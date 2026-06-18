「くらしき金魚ミュージアム」がイオンモール倉敷で待望の再開催決定！今夏は新展示『妖怪百金魚夜行』。百鬼夜行を金魚で見立てた全6つの空間で、訪れる人々を妖しく華やかな夜祭の世界へ

株式会社UWS ENTERTAINMENT

株式会社UWS ENTERTAINMENT（本社：東京都港区、代表取締役：宮澤雅教、以下UWS）は、岡山県倉敷市のショッピングセンター「イオンモール倉敷」にて、期間限定の物語型アクアリウム「くらしき金魚ミュージアム～妖怪百金魚夜行（ようかいひゃくきんぎょやこう）～」を2026年7月17日（金）にグランドオープンすることを発表します。2024年夏に開催し好評を博した「くらしき金魚ミュージアム」の、同会場での待望の再開催となります。

■ UWS AQUARIUM について

「UWS AQUARIUM」は、アクアリウムクリエイター「GAKYO MIYAZAWA」率いるデザイナーチームが、コンセプト設計から空間演出、水槽の制作、生体の飼育管理までを一貫して手がけるアクアリウムです。東京（お台場）、横浜、奈良、香川、沖縄、大阪（枚方）など全国で常設・期間限定の施設を展開するほか、名古屋、岡崎、倉敷をはじめ各地での催事イベントも多数手がけ、これまでに累計280万人超を魅了してきました。

■ 「くらしき金魚ミュージアム～妖怪百金魚夜行～」とは

開催期間：2026年7月17日（金）～ 9月23日（水）

2024年夏の前回開催「くらしき金魚ミュージアム～龍と金魚のものがたり～」は、辰年にちなんだ龍の物語に、備前焼や江戸時代の魚祭りといった倉敷ゆかりの伝統を織り込んだ展示として、多くの来場者で賑わいました。このたび前回の好評を受け、同じイオンモール倉敷にて、内容を一新した新展示として帰ってきます。

「妖怪百金魚夜行」は、真夜中から夜明けまでの一夜を舞台にした、多種多様な極彩色の金魚たちによる、まるで物語のような妖しく華やぎのあるアクアリウムです。来場者は、人々が深い眠りに入った真夜中から金魚の夜行に参加し、賑やかで不思議な夜祭を通り抜け、やがて静かな日の出へと導かれます。

「百鬼夜行」を金魚で見立てたこの世界観は、2021年より奈良金魚ミュージアムの特別企画として開催され、毎年好評を博してきた人気企画を原点とするものです。今回の倉敷では、その世界観を真夜中から夜明けまでの一夜の物語に全面的に再構成。展示を鑑賞するのではなく、一筋のシナリオを歩いてたどる「物語型アクアリウム」として、単独イベントとしては初めて、全6つの空間で展開します。

一夜のうちに春の夜桜から冬の朝焼けまで四季の彩りが移ろう構成となっており、各空間の詳細は続報にて順次発表いたします。

“おいでおいで、夜の妖しい金魚夜行へ”

■ アクアリウムクリエイター「GAKYO MIYAZAWA」

UWS ENTERTAINMENT代表として、繊細かつ奇抜なアイデアで、水槽を<水の惑星> と称しアクアリウムの新しいスタイルを切り開いてきた、日本を代表するアクアシーンの異端児 。テラリウムやビオトープなどさまざまなジャンルに定評があり、陶芸や音楽 といったジャンルを超えたアーティストたちとのコラボレーシ ョンイベントを開催するなど、多くの人の支持を集めている。そして見る人の心を魅了するその作品は、時を忘れさせる程優雅で美しい。

<受賞実績の一例>

日本観賞魚フェア 水槽ディスプレイコンテスト 日本観賞魚振興会 会長賞

日本観賞魚フェア 水槽ディスプレイコンテスト 農林水産大臣賞 など多数

■「くらしき金魚ミュージアム～妖怪百金魚夜行～」店舗概要

【開催期間】2026年7月17日（金）～ 9月23日（水）

【開館時間】10：00～19：00（最終入場18：30）

【料金】

● 大人（中学生以上）：1,200円

● 子供（小学生）：800円

● 幼児（4歳～小学生未満）：500円

● 3歳以下：無料

※障がい者割引：各種手帳（身体障害者手帳／精神障害者保健福祉手帳／療育手帳）提示者と同伴者1名に限り、入場料が通常の半額となります。

【開催場所】〒710-8560 岡山県倉敷市水江1番地 イオンモール倉敷 2F イオンホール

■「株式会社UWS ENTERTAINMENT」について（ Webサイト https://www.uws.jp/）

会 社 名 ：株式会社UWS ENTERTAINMENT

所 在 地 ：〒135-0091 東京都港区台場一丁目7番１号 アクアシティお台場３階

代 表 者 ：代表取締役 宮澤雅教

事業内容：イベントの企画・運営、アクアリウムの制作・展示・メンテナンス、アクアリウムのリース・レンタル