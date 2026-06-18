ギリア、ものづくりワールド東京の「製造・設計ソリューション展」に出展。設計開発のナレッジ基盤「GHELIA AutoDeck」の活用を幅広く紹介

ギリア株式会社

ギリア株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：齋藤真、以下ギリア）は2026年7月1日から3日まで東京ビッグサイトで開催される日本最大級の製造業展示会「ものづくりワールド東京」（主催： RX Japan）の「製造・設計ソリューション展」に出展します。

ギリアブースでは、5月20日に提供を開始した「GHELIA AutoDeck(https://ghelia.com/news/20260520/)（ギリア オートデッキ、略称 GAD[ギャド]）」による設計・解析データを資産に変えるナレッジ基盤づくりを展示します。さらに知識資本の向上によるナレッジ経営の未来まで、様々な活用を紹介します。具体的には以下のような取り組みについて、デモやパネルを展示します。

- データの散在やサイロ化による企業固有ナレッジの消失防ぐ、ナレッジデータベースの構築- 3D CAD形状とCAE解析結果をマルチモーダルAIが自動で解釈して蓄積する技術- V字型設計（V字モデル）の支援と流用設計の効率化- フロントローディングの加速による設計リードタイムの劇的な短縮（ブースでの展示パネルの一例）

ギリアは2017年の設立以来、製造、建設、運輸、医療、教育、エンタメなど幅広い産業でAIの実装に取り組み、成果をあげてきました。今回の展示では、豊富な実績を通じてギリアが培ってきた技術と企業のナレッジを最大限に引き出し、利活用する提案を紹介します。

【ものづくりワールド東京 実施概要】

展示会名： ものづくりワールド東京 製造・設計ソリューション展

会期： 2026年7月1日（水）～3日（金）10:00-17:00

会場： 東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-11-1）

主催: RX Japan株式会社

ブースの場所： 西1ホール CAEエリア W10-31

公式サイト： https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp.html

■ギリア株式会社について

ギリアは「ヒトとAIの共生環境の実現」をミッションとして掲げ、2017年6月に設立しました。多種多様なプロジェクトと自社での研究開発とを通じて蓄積した、高度かつ幅広い領域での技術アセット（資産）を用いてお客様のビジネスを変革し、価値を高める成果を提供し続けています。ギリアは、AIへの高い専門性と産業への知見をビジネスに差異化をもたらす技術に落とし込むことで、ゲームチェンジを興し、世の中を変える新しい価値を社会に届けます。URL： https://ghelia.com/