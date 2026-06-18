第一線の医師、研究者、当事者ら17名との対話から「がん」の真実を立体的に描き出す。書籍『がんユニバーシティ：まるごと人間としての患者と，医者と，私』6/8発売

株式会社医学書院書影『がんユニバーシティ』

株式会社医学書院 (所在地：東京都文京区、代表取締役社長：金原 俊)は、病理医・市原真氏が、仲野徹氏ら第一線の医師、研究者、当事者ら17名との対話を通じ、その本質を探求した書籍『がんユニバーシティ：まるごと人間としての患者と，医者と，私』（編集：市原 真）を2026年6月8日に刊行しました。

「まるごと人間」として、がんに向き合うとはどういうことか

本書では、診断・治療の現場から創薬研究、心理的ケア、当事者の経験まで、多彩な視点が交錯し「がん」の真実を立体的に描き出します。

医学・医療の枠を超え、人間そのものを深く学ぶ全17講義は、がんに関わるすべての人に贈る希望のカリキュラムといえる一冊です。

イラスト：永田礼路

本書の目次

はじめに──「がんユニバーシティ」に入学願書を提出する

「がんユニバーシティ」入学願書 ［市原 真］

Chapter 0 学長特別講義

Lecture 1 ［生命科学者：仲野 徹］ 曼荼羅の中のがん学

Chapter 1 がんの臨床──がん患者と向き合う医師たち

Lecture 2 ［消化管内科：門馬 久美子］ がんの診断──人を観る，人の時間を支える

Lecture 3 ［消化器外科：平野 聡］ がんと手術──本道の覚悟と情熱

Lecture 4 ［腫瘍内科：設楽 紘平］ がんと化学療法──患者さんをよくする，それが大切な仕事

Chapter 2 がんと研究──メカニズムの解明，創薬への道のり

Lecture 5 ［研究者・病理医：田中 伸哉］ がん研究の歴史と広がり──医学大好き人間の旗

Lecture 6 ［研究者：高阪 真路］ がん研究の最前線──新薬を切り拓く

Lecture 7 ［研究者：大須賀 覚］ がん研究の未来──今，がん研究者はめちゃくちゃ興奮している

Chapter 3 がんを深く観る──がんの診断と登録

Lecture 8 ［放射線診断科：三宅 基隆］ がんの画像診断──No CTC, No Life

Lecture 9 ［病理診断科：笹島 ゆう子］ がんの病理診断──ガラスの向こうにいる患者さんを観る

Lecture 10 ［病理診断科：寺本 典弘］ がん登録──がん診療の羅針盤

Chapter 4 がん患者の声

Lecture 11 ［経験者・当事者：阿久津 友紀］ 両側乳がんの経験者・当事者として私が思うこと

Lecture 12 ［取材記者：岩本 進］ がんを取材する立場から

Lecture 13 ［がん情報サービス：若尾 文彦］ がん情報──国民向けデータサービスの構築

Chapter 5 がん患者の近くに

Lecture 14 ［緩和ケア科：尾阪 咲弥花］ 緩和ケア──まるごと人間としての患者さんに出会う

Lecture 15 ［精神腫瘍科：清水 研］ がん専門の精神科──無意識を言葉にすることに触れる

Lecture 16 ［看護師：秋山正子］ 病院外でのケア──進むべき道を見出すための，聞いてもらえる場所

Chapter 6 がんの少し外から

Lecture 17 ［内科：萩野 昇］ リウマチ・膠原病内科医にとっての「がん学」

おわりに

期末考査 ［市原 真］

書誌情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/14570/table/49_1_3a7cfbb2a475877a4860266aa5995de6.jpg?v=202606181252 ]

詳細・本文サンプル

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株式会社医学書院について

1944年の創業以来、「専門書出版社としての役割と責任を自覚し、医学・医療の進歩に必要な専門情報を的確に伝え、医学・医療の発展と社会の福祉に貢献すること」を使命として、常に最新の医学・医療情報を提供しています。

治療年鑑『今日の治療指針』、看護学生向け教科書シリーズ『系統看護学講座』など幅広い領域の専門書籍・雑誌を出版しており、毎年百数十点におよぶ書籍を刊行しています。近年では、Web配信サービス、電子書籍、電子雑誌、セミナー、オウンドメディアなど様々な形でのコンテンツ作成に取り組み、多くの医療専門職、学生の方々からご支持をいただいております。



■会社概要

会社名 株式会社 医学書院

創立 1944年

代表者 代表取締役社長 金原 俊

所在地 東京都文京区本郷1-28-23

事業内容 医学・看護および関連領域の専門書籍・雑誌・電子媒体の出版

URL https://www.igaku-shoin.co.jp/