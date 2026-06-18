家庭料理テイクアウトの「マチルダ」、都営大江戸線 門前仲町駅・森下駅構内に新ステーションを同時オープン

株式会社マチルダ

「子どもが無邪気でいられる社会を創る」をミッションに、街に溶け込む新しい中食サービス「マチルダ」（以下 マチルダ）を提供する株式会社マチルダ（本社：東京都江東区、代表取締役：丸山由佳）は、2026年6月22日（月）より、都営大江戸線 門前仲町駅構内および森下駅構内に、新たなテイクアウトステーションを開設することをお知らせします。

今回の2ステーション開設により、都営大江戸線をご利用のお客様や門前仲町・森下エリアにお住まいの方々が、仕事帰りやお出かけの帰り道に、日替わりの家庭料理をそのまま受け取れるようになります。

駅という街の中心に夜ごはんの受け取りステーションを置くことで、マチルダは街の日常に溶け込む存在を目指しています。忙しい毎日の中にも、子どもたちやご家族にとって「今日の夜ごはん、なにかな？」と食卓が楽しみになる時間をつくってまいります。

駅で夜ごはんを受け取る体験を、門前仲町・森下へ

マチルダはこれまで、おうちの近くで夜ごはんを受け取るという体験に加え、お仕事帰りやお迎え帰りなど、さまざまな生活動線上で受け取れるステーション展開を進めてまいりました。

都営大江戸線の門前仲町駅・森下駅は、都心へのアクセスが良く、多くの方が通勤・通学や日々の移動で利用する駅であると同時に、周辺には暮らしの場も広がっています。今回、駅構内にステーションを設置することで、帰宅前に駅で夜ごはんを受け取り、そのままご自宅へ向かえる利便性の高い体験を提供します。

また、既存ステーションを移転する形で新たに設置する「門前仲町駅改札前ステーション」は、赤ちゃんや小さなお子様とのお出かけをサポートする「こどもスマイルスポット」に隣接しています。

＜新ステーションについて＞

■門前仲町駅改札前ステーション ※既存ステーションの移転となります

- 営業開始日：2026年6月22日(月)～- お渡し時間：月曜日から金曜日(祝日を含む)の17:00～20:00- 場所：都営大江戸線 門前仲町駅 6番出口方面改札 徒歩0分、こどもスマイルスポット横

■森下駅改札前ステーション

マチルダのステーション展開について

- 営業開始日：2026年6月22日(月)～- お渡し時間：月曜日から金曜日(祝日を含む)の17:00～20:00- 場所：都営大江戸線 森下駅 清澄通り方面改札からA5出口方向 徒歩1分

マチルダは、ミッション「子どもが無邪気でいられる社会を創る」の実現に向け、子育て世帯や共働き世帯の生活動線の中で無理なく受け取れる場所にステーションを展開してきました。

オフィス街や住宅地、再開発エリアなど、さまざまな街で「仕事帰り」「お迎え帰り」など日々の移動の延長で夜ごはんを受け取れる体験を提供しています。

今後も、企業・自治体・施設との連携を通じて、より多くの方の毎日の中に「ちょっと楽しみになる夜ごはん」を届けてまいります。

マチルダについて

- ステーションの場所はこちらからご確認ください：https://matilda.kitchen/stations- ステーション設置・提携にご興味がある事業者・個人の方はこちらからお問い合わせください：https://forms.gle/tZ6w7TXi59oScvc3A

マチルダの夜ごはんは800種類以上のメニューがあり、季節のイベント献立や、違う国の文化や社会課題などを知るきっかけとなる献立など、子どもたちの「楽しい！」「食べてみたい！」につながる “コンテンツとしての「食」体験” を提供しています。さらには、マチルダのステーションでのごはんの受け取りやステーションスタッフとのコミュニケーション、配布物をきっかけにした食卓での会話、企画に参加した思い出など、すべての体験が「子どもが無邪気でいられる社会を創る」というミッションの実現に繋がると信じています。

注文は全てLINEで完結し、ご家庭に合わせた頻度と量で、日替わりの家庭料理を受け取ることができます。当日の注文も数量限定で各日7:00～13:00まで承っており、一食分から気軽にご利用いただけます。

- ご利用はこちらから: https://matilda.kitchen/株式会社マチルダについて

・所在：東京都江東区辰巳2-4-4 Imas Canalside ５階

・設立：2021年1月27日

・代表：代表取締役 丸山由佳

・事業内容：家庭料理のテイクアウトステーション「マチルダ」の開発及び運営

・コーポレートサイトURL： https://matilda.kitchen/about

本件に関するお問い合わせ先

取材や提携のご連絡は、pr@atmatilda.com までご連絡ください。

※ 本プレスリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。