars-enjoy.com/biz/wellness/

「cars WELLNESS」について

cars WELLNESSは、従業員や社用車の乗り換え、車検点検、キズヘコミ修理、パーツ購入取付、タイヤ交換、洗車、コーティング、ローンリース、自動車保険、レスキューなど企業向けスマートカーライフ福利厚生サービスとして提供します。



全ておまかせで、いつでもおトクかつスピーディに従業員や家族の満足度増・社用車管理の業務効率増・企業の魅力を高めてブランド価値増を実現します。

カーライフをエンジョイ＆スマートに！

cars WELLNESSでは、福利厚生の一環として、導入企業の従業員に対し、欲しいマイカーの乗換およびカーメンテナンスをおトクに利用できるサービスを提供しています。日常的に発生するクルマ関連の支出を抑えながら、エンジョイ＆スマートなカーライフを支援します。

スマートカーライフ提供サービス

スマート購入

新車・中古車・ライド車など全メーカー全車種の中から、欲しいマイカーの希望条件をリクエストするだけで、あとはcarsエージェントにおまかせでスマートに乗り換えできるサービスを提供します。

さらに、メンテナンス費・税金コミコミの月額定額で利用できる、スマートリース「cars マイカー定額」も用意。購入成約時にはキャッシュバック特典もあり、よりおトクにカーライフをスタートできます。

スマート売却

大切なマイカーを希望売却額でチャレンジできる「cars MARKET」で、売却成約時にはキャッシュバック特典もあり、これまでないスマートな売却体験を提供します。

スマート洗車

いつでもどこでもおトクにキレイなスマート洗車で、リーズナブルに地球に優しい手洗いと洗練されたプロの技で、 新車のように美しくキレイに洗い上げて、撥水効果により輝きを保つ、これまでないスマートな洗車体験を提供します。

スマートケア

いつでもどこでもおトクに優良ストアによるスマートメンテで、安心安全に車検点検・キズヘコミ修理・パーツ交換などこれまでないスマートなカーライフケア体験を提供します。

株式会社クスリのアオキホールディングスについて

所在地：石川県白山市横江町5180番地

代表者：代表取締役社長 青木 宏憲

設立：1999年7月30日

事業内容：医薬品・化粧品・日用雑貨などの近隣型小売業、調剤業務等を行う子会社の経営戦略・経営管理等の提供

URL：https://www.kusuri-aoki-hd.co.jp/

今後も当社は、「Enjoy! Smart Car Life.」をコンセプトに、世界中の人々のカーライフをエンジョイ＆スマートにするため、「カーライフ」×「テクノロジー」による グローバルカーライフテックサービスを提供してまいります。どうぞご期待ください。