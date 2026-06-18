新デザイン「Modern S」シリーズに16インチと14インチモデルを展開 インテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー搭載、AI活用にも対応したビジネスノートPCを発売

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、新たに外観デザインを刷新した「Modern S」シリーズのビジネスノートPCとして、16インチモデル「Modern 16S AI+ G3M」および14インチモデル「Modern 14S AI+ G3M」の2機種を日本国内向けに発表し、2026年6月25日（木）より順次発売いたします。

近年、ビジネスや学習の現場では、オフィス・自宅・外出先を問わず作業環境を持ち運べるノートPCへのニーズが高まっています。また、AIを活用した業務効率化やオンラインコミュニケーションの普及により、日常的な処理性能に加え、省電力性や拡張性のバランスも重視される傾向にあります。本製品では、最新のインテル(R) Core(TM) Ultra シリーズ 3 プロセッサーを採用することで、こうした変化に対応する高いパフォーマンスと携帯性を両立しています。

営業活動や出張、客先でのプレゼンテーションなど外出の多いビジネスユーザーをはじめ、レポート作成やオンライン授業など幅広い用途でPCを活用する学生、日常的な作業やコンテンツ閲覧を行う一般ユーザーまで、用途や利用シーンに応じて選べる製品ラインアップです。

また、インテル(R) Core(TM) シリーズ 3 プロセッサー」を搭載した「Modern 16S G3M」、「Modern 14S G3M」シリーズも順次販売いたします。

【Modern 16S AI+ G3M / Modern 14S AI+ G3M の主な特徴】

●新デザインを採用した「Modern S」シリーズ

外観デザインを刷新し、16インチモデルにはプラチナグレイ、14インチモデルにはアーバンシルバーを採用。落ち着いた外観と携帯性を両立し、ビジネスシーンだけでなく日常利用にもなじむ仕上がりです。

●インテル(R) Core(TM) Ultra シリーズ 3 プロセッサー搭載で日常業務とAI活用に対応

「インテル(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサー 355」を採用し、資料作成やWeb会議、複数アプリの同時利用といった日常業務をスムーズに処理可能。AI機能を活用した作業効率化にも対応し、省電力性とのバランスも考慮された構成です。

●120Hzディスプレイと用途に応じたサイズ選択

16インチ・14インチともに見やすく高精細なWUXGA（1,920×1,200）解像度、スクロール時など滑らかな表示を実現する120Hzリフレッシュレートに対応。作業領域を重視する場合は16インチ、携帯性を優先する場合は14インチと、用途に応じて選択できます。

●実用性を重視したインターフェース構成

USB Type-C×2（映像出力・USB PD対応）、USB Type-A×2、HDMI(TM)、有線LANを標準搭載。各種周辺機器を直接接続できるため、オフィスや会議室、出張先などでもスムーズに活用できます。

・Modern 16S AI+ G3M シリーズ製品ページ：

https://jp.msi.com/Business-Productivity/Modern-16S-AI-plus-G3MX

・Modern 14S AI+ G3M シリーズ製品ページ：

https://jp.msi.com/Business-Productivity/Modern-14S-AI-plus-G3MX

・Modern 16S G3M シリーズ製品ページ：

https://jp.msi.com/Business-Productivity/Modern-16S-G3MX

・Modern 14S G3M シリーズ製品ページ：

https://jp.msi.com/Business-Productivity/Modern-14S-G3MX

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