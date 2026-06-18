推し購買プラットフォーム「osina」、登録ユーザー数20万人を突破

NEL株式会社

ブランドと生活者をつなぐ推し購買プラットフォーム「osina（オシナ）」を運営するNEL株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：西田 陸）は、osinaの登録ユーザー数が20万人を突破したことをお知らせします。

osinaは、生活者が自分の「好き」「使ってよかった」「誰かにすすめたい」という気持ちを起点に、商品と出会い、購入・体験し、TikTokやInstagramリールなどのSNSで自分の言葉として発信できる推し購買プラットフォームです。

近年、推し活の広がりや、スキマ時間を活用して好きな商品を発信する参加型の消費行動が広がるなかで、生活者は単に商品を買うだけでなく、自分が共感したブランドや商品を“推す”存在へと変化しています。企業から生活者への一方向の広告発信だけではなく、実際に商品を手に取った生活者のリアルな声が、次の生活者の商品発見・比較検討・購買を後押しする時代になっています。

osinaでは、フォロワー数や知名度にかかわらず、多くの生活者がブランドや商品を自分の言葉で発信できる仕組みを提供しています。これにより、SNS上には商品名・使用シーン・購入理由・率直な感想といった生活者視点のUGC（ユーザー生成コンテンツ）が継続的に生まれ、ブランドが日常の文脈の中で想起される機会を広げています。

今後もNELは、osinaを通じて生活者の「推したい」という熱量をブランド成長につなげ、企業と生活者が共創する新たな購買体験を広げてまいります。

SNSの口コミが購買を動かす時代へ

SNSでの情報収集が購買プロセスに定着するなか、広告やインフルエンサー投稿だけではなく、実際に商品を購入・体験した生活者の声が、次の購買行動に大きな影響を与えるようになっています。

NELが2025年に実施した「SNSと消費行動に関する実態調査」では、商品購入の際に最も信頼する情報源として「一般ユーザーの口コミ」を挙げた人が36.6%(※)となり、「インフルエンサー」の4.0%を大きく上回りました。

この結果からも、生活者は企業からの一方的な訴求よりも、自分に近い誰かのリアルな体験や感想を重視していることがわかります。

osinaは、こうした生活者起点の購買行動に対応するプラットフォームです。ユーザーが実際に商品と出会い、購入・体験し、自分の生活文脈の中で発信することで、ブランドは広告だけでは届きにくい日常の接点をSNS上に生み出すことができます。

※調査概要：NEL株式会社「SNSと消費行動に関する実態調査」。2025年7月実施、全国15～59歳の男女500名を対象(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000053.000035504.html)

osinaが実現する「推し購買」とは

osinaは、ブランドと生活者を“推し”でつなげるプラットフォームです。

ユーザーは、osinaに掲載されている商品の中から気になる商品と出会い、自ら購入・体験し、SNS上にショート動画を投稿します。投稿には、商品名だけでなく、使用シーン、購入理由、実際に使った感想、誰におすすめしたいかといった生活者ならではの視点が反映されます。

ブランドにとっては、生活者のリアルな声がSNS上に継続的に蓄積されることで、商品が特定のカテゴリや利用シーンの中で想起されやすい状態をつくることができます。単発の広告接触ではなく、生活者の発信が積み重なることで、買う瞬間に思い出されるブランド、つまり第一想起の獲得につながります。

また、osinaはフォロワー数や知名度にかかわらず参加できるため、いわゆるインフルエンサーだけではなく、生活者に近い目線の投稿が数多く生まれる点が特徴です。これにより、ブランドはより多様な生活者文脈の中で商品との接点をつくることができます。

20万人の生活者が、ブランドの“推し手”になるプラットフォームへ

今回、osinaの登録ユーザー数は20万人を突破しました。

これは単なるユーザー数の拡大ではありません。20万人を超える生活者が、ブランドや商品と出会い、自分の言葉で発信し、誰かの購買行動を後押しする可能性を持つ基盤が形成されていることを意味します。

これまで企業のマーケティングは、広告主が生活者に向けてメッセージを届ける一方向型のコミュニケーションが中心でした。しかし現在は、生活者自身の小さな熱量や体験が、SNS上で新たな発見を生み、ブランドへの興味や信頼を育て、購買のきっかけになる時代です。

osinaは、生活者の「好き」「使ってよかった」「誰かにすすめたい」という気持ちを、ブランドの想起形成やファン化につなげることで、企業と生活者が共創する新しいマーケティングのあり方を広げていきます。

代表コメント

NEL株式会社 代表取締役社長 西田 陸

osinaは、単なるUGC創出サービスでも、キャスティングサービスでもありません。

20万人を超える生活者が、自分の好きな商品と出会い、実際に使い、自分の言葉で“推す”ことで、ブランドの新しい選ばれ方をつくるプラットフォームです。

これまでのマーケティングは、企業が生活者に向けて情報を届ける一方向の発信が中心でした。しかし今は、生活者一人ひとりのリアルな体験や小さな熱量が、誰かの商品発見や購買行動を動かす時代になっています。

私たちは、個人の「好き」や「推したい」という気持ちは、ブランドにとって非常に大きな資産になると考えています。osinaは、その熱量をSNS上の発信、ブランドの第一想起、購買行動へとつなげていくためのプロダクトです。

今後は、美容・日用品領域にとどまらず、食品、飲料、ヘルスケアなど、あらゆる消費領域において、生活者とブランドが共創する新しい購買体験を広げてまいります。そして、NELのビジョンである「熱狂が循環する世界をつくる」の実現に向けて、osinaを“推しが経済価値になる社会インフラ”へと育てていきます。

推し購買プラットフォーム「osina」について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=WpTyRG6kB98 ]

osinaは、ブランドと生活者を“推し”でつなげる推し購買プラットフォームです。

ユーザーは、osinaに掲載されている商品の中から気になる商品と出会い、購入・体験し、TikTokやInstagramリールなどのSNSにショート動画を投稿します。投稿を通じて、商品名、使用シーン、購入理由、実際に使った感想などが生活者の言葉で発信されます。

ブランドに対しては、生活者起点のUGCを継続的に生み出し、SNS上で商品が想起される接点を増やすことで、認知拡大、第一想起形成、購買導線づくりを支援しています。

サービスサイト：https://lp.osina.app/202403/index.html

資料請求・活用施策のご相談：お問い合わせフォームよりご連絡ください(https://lp.osina.app/202403/index.html)

NEL株式会社について

NEL株式会社は「熱狂が循環する世界をつくる」をビジョンに掲げ、個人の熱狂を起点にテクノロジーで新しい経済圏を創るスタートアップです。

推し購買プラットフォーム「osina（オシナ）」の開発・運営に加え、SNSマーケティング戦略立案から実行までを担うマーケティングソリューション事業を展開しています。osinaを組み込んだ統合的なSNSマーケティング戦略により、ブランドの認知・購買・推奨までを一気通貫で支援しています。

社名：NEL株式会社

設立日：2017年12月14日

代表取締役社長：西田 陸

本社：東京都渋谷区道玄坂1-16-3 渋谷センタープレイス9階

事業内容：osinaの運営、SNS専門総合広告代理事業、キャスティング事業、ソフトウェア事業

公式サイト：https://www.nel-all.com/