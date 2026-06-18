高まるエイジングケア※1需要と物価高下での低価格帯ニーズに対応　新ライン「コープ基礎　エイジングケアシリーズ」2026年9月新発売！

日本生活協同組合連合会

日本生活協同組合連合会（略称：日本生協連、代表理事会長：新井ちとせ）は、1977年に誕生したコープ化粧品のスキンケア「コープ基礎シリーズ」から新ラインとなる「コープ基礎 エイジングケアシリーズ」全4品を2026年9月より、全国の生協にて順次発売します。

「コープ基礎シリーズ」は、1977年の発売以来、組合員から愛され続けて49年目を迎えるロングセラーの基礎化粧品です。年齢や肌タイプを問わずお使いいただけるコープ化粧品のスタンダードラインとして愛されてきた一方で、「年齢を重ね、これまでのコープ基礎シリーズでは物足りない」と感じる方に向けた、お手頃な価格帯のスキンケアラインがありませんでした。



昨今では、エイジングケア※1の需要は高まる一方、物価高の影響でスキンケアではより低価格な商品が求められています。こうした背景を踏まえ、コープ基礎シリーズのやさしい使い心地はそのままに、無理なく使い続けられる価格を実現したエイジングケア※1ラインを新たに開発しました。「毎日、長く使っていただけること。」を大切に、肌への負担が少ない処方で組合員のくらしに寄り添います。

※1 年齢に応じたお手入れのこと

【新ライン特徴】

●「コープ基礎シリーズ」が大切にしていることはそのままに

「コープ基礎シリーズ」と同じく「お肌のことを考慮した処方設計」のコンセプトのもと、商品を開発しました。香料・着色剤・石油系界面活性剤・鉱物油・パラベン・アルコールの6つの無添加処方。さらにデリケートな肌、敏感肌にも使用できるよう、3つのテストを実施済み※2。

4品すべてに植物由来のプラスチックを一部使用した容器を採用しています。化粧水と乳液の容器はエコマーク認定を取得しています。



●さらに進化した、高濃度*1セラミドを配合

「コープ基礎シリーズ」と同様の6種のセラミドを、「CO・OP 保湿化粧水（しっとり）」の5倍の高濃度で配合しました。お肌にうるおいを届け*2、ふっくら・もっちりとした肌に導きます。

●目元・口元のハリ不足が気になる肌にハリを与える

エイジングケア※1に効果的な成分として注目されるレチノールに水素を添加し、光や熱に対する安定性を高めた整肌成分であるレチノール誘導体（水添レチノール）や3種類の保湿成分コラーゲン（加水分解コラーゲン、サクシノイルアテロコラーゲン、水溶性コラーゲン）を配合。気になるハリ不足に、ハリを与えます。

※2 敏感肌パッチテスト、スティンギングテスト、アレルギーテスト

すべての方にアレルギーや皮膚刺激が起こらないというわけではありません

*1 「CO・OP 保湿化粧水（しっとり）」の5倍配合 *2 角質層まで

【コープ基礎について】

さらにやさしく、もっとうるおう。

肌に必要なうるおいを与えるベーシックスキンケア。年齢、肌タイプを問わずお使いいただける、組合員の声を聴いてできた、コープ化粧品のスタンダードラインです。

https://coop-clubbrandsite.jp/coop/



＜「コープ基礎 エイジングケアシリーズ」新商品ラインアップ＞



CO・OP ≪コープ基礎≫エイジングケア 化粧水

内容量：180ml

参考価格：1,518円（税込）

年齢肌にうるおいとハリを与えるエイジングケア※1シリーズ。とろみのある使い心地で、みずみずしく浸透し、ふっくらとしたハリのある肌に導く化粧水。

保湿成分：高濃度*1セラミド*3、3種類のコラーゲン*4

整肌成分：レチノール誘導体*5配合

無香料、無着色、石油系界面活性剤・鉱物油・パラベン・アルコール無配合。

敏感肌の方にも。

CO・OP ≪コープ基礎≫エイジングケア 乳液

内容量：150ml

参考価格：1,518円（税込）

年齢肌にうるおいとハリを与えるエイジングケア※1シリーズ。なめらかな使い心地で、肌にうるおいを届け*2、ふっくらハリのある肌に導く乳液。

保湿成分：高濃度*1セラミド*3、3種類のコラーゲン*4

整肌成分：レチノール誘導体*5配合

無香料、無着色、石油系界面活性剤・鉱物油・パラベン・アルコール無配合。

敏感肌の方にも。

CO・OP ≪コープ基礎≫エイジングケア クリーム

内容量：30g

参考価格：1,628円（税込）

年齢肌にうるおいとハリを与えるエイジングケア※1シリーズ。こっくり濃厚な使い心地で肌に密着するように伸び、弾むようなハリ感のある肌に導くクリーム。

保湿成分：高濃度*1セラミド*3、3種類のコラーゲン*4

整肌成分：レチノール誘導体*5配合

無香料、無着色、石油系界面活性剤・鉱物油・パラベン・アルコール無配合。

敏感肌の方にも。

CO・OP ≪コープ基礎≫エイジングケア オールインワンゲル

内容量：100g

参考価格：1,958円（税込）

年齢肌にうるおいとハリを与えるエイジングケア※1シリーズ。化粧水、美容液、乳液、クリーム、パックの1品5役。つややかでハリのある肌へ導くオールインワンゲル。

保湿成分：高濃度*1セラミド*3、3種類のコラーゲン*4

整肌成分：レチノール誘導体*5配合

無香料、無着色、石油系界面活性剤・鉱物油・パラベン・アルコール無配合。

敏感肌の方にも。

*3 グルコシルセラミド、セラミドNG、セラミドAP、セラミドAG、セラミドNP、セラミドEOP

*4 加水分解コラーゲン、サクシノイルアテロコラーゲン、水溶性コラーゲン *5 水添レチノール