「NARUTO＆BORUTO 忍里」特別任務 最新作第27弾「白と再不斬編 ―消えゆく影を追って―」限定コラボグッズ情報が解禁！

株式会社ニジゲンノモリ

淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」では、「波の国編」で登場した白と再不斬の2人が主人公となったオリジナルストーリーを楽しめる『NARUTO-ナルト-』×ドラマチック謎解きゲーム最新作特別任務第27弾「白と再不斬編 ―消えゆく影を追って―」の開催を2026年6月20日（土）～2027年1月11日（月）の期間限定で開催いたします。

そしてこの度、本特別任務の開催を記念して、オリジナルコラボグッズの販売が決定いたしました！忍里オリジナル衣装を着用した白と再不斬の限定アイテムを、特別任務開催と同時に販売いたします。

今しか手に入らない特別なコラボグッズの数々を、ぜひこの機会に手に入れよう！

■『白と再不斬編-消えゆく影を追って- 』限定コラボグッズ 概要

販売開始：

2026年6月20日（土）～

内容：

アクリルスタンド２種（白・桃地再不斬） 1,980円（税込）

アクリルキーホルダー２種（白・桃地再不斬）770円（税込）

Tシャツ（S・M・L・XL）4,290円（税込）

ステッカーセット ７１５円（税込）

缶バッジセット ７７０円（税込）

トートバッグ １,９８０円（税込）

URL：

https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr

■「NARUTO ＆ BORUTO 忍里」について

神戸から淡路島へ、明石海峡大橋を渡ってわずか５分！東京ドーム約28個分もの敷地を誇る兵庫県立淡路島公園の雄大な自然の中で、IT技術を活用した“誰もが夢中になれる”ニジゲン体験をお届けする新感覚アニメパーク『ニジゲンノモリ』。

その中に、大人気忍者アニメ「NARUTO-ナルト-」と、「BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS」 の世界観をテーマとした アトラクションエリア「NARUTO ＆ BORUTO 忍里」が登場！巻物を使い修業を体験できる立体迷路や、ミッションラリー、謎解きにチャレンジし、忍里の世界を駆け抜けろ！国内外で大人気のコンテンツを再現した原作さながらの世界観と、大自然の中を全身で遊ぶ体験型アトラクションをお楽しみください。

※詳細はHP（https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr）よりご覧いただけます。

(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ