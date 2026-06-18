ジャングリア沖縄、1周年アニバーサリープログラム　第三弾。開業1周年をカリー（乾杯）！オリオンビールが祝う！待望の声が殺到した「オリオンビール×ジャングリア沖縄」コラボグッズをいよいよ発売開始！

株式会社ジャパンエンターテイメント

沖縄北部・やんばるに位置するテーマパーク「JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）」を運営する株式会社ジャパンエンターテイメント（沖縄県名護市：代表取締役 CEO 加藤健史）は、2026年7月25日（土）に開業1周年を迎えます。開業以来、多くのお客さまより温かいご期待とご意見をいただきながら一歩ずつ歩みを進めてきたジャングリア沖縄は、この節目にあたり「沖縄に深く根ざし、地域とともに成長する」をテーマに、地元企業・アーティスト・自治体・県民のみなさんと新たな繋がりを生み出す1周年アニバーサリープログラムを始動しています。

第一弾では、沖縄出身でアトラクション「やんばるフレンズ」にも深く関わるガレッジセールのゴリさんを「ゴリ応援団長」に迎え、地元の視点からパークをさらに育てるパートナーシップをスタート。第二弾では、お客さまの声に応える形で、短時間でも気軽にジャングリアを楽しめる期間限定チケット「ふらっとチケット」を導入しました。

そして第三弾となる今回は、沖縄を代表するビールブランド・オリオンビール株式会社（本社：沖縄県豊見城市、代表取締役社長 兼 執行役員社長CEO 村野 一）との待望のスペシャルコラボレーションを開始することを発表します。



飲用するビールだけにとどまらず、沖縄へ訪れる多くの方が身に着ける、沖縄旅行の象徴ともなっている「オリオンビール」ロゴ。ジャングリア沖縄で、オリオンビールとともに全身で沖縄気分を楽しみたい！そんな声にお応えして開発された、この１周年コラボレーション特別グッズは、2026年8月1日（土）より販売開始します。※Tシャツのみ7月6日（月）より先行販売

オリオンビールが長年培ってきたブランドの世界観と、ジャングリア沖縄の世界観およびオリジナルキャラクターを融合させることで、沖縄ならではの魅力を国内外に発信するとともに、双方のブランド価値向上を目指します。



ジャングリア沖縄では開業以来、パーク内でオリオンビールを楽しむゲストの姿が日常的な風景となっており、「沖縄みやげとしてオリオンコラボグッズが欲しい」といった声が多く寄せられていました。やんばるの自然の中でオリオンビールを片手に過ごすひとときは、沖縄全体をまるごと楽しむ体験として、多くのゲストに親しまれています。

こうしたゲストの声と、両社に共通する「沖縄の地域活性化に向けた中長期的なパートナーシップ」への思いが重なり、今回のコラボレーショングッズ企画が実現しました。

沖縄を代表するビールブランドとして長く愛され、名護市に工場を構えやんばるの地にも深く根ざすオリオンビールのロゴを中心に据え、ジャングリア沖縄のアトラクション「やんばるフレンズ」に登場するオリジナルキャラクター「ジャン」と「シシ」を組み合わせたアートワークを制作しました。「ジャン」はやんばるの森に暮らす好奇心旺盛なヤンバルクイナ、「シシ」はおっとりとした性格のシーサー。ふたつのキャラクターが持つ沖縄らしい個性と、オリオンビールの世界観が溶け合うことで、やんばるの森の豊かな空気を纏えるデザインに仕上がっています。



コラボレーションアイテム（一部抜粋）

今回のコラボグッズでは、パーク内でも日常でも活躍するアイテムを多数展開します。オリオンビールのロゴとジャン・シシをあしらったTシャツ・開襟シャツ をはじめ、モンステラ柄が目を引くミニタオルセット、パーク土産として人気が高いキーチェーンセット、さらにアウトドアシーンにも映えるステンレスタンブラーなど、幅広いラインナップを取り揃えています。

写真左上より：

Tシャツ 4,500円、シャツ 6,500円、フェイスタオル 2,300円、ステンレスタンブラー 3,200円、キーチェーン 2,800円（すべて税込価格）



本商品は、オリオンビール株式会社と株式会社ジャパンエンターテイメントのライセンス契約により、株式会社ジャパンエンターテイメントが製造販売するものです。





オリオンビール株式会社よりコメント：

オリオンビールは、1957年の創業以来、沖縄の自然や文化、そしてこの島で暮らす人々とともに歩んできました。これまで、沖縄の風土が育んだ味わいや、心ほどけるひとときをお届けすることを大切にしてまいりました。

今回、やんばるの大自然を舞台に、沖縄の新たな魅力を発信する「JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）」の1周年という節目に、コラボレーションという形でご一緒できることを大変嬉しく思います。

オリオンビールとジャングリア沖縄の想いが込められた今回のコラボグッズが、沖縄で過ごした楽しい時間や心に残る思い出を、いつまでも感じていただける存在になれば嬉しく思います。

これからもオリオンビールは、沖縄への想いを大切にしながら、地域とともに歩み、沖縄の魅力を国内外へ届けてまいります。





【販売概要】

販売開始日：2026年8月1日（土）※Tシャツのみ7月6日（月）より先行販売

販売場所：

JUNGLIA OKINAWA 内 各ショップ

オリオンビール公式通販 https://shop.orionbeer.co.jp/ ：2026年7月6日（月） 10時-

オリオンオフィシャルストア

オリオンオフィシャルストア 那覇

沖縄県那覇市安里1-2-21琉球オリオンホテル 那覇国際通り1F

オリオンオフィシャルストア モトブ

沖縄県国頭郡本部町148-1オリオンホテルモトブリゾート＆スパ3F

オリオンオフィシャルストア 名護

沖縄県名護市東江2-2-1 2F(オリオン ハッピーパーク内)

※店舗により、販売商品、販売開始時間が異なる場合がございます。

販売アイテム：Tシャツ、開襟シャツ 、ステンレスタンブラー、ミニタオルセット、キーチェーンセット 他

アニバーサリープログラムでは、県内アーティストとのコラボレーション、地域との共創、沖縄感あふれる体験などを順次発表して参ります。





オリオンビールについて

1957年、沖縄で誕生したオリオンビール。自然豊かな“やんばる（沖縄本島北部エリア）”に位置する名護工場で、沖縄の風土を生かしたビールづくりに取り組んでいます。沖縄県伊江島産大麦、県産フルーツなどのこだわりの地元素材を活かした商品を通じて、沖縄ならではの味わいや心地よい時間をお届けしています。



JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）について

JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）は、神秘と生命力に満ちた世界自然遺産「やんばる」を擁する沖縄北部の圧倒的な大自然を舞台に、都会にはない興奮と贅沢の体験を通して沖縄の旅を変えるテーマパークです。コンセプトは、Power Vacance!!（パワーバカンス）。亜熱帯地域に位置する沖縄ならではの生命力に満ちた、見たこともない植物が生い茂るやんばるの大絶景を舞台に、その地にしかない体験を通して生まれる”興奮”と本物の自然に没入する”贅沢”が重なると、今まで経験したことのない”解放感”が人間の本能を貫き、人生最高に心が昂る“Power Vacance!!” を体験できます。

https://junglia.jp/



株式会社ジャパンエンターテイメントについて

2025年7月25日に開業した沖縄北部新テーマパーク「JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）」の企画・開発および運営を目的として2018年6月に設立。「沖縄から日本の“未来”をつくる」をミッションとし、沖縄から日本の観光産業を変革すべく事業を推進。真の地域活性化を図り、沖縄の経済力向上に寄与することが、その土地での社会的課題解決に繋がると確信し事業を進めている。

https://www.japan-entertainment.co.jp/