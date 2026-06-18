『Once Human』コンソール版ファイナルオープンベータがXboxおよびPlayStation 5で本日より開催中

NetEase Interactive Entertainment Pte. Ltd

NetEase Gamesは本日6月18日より、奇妙で超自然的なオープンワールドサバイバルゲーム『Once Human』について、Xbox Series X|SおよびPlayStation 5向けのコンソール版ファイナルオープンベータを開始しました。

世界中のプレイヤーは7月9日まで、スターダストに侵された終末世界へ飛び込むことができます。本テストでは、PvEおよびPvPの両方のプレイスタイルに対応した5つのゲーム内シナリオを体験できます。

XboxおよびPlayStationのプレイヤーは、統合されたコンソールサーバー上でプレイし、シームレスにチームを組むことが可能です。なお、本テスト期間中ではPC版およびモバイル版とのクロスプレイにはまだ対応していません。

大画面で体験する超自然的な終末世界

『Once Human』では、スターダストによって荒廃し、現実そのものが崩壊したオープンワールドへプレイヤーを誘います。

プレイヤーは超越者として、広大な終末世界を探索します。そこには、荒れ果てた平原を徘徊する不気味な歩くバスや、崩壊した空を漂うクジラのような変異した航空機など、異様な存在が待ち受けています。

自らの領地を築き、守り、デビアントを捕獲して拠点運営や戦闘をサポートさせ、さらに変異誘発剤を活用することで、人間の限界を超えた進化を遂げていきます。

参加方法

本オープンベータは、北米、南米、ヨーロッパ、日本、韓国、東南アジア、中国香港/マカオ/台湾地域を含む世界各地で実施されます。参加枠には限りがあり、先着順で配布されます。

・PlayStation 5：PlayStation Storeで「Once Human Beta」を検索し、直接ダウンロードしてください。

・Xbox Series X|S：Xbox Insider Hubアプリを開き、「Previews」へ移動した後、「Once Human」を検索して「Join」を選択し、ストアページからインストールを進めてください。

ベータ限定報酬と正式リリースへの引き継ぎ

今回のファイナルテストに参加いただいたプレイヤーへの感謝として、ベータ期間中に獲得した限定報酬は、正式リリース後のゲームにも恒久的に引き継がれます。

・マイルストーン報酬：任意のキャラクターでレベル20に到達する、またはレイドゾーンのみで累計3時間以上プレイすると、コスメティック選択クレートおよび武器スキン選択クレートを解放できます。

・データワイプとアカウントへの引き継ぎ：ベータ終了後、キャラクター全体の進行状況はリセットされますが、以下のアセットは正式リリース版へ恒久的に引き継がれます。

・獲得したすべてのスタークロム

・入手したすべてのコスメティックおよび衣装

・収集したデビアントのうち最大6体

『Once Human』開発チームは、次のようにコメントしています：

「正式なコンソール版ローンチに向けて、いよいよ最終段階に入ることができ、大変うれしく思います。今回の最後のベータテストは、コンソールでのゲーム体験を完成させるうえで非常に重要なものです。私たちは引き続きコミュニティの声に真摯に耳を傾けてまいります。すべてのフィードバックや不具合報告は、ゲームをさらに磨き上げるために欠かせない貴重なものです。奇妙で魅力あふれる『Once Human』の世界へ、皆さんが足を踏み入れてくださることを楽しみにしています！」

■NetEase Gamesについて

NetEase, Inc. (NASDAQ: NTES, HKEX: 9999) のゲーム事業部門である NetEase Games は、様々なジャンルやプラットフォームでビデオゲーム IP を提供する世界有数のパブリッシャーおよびデベロッパーです。NetEase Gamesのパブリッシングおよび開発タイトルには、『マーベル・ライバルズ』『荒野行動』『第五人格』『NARAKA: BLADEPOINT』などのタイトルがあります。また、ワーナーブラザーズやMojang AB（マイクロソフトの子会社）など、大手エンターテインメントブランドとの提携も行っています。

NetEase Gamesは、世界中のゲームファンの皆様に革新的なゲーム体験をお届けする為に、国際的なスタジオへのサポートを強化し、日本、米国、カナダやヨーロッパなど、世界各地のトップ開発チームとコラボレーションしています。

詳細については、https://www.neteasegames.com/jp/をご覧ください。(https://www.neteasegames.com/jp/%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)

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